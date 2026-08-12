România și Republica Moldova, tot mai aproape peste Prut. Podul de la Ungheni prinde contur

SURSA FOTO: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova - Podul de la Ungheni, peste Prut

Lucrările la podul de la Ungheni peste Prut au ajuns la un progres fizic de 55%, potrivit datelor prezentate după verificările făcute pe șantier la 11 august. Construcția va lega județul Iași de Republica Moldova și reprezintă primul pod rutier peste Prut realizat la nivel de autostradă în ultimii peste 60 de ani. Pe ambele maluri ale râului se desfășoară lucrări la structura metalică, iar pe partea românească montarea tablierului a ajuns deja la 70%.

Podul de la Ungheni reprezintă o investiție strategică pentru infrastructura rutieră dintre România și Republica Moldova, iar lucrările au depășit pragul de 55% din progresul fizic total. Noua conexiune va lega direct cele două state printr-o infrastructură rutieră proiectată la standard de autostradă.

„Lucrările la primul pod rutier construit la nivel de autostradă peste Prut, după mai bine de 60 de ani, continuă în ritm susținut”, scrie ministerul pe pagina sa.

Proiectul va realiza legătura dintre Ungheni, în județul Iași, și Zagarancea, în Republica Moldova. Podul urmează să fie conectat la Autostrada Unirii A8, ceea ce va oferi Republicii Moldova acces direct către rețeaua rutieră de mare viteză din România și, prin aceasta, către rețeaua europeană de transport.

Noua legătură peste Prut este concepută pentru a reduce timpii de tranzit între cele două state și pentru a facilita transportul de persoane și mărfuri. Investiția are astfel o componentă importantă atât pentru mobilitatea regională, cât și pentru schimburile economice transfrontaliere.

Stadiul proiectului Ungheni–Zagarancea a fost verificat pe teren, la 11 august, de o delegație oficială condusă de Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova. La vizită au participat și secretarii de stat Mircea Păscăluță și Nicolai Mândra.

Lucrările de pe malul stâng al Prutului au intrat într-o etapă tehnică importantă, odată cu începerea montării primului tronson al tablierului metalic aferent căii 2. Oficialii moldoveni au verificat această parte a șantierului în prima etapă a vizitei.

Pentru cele două căi ale structurii construite pe teritoriul Republicii Moldova au fost aduse până acum cantități importante de componente necesare suprastructurii podului.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a precizat că au fost livrate „aproximativ 251 de tone de elemente metalice”.

Șantierul de pe malul românesc al Prutului, în județul Iași, se află într-o etapă mai avansată în ceea ce privește instalarea structurii metalice. Delegația oficială a verificat și lucrările executate în această zonă după inspecția realizată pe partea Republicii Moldova.

Montarea tablierului metalic a ajuns la un progres de 70% pe ambele căi de circulație, ceea ce indică avansul semnificativ al acestei componente a construcției.

„Au fost livrate și montate aproximativ 732 de tone de tablier metalic”, potrivit sursei citate.

Prin continuarea lucrărilor pe ambele maluri ale Prutului, proiectul avansează către realizarea unei conexiuni rutiere directe între Republica Moldova, România și infrastructura de transport a Uniunii Europene.