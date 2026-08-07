Maia Sandu: Republica Moldova pregătește producția de drone interceptoare și schimbă legea pentru a atrage investiții

Republica Moldova accelerează măsurile pentru consolidarea securității naționale. Președintele Maia Sandu a anunțat că autoritățile pregătesc schimbări legislative pentru lansarea producției de drone interceptoare și atragerea investițiilor private.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că autoritățile pregătesc modificări legislative care vor permite dezvoltarea în țară a producției de drone interceptoare, în contextul consolidării capacităților de apărare a spațiului aerian.

Șefa statului a explicat că principala preocupare a autorităților este întărirea sistemului de apărare antiaeriană. În acest sens, Republica Moldova continuă să investească în achiziția de echipamente pentru detectarea dronelor și se află în etapa în care dorește să cumpere și să înceapă producția de drone interceptoare. Potrivit ei, astfel de mijloace sunt necesare pentru interceptarea dronelor care pot pătrunde în spațiul aerian al țării, fie că sunt direcționate intenționat, fie că ajung accidental.

Sandu a precizat că producerea dronelor interceptoare ar urma să fie realizată atât cu implicarea statului, cât și a investitorilor privați. Ea a arătat că, pentru a permite sectorului privat să investească în acest domeniu, autoritățile intenționează să modifice legislația în vigoare. Sandu a explicat că actuala lege datează din 1991 și nu a mai fost actualizată, iar schimbarea acesteia este necesară pentru atragerea investițiilor și accelerarea dezvoltării capacităților de producție.

„Noi investim și căutăm soluții. În special pentru noi preocuparea majoră este apărarea antiaeriană. Continuăm să procurăm echipamente pentru detectare și acum suntem la etapa în care vrem să procurăm și să începem să producem drone interceptoare, pentru că este nevoie să putem intercepta dronele care pot ajunge, direcționate sau rătăcite, în spațiul nostru aerian. Trebuie să permitem sectorului privat să investească, iar pentru asta urmează să schimbăm legea. Avem o lege din 1991 care nu a mai fost modificată și vrem să atragem investiții astfel încât, împreună cu investitorii, să facem aceste lucruri mai repede”, a afirmat Sandu.

Sandu a subliniat că amenințările la adresa securității aeriene sunt reale și că Republica Moldova trebuie să fie pregătită să răspundă unor astfel de riscuri.

Ea a afirmat că pericolul reprezentat de drone este unul real, acestea putând pune în pericol viața cetățenilor și securitatea unor obiective strategice, inclusiv din sectorul energetic. Potrivit șefei statului, autoritățile au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru apărarea spațiului aerian al țării.