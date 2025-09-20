Primăria Ploiești a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevede majorarea tarifelor pentru transportul public local. Potrivit documentului, prețul unui bilet TCE ar putea crește de la 2,5 lei la 4 lei, iar pentru călătoriile de până la 60 de minute pe toate liniile, tariful propus este de 5 lei.

Proiectul include și modificări ale abonamentelor. Abonamentul lunar pe o linie ar urma să coste 91 de lei, față de 85 de lei în prezent.

În plus, vor fi introduse două noi tipuri de abonamente: cel săptămânal pe o linie, cu valoarea de 25 de lei, și cel săptămânal pe toate liniile, care ar urma să fie 35 de lei. De asemenea, abonamentul zilnic nenominal pentru toate liniile ar urma să crească de la 6 lei la 10 lei, relatează Observatorul Prahovean.

Biletul de suprataxă, destinat călătorilor prinși fără bilet sau abonament, ar urma să fie majorat de la 25 de lei la 40 de lei. Proiectul prevede și noi abonamente pentru perioade mai lungi: abonament pentru trei luni pe toate liniile la 300 de lei, pentru șase luni la 550 de lei și pentru un an la 1.000 de lei.

Autoritățile locale susțin că aceste modificări vin ca urmare a creșterii costurilor de operare și a nevoii de a moderniza serviciile de transport public. Proiectul este în prezent în dezbatere publică, iar cetățenii sunt invitați să transmită observații și sugestii înainte de adoptarea finală a hotărârii.

Bilet o călătorie: 4,00 lei

Bilet plată prin SMS: 4,00 lei + cost operare SMS

Bilet toate liniile, valabil 60 minute, achiziționat online: 5,00 lei

Bilet toate liniile, valabil 60 minute, achiziționat prin SMS: 5,00 lei + cost operare SMS

Bilet suprataxă: 40,00 lei

Abonament nenominal toate liniile, 1 zi: 10,00 lei

Abonament 7 zile, 1 linie: 25,00 lei

Abonament 7 zile, toate liniile: 35,00 lei

Abonament lunar, 1 linie: 91,00 lei

Abonament lunar, toate liniile: 131,00 lei

Abonament lunar nenominal agenți economici, toate liniile: 208,00 lei

Abonament nominal, toate liniile, pentru studenți, inclusiv studenți orfani: 118,00 lei

Abonament pe toate liniile, lunar, valabil în zilele luni-vineri: 91,00 lei

Abonament pe toate liniile, valabil 3 luni: 300,00 lei

Abonament pe toate liniile, valabil 6 luni: 550,00 lei

Abonament pe toate liniile, valabil 12 luni: 1.000,00 lei

Notă: La valoarea biletului achiziționat prin SMS se adaugă costul transmiterii SMS-ului, suportat de călător.