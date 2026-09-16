Restricții pe DN7, în Valea Oltului. Ce vehicule nu pot circula între 08:00 și 17:30

Lucrările pentru punerea în siguranță a versanților continuă pe DN7, în Valea Oltului. Echipele montează plase de protecție în zonele în care există pericolul desprinderii rocilor, iar intervențiile sunt desfășurate simultan în trei puncte. În același timp, pe sectorul dintre Râmnicu Vâlcea și Boița sunt în vigoare restricții pentru vehiculele de peste 7,5 tone.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova anunță că lucrările de protecție a versanților continuă pe DN7, una dintre rutele importante de legătură dintre sudul țării și Transilvania.

Intervențiile presupun montarea unor plase de protecție în punctele în care există riscul ca rocile să se desprindă de pe versanți și să ajungă pe partea carosabilă.

În această perioadă, echipele lucrează simultan în trei puncte. Modul în care au fost organizate lucrările ține cont de traficul ridicat de pe Valea Oltului.

DRDP Craiova explică faptul că deschiderea unui număr mai mare de puncte de lucru în același timp ar necesita restrângeri suplimentare ale carosabilului. O astfel de măsură ar putea duce la ambuteiaje și chiar la blocaje pe DN7.

Lucrările au ca obiectiv reducerea riscului reprezentat de materialele care se pot desprinde de pe versanți. Plasele sunt instalate pentru ca rocile să nu ajungă pe carosabil și să pună în pericol participanții la trafic.

DRDP Craiova precizează că intervențiile sunt necesare pentru creșterea siguranței circulației pe acest sector de drum.

Lucrările sunt organizate astfel încât intervențiile să poată fi realizate în condiții de siguranță, fără să fie afectată suplimentar fluența traficului.

În paralel cu lucrările desfășurate pe versanți, pe DN7 sunt instituite restricții de circulație pentru vehiculele grele.

Măsura se aplică pe sectorul cuprins între Râmnicu Vâlcea și Boița și vizează vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Restricțiile sunt valabile de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00–17:30.

Șoferilor care tranzitează Valea Oltului li se recomandă să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în teren. De asemenea, DRDP Craiova le cere participanților la trafic să circule cu atenție în zonele în care sunt executate lucrările.