Republica Moldova pregătește primul său sector de autostradă. Acord cu România pentru podul Ungheni–Ungheni și legăturile rutiere

Republica Moldova înaintează cu proiectul care va lega infrastructura sa rutieră de rețeaua de transport din România și, mai departe, de cea europeană. Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri proiectul de lege pentru ratificarea acordului încheiat cu România privind infrastructura de transport de interes strategic, document care vizează podul Ungheni–Ungheni și drumurile conexe.

Proiectul are o importanță deosebită pentru Republica Moldova, deoarece presupune inclusiv realizarea primului sector de autostradă din țară.

Acordul dintre cele două state a fost semnat la București, pe 2 iulie 2026. Cooperarea nu se limitează la podul rutier peste Prut, ci cuprinde infrastructura necesară conectării acestuia, punctul de trecere a frontierei și viitoarele legături cu autostrăzile A8 Târgu Mureș–Iași–Ungheni și Ungheni–Chișinău–Odesa.

Vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Vladimir Bolea, a precizat că cea mai mare parte a investițiilor incluse în acord va fi finanțată de România.

„Contribuția Republicii Moldova este estimată la circa 5 milioane de euro pentru construcția unui sector de autostradă de aproximativ 500 de metri dintre pod și drumul național R16”, a explicat Vladimir Bolea.

România va finanța construcția podului peste Prut, infrastructura aferentă și punctul de trecere a frontierei amplasat pe teritoriul românesc. Totodată, partea română va asigura finanțarea pentru aproximativ 4,7 kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit Guvernului de la Chișinău, valoarea acestor investiții este estimată la aproximativ 56 de milioane de euro.

Pe teritoriul Republicii Moldova urmează să fie realizat sectorul de aproximativ 500 de metri dintre pod și drumul național R16. Proiectul va continua apoi cu un tronson mai lung de autostradă, finanțat de România.

„Prin acest proiect, consolidăm conexiunea rutieră cu România, reducem timpii și costul de transport și îmbunătățim accesul Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Sectorul de circa 500 de metri de drum vine în continuarea podului până la sensul giratoriu.

De la el, în continuare vor urma cei 5 kilometri și 200 de metri de autostradă, o altă investiție făcută de Guvernul României, care se ridică la aproximativ 70 de milioane de euro în infrastructura rutieră din Republica Moldova”, a subliniat vicepremierul Vladimir Bolea.

Investiția prevede și introducerea unui sistem coordonat pentru controlul la frontieră. Măsura este concepută pentru reducerea timpilor de traversare și pentru fluidizarea traficului între România și Republica Moldova.

Noul punct de trecere Ungheni–Ungheni va face parte din infrastructura podului și va facilita conectarea Republicii Moldova la rețeaua rutieră europeană.

Proiectul marchează și o premieră pentru infrastructura moldovenească, prin realizarea primului segment de autostradă din țară.

„Va fi un moment istoric atunci când o să deschidem acest prim segment de autostradă din țara noastră, să avem și noi un început de autostradă în Republica Moldova, care sperăm că va fi continuată până la Odesa”, a afirmat șeful Guvernului.

Acordul semnat de guvernele României și Republicii Moldova reglementează construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport considerate de interes strategic pentru cele două state. Documentul include și podul rutier de frontieră peste Prut dintre Ungheni, Republica Moldova, și Ungheni, România.

Potrivit Guvernului de la Chișinău, lucrările la pod au început în aprilie 2025. Acesta este primul pod rutier realizat la nivel de autostradă peste râul Prut după mai bine de 60 de ani.