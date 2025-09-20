Proiect lansat în dezbatere publică de Primăria Ploiești. Cu cât s-ar putea scumpi transportul în comun în municipiu?
Primăria Ploiești a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevede majorarea tarifelor pentru transportul public local. Potrivit documentului, prețul unui bilet TCE ar putea crește de la 2,5 lei la 4 lei, iar pentru călătoriile de până la 60 de minute pe toate liniile, tariful propus este de 5 lei.
Proiectul include și modificări ale abonamentelor. Abonamentul lunar pe o linie ar urma să coste 91 de lei, față de 85 de lei în prezent.
În plus, vor fi introduse două noi tipuri de abonamente: cel săptămânal pe o linie, cu valoarea de 25 de lei, și cel săptămânal pe toate liniile, care ar urma să fie 35 de lei. De asemenea, abonamentul zilnic nenominal pentru toate liniile ar urma să crească de la 6 lei la 10 lei, relatează Observatorul Prahovean.
Biletul de suprataxă, destinat călătorilor prinși fără bilet sau abonament, ar urma să fie majorat de la 25 de lei la 40 de lei. Proiectul prevede și noi abonamente pentru perioade mai lungi: abonament pentru trei luni pe toate liniile la 300 de lei, pentru șase luni la 550 de lei și pentru un an la 1.000 de lei.
Autoritățile locale susțin că aceste modificări vin ca urmare a creșterii costurilor de operare și a nevoii de a moderniza serviciile de transport public. Proiectul este în prezent în dezbatere publică, iar cetățenii sunt invitați să transmită observații și sugestii înainte de adoptarea finală a hotărârii.
Toate tarifele pentru bilete și abonamente care ar putea fi modificate de către TCE Ploiești
- Bilet o călătorie: 4,00 lei
- Bilet plată prin SMS: 4,00 lei + cost operare SMS
- Bilet toate liniile, valabil 60 minute, achiziționat online: 5,00 lei
- Bilet toate liniile, valabil 60 minute, achiziționat prin SMS: 5,00 lei + cost operare SMS
- Bilet suprataxă: 40,00 lei
- Abonament nenominal toate liniile, 1 zi: 10,00 lei
- Abonament 7 zile, 1 linie: 25,00 lei
- Abonament 7 zile, toate liniile: 35,00 lei
- Abonament lunar, 1 linie: 91,00 lei
- Abonament lunar, toate liniile: 131,00 lei
- Abonament lunar nenominal agenți economici, toate liniile: 208,00 lei
- Abonament nominal, toate liniile, pentru studenți, inclusiv studenți orfani: 118,00 lei
- Abonament pe toate liniile, lunar, valabil în zilele luni-vineri: 91,00 lei
- Abonament pe toate liniile, valabil 3 luni: 300,00 lei
- Abonament pe toate liniile, valabil 6 luni: 550,00 lei
- Abonament pe toate liniile, valabil 12 luni: 1.000,00 lei
Notă: La valoarea biletului achiziționat prin SMS se adaugă costul transmiterii SMS-ului, suportat de călător.