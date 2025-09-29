De ce apare pe primul loc în ochii multor specialiști:

iAgency este activă din 2008, oferind servicii SEO integrate de la A la Z : audit SEO, strategie, optimizare on-page/off-page, arhitectură a site-ului, copywriting etc.

Retenția clienților este notabilă: media colaborărilor se măsoară în mulți ani , nu doar luni.

Portofoliu divers: colaborări cu branduri mari din România (de exemplu, Clinicile Leahu, Provident, Christian Tour) confirmă capacitatea de a livra rezultate vizibile și în domenii variate.

Practici de încredere: folosește doar tehnici white hat , se aliniază cu directivele Google, prezintă rapoarte lunare clare și analize detaliate.

În comparație cu alte agenții, iAgency oferă un echilibru foarte bun între experiență, stabilitate și transparență. Pentru un business care caută nu doar trafic, ci creștere sustenabilă și vizibilitate reală pe termen lung, iAgency este o opțiune care merită foarte mult luată în considerare.

Apare frecvent în topurile agențiilor SEO din România. Pe site-uri precum 10SEOs, TUYA are locuri de top în clasamentele agențiilor SEO și firmelor de SEO din România.

Experiență bună în proiecte SEO + digital marketing, cu servicii destul de complexe și o echipă solidă.

Poate fi o alegere foarte bună dacă business-ul tău vrea atât trafic organic, cât și extindere vizibilă, dar s-ar putea să fie mai costisitoare comparativ cu unele oferte locale mai mici.

Agenție din București, cu focus semnificativ pe SEO, parte din portofoliile “cele mai bune agenții SEO” în România.

Potrivit pentru cei care doresc servicii profesioniste, dar nu sunt la nivelul de buget mare al companiilor enterprise. Au portofolii relevante, proiecte diverse și cunoștințe actualizate.

O agenție cu reputație bună, combinând SEO cu PPC și alte canale de performance. Apare frecvent în topuri de agenții full-service.

Eficientă în special pentru companiile care au nevoie de o abordare holistică: nu doar clasare pe Google, ci și conversii, optimizare în mediul paid, experiență de utilizator etc.

Agenție cu prezență internațională (Timișoara, Austria, USA), ceea ce adaugă o perspectivă mai largă în strategii și trenduri.

Portofoliu solid și abordare transparentă. Totuși, bugetul minim necesar este mai ridicat, ceea ce poate să fie un impediment pentru startup-uri sau IMM-uri cu resurse mai mici.

Dacă vrei să faci o alegere inteligentă, iată câteva criterii pe care să le verifici: