Autostrada Moldovei A7 avansează puternic pe tronsonul Bacău-Pașcani. Cristian Pistol: Anul acesta, circulația va fi deschisă pe cel puțin încă 49 km

Lucrările avansează pe tronsonul Bacău-Pașcani al Autostrăzii Moldovei A7, unde constructorul român UMB înregistrează un progres considerabil la mai multe dintre obiectivele importante. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a prezentat stadiul lucrărilor și mobilizarea constructorului.

Un avans considerabil este înregistrat la pasajul peste calea ferată și DN2 de la Filipești, în județul Bacău, precum și la nodul rutier aflat în apropierea acestuia, potrivit informațiilor publicate de Cristian Pistol pe Facebook.

Lucrările evoluează bine și la nodurile rutiere Roman Sud, Roman Vest și Roman Nord. În aceste zone sunt amenajate în prezent bretelele de legătură cu drumurile naționale și locale.

În paralel, pe tronsonul Bacău-Pașcani se desfășoară lucrări la structuri, care includ realizarea elevațiilor, montarea grinzilor și turnarea plăcii de suprabetonare. Totodată, pe o mare parte din cei 77 de kilometri ai tronsonului a fost deja așternut asfalt.

Stadiul fizic general al lucrărilor de pe cele trei loturi depășește 60%. Constructorul este mobilizat pe sectorul dintre Bacău și Pașcani cu aproximativ 5.500 de muncitori și peste 500 de utilaje, informează directorul CNAIR.

„Lucrări în forță pe tronsonul Bacău – Pașcani al A7! Constructorul român (UMB) înregistrează un avans considerabil al lucrărilor la pasajul peste CF și DN2 de la Filipești (Bacău) și la nodul rutier din proximitate. Lucrările avansează bine și la nodurile rutiere Roman Sud, Roman Vest și Roman Nord, unde sunt în curs de amenajare bretelele de legătură cu drumurile naționale și locale.

Concomitent, sunt în plină desfășurare lucrări la structuri (elevații, montare grinzi, turnare placă de suprabetonare), iar pe o mare parte din cei 77 km ai tronsonului Bacău – Pașcani a fost așternut asfalt. Stadiul fizic general pe cele 3 loturi depășește 60%, iar constructorul este mobilizat, între Bacău și Pașcani, cu aproximativ 5.500 de muncitori și peste 500 de utilaje”, a scris Cristian Pistol pe Facebook.

Potrivit datelor prezentate de directorul general al CNAIR, în acest an circulația va fi deschisă pe cel puțin încă 49 de kilometri din Autostrada Moldovei A7, pe sectorul dintre Bacău și Mircești.

Deschiderea lotului Mircești-Pașcani este însă condiționată de finalizarea și rezultatul testelor complexe efectuate asupra echipamentelor de siguranță și monitorizare.

Cristian Pistol a precizat că această condiție a fost menționată încă de la începutul anului. Deschiderea circulației urmează să aibă loc după verificarea fiecărui kilometru și nu doar în funcție de data prevăzută în calendar.