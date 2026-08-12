Cea mai mare finanțare a Băncii Transilvania pentru energie ajunge la Transgaz. Ce se află în spatele acordului

Transgaz beneficiază de o finanțare de 300 de milioane de euro acordată de Banca Transilvania pentru susținerea investițiilor destinate dezvoltării infrastructurii naționale de transport al gazelor naturale. Este cea mai mare finanțare acordată de bancă în sectorul energetic și reprezintă, totodată, cea mai mare finanțare bilaterală acordată de bancă acestui sector.

Contractul de finanțare a fost semnat miercuri, la sediul Transgaz. Documentul a fost semnat din partea operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale de directorul general Ion Sterian, iar din partea Băncii Transilvania de directorul general Ömer Tetik.

Cele două companii au anunțat acordul printr-un comunicat de presă comun, publicat și la Bursa de Valori București. Potrivit informațiilor transmise, fondurile sunt destinate investițiilor în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport al gazelor naturale.

Finanțarea este acordată într-un context în care securitatea energetică, interconectarea regională și reziliența infrastructurii sunt prezentate drept priorități strategice pentru România și Europa.

Transgaz este operatorul național al sistemului de transport al gazelor naturale din România și Republica Moldova. Compania este controlată de stat și are statut de monopol în transportul gazelor naturale pe teritoriul României, gestionând aproximativ 90% din totalul gazelor naturale consumate.

Atât Banca Transilvania, cât și Transgaz sunt incluse în indicele BET, principalul indice al Bursei de Valori București, care reunește cele mai reprezentative companii listate pe piața locală de capital.

„O economie competitivă are nevoie de infrastructură puternică. Prin finanțarea acordată Transgaz susținem investiții care cresc capacitatea României de a se dezvolta, de a atrage investiții și de a consolida rolul strategic în regiune. Finanțarea reunește două companii-fanion ale economiei românești și ale pieței de capital, care colaborează pentru dezvoltarea infrastructurii energetice strategice a României”, a declarat Ömer Tetik, director general al Băncii Transilvania.

Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a subliniat rolul investițiilor în infrastructura de transport a gazelor naturale și proiectele prevăzute în planul de dezvoltare al companiei pentru următorii ani.

„Infrastructura de transport gaze naturale este coloana vertebrală a sistemului energetic național iar dezvoltarea accelerată a acesteia, prin investiții, este esențială pentru consolidarea rolului strategic al României pe plan regional și european. Transgaz are cuprinse în Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale 2026-2035, proiecte de investiţii strategice, susținute de Guvernul României și care vizează dezvoltări, modernizări, interconectări ale Sistemului Național de Transport (SNT) și integrarea gazelor naturale din Marea Neagră în sistemul energetic național, proiecte care permit racordarea la SNT a localităţilor de pe teritoriul României și care contribuie la diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare cu gaze naturale, reconfigurarea fluxurilor energetice, la creșterea și consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale în România, în regiune și în Uniunea Europeană”, a declarat Ion Sterian, directorul general Transgaz.

Directorul general al Transgaz a precizat că societatea urmărește utilizarea unui mix de finanțare competitiv pentru programul său de investiții, astfel încât proiectele de dezvoltare să poată fi susținute în condiții financiare adecvate.

„Am fost preocupaţi întotdeauna de a asigura un mix de finanţare competitiv pentru programul de investiţii astfel încât să reuşim obţinerea celor mai bune performanţe. Finanțarea de 300 de milioane de euro de la Banca Transilvania, acordată Transgaz pentru dezvoltarea infrastructurii de transport gaze naturale, nu este doar cea mai mare finanțare acordată de bancă în sectorul energetic, ci reprezintă mult mai mult, un parteneriat strategic de finanțare la costuri competitive încheiat pentru susținerea programului investițional al Transgaz, program destinat tranziției către un sistem energetic adaptat noilor tehnologii și obiectivelor de decarbonizare, proiecte menite să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă a infrastructurii de transport al gazelor naturale, la asigurarea şi consolidarea securităţii şi solidarităţii energetice naţionale, regionale şi europene”, a completat Ion Sterian.

Potrivit datelor oficiale transmise de bancă, Banca Transilvania este cel mai mare jucător financiar din România și din sud-estul Europei și operează ca un ecosistem bancar digital care oferă soluții financiare pentru persoane și companii. Banca are o cotă de piață de 23%, peste 5 milioane de clienți, 75.000 de acționari și investitori și peste 10.000 de angajați.

Rețeaua Băncii Transilvania cuprinde 530 de sedii la nivel național, iar serviciile bancare sunt disponibile și prin intermediul platformelor digitale ale instituției. Ca bancă universală, BT deservește mai multe categorii de clienți și operează pe toate principalele linii de business.

Transgaz este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale și are responsabilitatea de a asigura transportul intern și internațional al gazelor naturale și dispecerizarea acestora. Activitatea companiei include, de asemenea, cercetarea și proiectarea în domeniul specific, cu respectarea legislației europene și naționale și a cerințelor privind calitatea, performanța, protecția mediului și dezvoltarea durabilă.

Compania este listată la Bursa de Valori București și are o capitalizare bursieră de aproximativ 3,6 miliarde de euro. Acționariatul Transgaz este format din Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, cu o participație de 58,5096%, și alți acționari, care dețin 41,4904% din capitalul companiei.