Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului, a subliniat că principala provocare cu care se confruntă orașul rămâne aglomerația rutieră.

”Au fost proiecte pe care, în calitate de viceprimar şi cu primarul lângă mine, le-am asumat. Proiecte foarte complicate care au dus la câştigarea de timp în trafic. În realitate, cea mai mare problemă a acestui oraş este traficul”, a declarat Bujduveanu.

Bujduveanu a explicat că au început să pună în aplicare un plan concret pentru a îmbunătăți traficul, menționând că situația este mai bună decât anul trecut grație unei planificări mai riguroase.

El a precizat că pe timpul verii au lucrat alături de Poliția Locală pentru a elibera prima bandă ocupată de mașini abandonate și stațiile de transport în comun, iar ulterior au creat benzi unice pe aproximativ 10 km și au dublat efectivul de personal prezent în intersecții și lângă școli.

Edilul a subliniat că, spre deosebire de percepția veche potrivit căreia prezența polițiștilor în intersecții doar încurcă, măsurile aplicate au contribuit la un trafic mai fluid, oferind participanților o experiență mai bună decât în trecut.

”Am început să venim cu acest plan, concret, pentru a rezolva această problemă (…) Este un pic mai bine faţă de anul trecut. Pentru că anul acesta, în primul rând, am planificat. Am stat toată vara cu Poliţia Locală pe străzi, am eliberat prima bandă, pentru că pe inelul central erau maşini abandonate pe prima bandă şi am eliberat staţia de transport în comun. Ulterior, am avizat şi creat noi benzi unice în alţi 10 km de transport în comun, iar cel mai important am hotărât să dublăm efectivul de oameni în stradă. Era vechea poveste că dacă vezi un poliţist în intersecţie mai mult încurcă. Nici vorbă şi cred că o poate confirma oricine şi dumneavoastră. Astăzi, în Bucureşti sunt sute de oameni pe stradă lângă şcoli şi în intersecţii şi vedem cum traficul este mai bine şi îţi este mai bine ţie ca participant decât era în trecut”, a declarat Bujduveanu.

Edilul a precizat că, în urma analizelor făcute în ultimii cinci ani, jumătate dintre bucureșteni dețin permis de conducere, adică aproximativ 1,1 milioane dintr-o populație de 2,1 milioane. Totuși, el a atras atenția că în oraș sunt înmatriculate 1,7 milioane de mașini, iar zilnic, potrivit datelor Poliției Române, mai intră pe principalele artere de acces încă 300.000 de vehicule, subliniind astfel disproporția dintre numărul de șoferi și cel al autovehiculelor.

”Numărul de maşini ajunge la 2 milioane. Nu o să prezumăm că sunt 2 milioane de maşini care circulă pe străzi, că nu sunt, dar 1 milion sunt sigur, dacă sunt 1,1 milioane de deţinători de permise. Unele dintre maşini sunt esenţiale să fie în trafic”, a mai declarat primarul general interimar.

El a arătat că urmează să fie introduse și noi soluții pentru decongestionarea circulației, cum ar fi stabilirea unor ore dedicate aprovizionării, astfel încât traficul să fie degrevat de autovehiculele care nu sunt indispensabile în anumite intervale.

Întrebat despre rolul transportului public, Bujduveanu a răspuns că acesta câștigă tot mai mult teren, fiind utilizat de un număr tot mai mare de locuitori ai Capitalei.