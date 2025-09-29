Călin Georgescu și-a exprimat dorința pentru o Românie creativă și productivă, opusă României „care cerșește, așa cum este acum”. În cadrul emisiunii lui Marius Tucă de la Gândul, el a afirmat că românii „suferă mai mult decât în perioada menționată” și că a ajuns la această concluzie din perspectiva sa de „creștin curant”.

El a afirmat că și-ar fi dorit o economie prosperă, nu una afectată de jocuri de noroc, cămătari, bancheri, droguri și deznădejde, elemente care, în opinia sa, domină astăzi economia României. Potrivit acestuia, în prezent se reduc cheltuielile fără a se face investiții, iar suferința poporului este extremă, inclusiv pentru cei care au sperat că românii ar putea conduce țara. În opinia sa, conducerea ar trebui să fie ghidată de Dumnezeu.

Despre starea națiunii, a menționat că infrastructura este deficitară, exemplificând cu trenurile care fac 9–12 ore pe traseul București–Timișoara, în loc de 3 ore, și cu lipsa porturilor și podurilor, pe care o consideră rezultatul politicilor anti-naționale ale actualei puteri. A subliniat că aproximativ cinci milioane de români trăiesc în afara țării, dintre care 450.000 de copii nu mai vorbesc fluent limba română, iar cultura reprezintă „coloana vertebrală a suveranității”. Totodată, el a atras atenția că 80% din sistemul bancar și resursele țării nu mai aparțin poporului român.

Georgescu a afirmat că energia reprezintă „sângele economiei” și a criticat modul în care este gestionată fiscalitatea în acest domeniu, susținând că, deși 90% din dividende ajung la bugetul de stat, se discută despre majorarea TVA-ului la 24%, ceea ce transformă facturile la energie într-un instrument prin care populația este împovărată suplimentar.

El a ridicat întrebarea „pe cine servește” actuala guvernare – poporul român sau interesele străine – și a acuzat existența unor „mercenari ai puterilor externe” care ar influența destinul țării. În opinia sa, situația se va agrava dacă acest curs nu este schimbat. Totodată, Georgescu a subliniat că românii înșiși trebuie să conștientizeze responsabilitatea pe care o au, avertizând că „nava numită România” riscă să se scufunde nu doar din cauza trădării, ci și a indiferenței colective.

Călin Georgescu a explicat la „Marius Tucă Show” că nu se poate anticipa cum va reacționa un popor în situații de disperare, dar, din perspectiva sa, există loc pentru toată lumea și pot exista beneficii pentru întreaga comunitate, iar adevăratul adversar se află în exterior. El a menționat că acest dușman extern este puternic și bine pregătit, relocat în Europa ca urmare a acțiunilor fostului președinte Trump.

Georgescu a subliniat că România, prin luciditatea și profesionalismul patrioților din sistem și din toate partidele – chiar și în rândul celor cu vederi extremiste – poate ajunge la o conștientizare colectivă care să conducă la libertatea dorită încă din 1990.

Întrebat ce ar fi făcut dacă ar fi fost președinte, Georgescu a răspuns că „jaful se încheie odată cu reromânizarea capitalului”, subliniind că resursele trebuie să revină statului. El a precizat că este esențial să existe o strategie clară, inspirată de învățăturile lui Mircea Malița și Saburo Okita, care reușiseră să sintetizeze întreaga strategie a Japoniei pe o singură pagină.