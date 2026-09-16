Radu Georgescu: „România se joacă cu focul”. Avertisment privind presiunea pe curs

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra celor mai recente date economice și susține că România se îndreaptă către o perioadă cu turbulențe. El invocă evoluția contului curent, scăderea investițiilor străine, producția industrială și dobânzile la titlurile de stat și avertizează asupra unei presiuni puternice pe curs în lunile următoare.

Într-o postare publicată pe Facebook, Radu Georgescu spune că situația trebuie privită și în contextul inflației și al creșterilor de taxe din ultima perioadă.

„Ieri a fost o zi istorică pentru România. Nu mă refer la demonstrația din Piața Victoriei. În perioada următoare vor fi multe demonstrații în România. Este absolut logic. De 2 ani, România are cea mai mare inflație din Europa. Adică oamenii au sărăcit accelerat. Bonus: în ultimul an avem și cea mai mare avalanșă de creșteri de taxe. Doar în dictatură lumea aplaudă când sărăcește sau când cresc taxele. Ieri a fost o zi istorică din punct de vedere economic.”

Economistul își îndreaptă apoi atenția către datele privind contul curent al României publicate de BNR pentru luna iulie. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, diferența dintre banii care au ieșit și cei care au intrat în România a ajuns la 3,14 miliarde de euro într-o singură lună.

Georgescu susține că nivelul din iulie reprezintă un record, iar de la începutul anului suma a ajuns la 16,3 miliarde de euro. El pune această evoluție pe seama creșterii ieșirilor de capital.

„BNR a publicat Contul Curent al României pe iulie. În iulie au ieșit cei mai mulți bani din istoria României intr-o luna Mai exact, 3,14 miliarde euro. Este diferența dintre câți bani au ieșit din România și câți au intrat. Niciodată nu au ieșit atât de mulți bani într-o lună. Bonus: de la începutul anului au ieșit 16,3 miliarde euro. Record național. Niciodată nu au ieșit atât de mulți bani. Motivul este că au crescut ieșirile de capital: dividende, vanzari de actiuni si de titluri de stat. Adica banii destepti”

În aceeași analiză, Radu Georgescu aduce în discuție investițiile străine, producția industrială și nivelul dobânzii la titlurile de stat plătite de Guvern.

Economistul afirmă că investițiile străine au scăzut puternic în 2026 față de anul precedent și indică, în același timp, o deteriorare a producției industriale.

„Extra bonus: în 2026, investițiile străine au scăzut cu 80% față de 2025!!! Extra-extra bonus: ieri, INS a publicat producția industrială pe iulie. Este cea mai mare scădere de la pandemie. Extra-extra-extra bonus: ieri, cotația dobânzii la titlurile de stat plătite de Guvern a fost de 7,32. Cea mai mare dobândă din ultimii 3 ani.”

Pe baza acestor evoluții, Georgescu avertizează că perioada următoare ar putea aduce presiuni asupra cursului și consideră că deciziile BNR privind dobânda de referință vor avea un rol important.

Radu Georgescu face referire și la deciziile de politică monetară ale principalelor bănci centrale și avertizează asupra riscului accelerării ieșirilor de bani din România.

„Azi, foarte probabil, FED (banca centrală din America) va crește dobânda de referință. Săptămâna trecută, Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referință. România se joacă cu focul. Dacă BNR nu crește rapid dobânda de referință, ieșirile de bani din România se vor accelera. În următoarele luni va fi o presiune foarte mare pe curs.”

Economistul spune că, după publicarea raportului BNR, a decis să deschidă poziții short pe leu și explică modul în care a ales să facă această tranzacție.

În argumentația sa, Georgescu amintește și de pozițiile short pe leu despre care spune că JP Morgan a anunțat anul trecut că le-a deschis.

„Anul trecut, în luna mai, JP Morgan, cea mai mare banca din lume, a anunțat că a deschis poziții short pe leu. După ce am văzut ieri raportul de la BNR, am deschis și eu poziții short pe leu. Am luat leverage de 20. Pentru cei care nu știu ce înseamnă leverage: i-am spus brokerului că, la orice evoluție a cursului cu 1%, eu vreau ca aceasta să se înmulțească cu 20. Dacă euro crește cu 1%, eu câștig 20%. Și invers.”

Radu Georgescu își încheie postarea cu un avertisment privind evoluția economiei în perioada următoare.