Radu Georgescu avertizează că un „asteroid financiar” se apropie de România: Ar putea să destabilizeze serios economia

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra unor riscuri financiare pe care România le-ar putea întâmpina și susține că acestea sunt ignorate în timp ce atenția publică este concentrată asupra altor subiecte.

Într-o analiză publicată pe Facebook, economistul face o paralelă cu filmul „Don’t Look Up”, în care un asteroid se îndreaptă spre Pământ, însă oamenii sunt preocupați de alte lucruri.

Potrivit lui Radu Georgescu, România se apropie de un moment financiar care ar putea destabiliza serios economia, însă discuția publică nu acordă suficientă atenție acestor evoluții. În acest context, economistul prezintă mai multe aspecte legate de dobânzile obligațiunilor guvernamentale, dimensiunea pieței titlurilor de stat, evoluția prețurilor acestora și expunerea sistemului bancar românesc.

Primul aspect indicat de economist este reprezentat de dobânzile plătite pentru titlurile de stat de guvernele din întreaga lume. Japonia se află, potrivit analizei sale, într-o situație în care plătește cele mai mari dobânzi din istorie pentru titlurile de stat. În același timp, Statele Unite, Marea Britanie și Germania achită dobânzi care au ajuns la cele mai ridicate niveluri din ultimii 30 de ani.

Georgescu consideră că evoluția dobânzilor de pe piețele internaționale este importantă pentru înțelegerea riscurilor care pot apărea și în România, în condițiile în care statele depind într-o măsură semnificativă de finanțarea prin emiterea de datorie.

„Te rog, nu te uita în sus !! Ai văzut filmul Don’t Look Up (Nu te uita în sus)? În film, de planeta Pământ se apropia un asteroid care urma să distrugă planeta. Dar oamenii erau interesați de cu totul altceva. Așa suntem noi în România. De România se apropie un asteroid financiar care ar putea să destabilizeze serios economia. Unii se uită la Insula Iubirii. Alții se bucură că plătesc mai multe taxe. Așa că am mai multe sfaturi pentru tine”, a scris economistul pe Facebook.

Un alt element evidențiat de economist este dimensiunea pieței mondiale a titlurilor de stat. Datoriile aferente titlurilor emise de guvernele de pe glob au depășit 160 de trilioane de dolari, valoare pe care Radu Georgescu o compară cu capitalizarea tuturor burselor de pe planeta Pământ luate împreună.

În opinia sa, amploarea acestei piețe nu beneficiază de suficientă atenție în spațiul public și în dezbaterile televizate, deși reprezintă o componentă majoră a sistemului financiar mondial.

„Sfat 1 Nu te uita la dobanzile platite la titlurile de stat de Guvernele de pe planeta Pamant. Te rog, nu te uita că Japonia plătește cele mai mari dobânzi la titlurile de stat din istorie. Că SUA, Marea Britanie și Germania plătesc cele mai mari dobânzi din ultimii 30 de ani. Sfat 2 Te rog, nu te uita cât de mare e piața titlurilor de stat. Nu te uita că planeta Pământ stă pe un munte de datorii ale guvernelor. Datoriile pentru titlurile de stat au depășit 160 de trilioane de dolari, fiind mai mari decât toate bursele de pe planeta Pământ. Luate împreună. Și nimeni nu vorbește despre ea la televizor”, a subliniat economistul.

Economistul atrage atenția și asupra unui mecanism financiar esențial pentru înțelegerea situației. Atunci când dobânzile cresc, prețul titlurilor de stat existente scade.

Acest mecanism devine important în special atunci când investitorii dețin obligațiuni emise anterior, cu dobânzi mai mici decât cele oferite de noile emisiuni. Valoarea de piață a titlurilor mai vechi poate astfel să scadă, iar efectele pot deveni importante pentru instituțiile care dețin volume mari de astfel de active.

Radu Georgescu atrage atenția și asupra evoluției titlurilor emise de Guvernul României. Potrivit datelor prezentate de economist, aproximativ 90% dintre titlurile de stat emise de statul român în ultimii 10 ani ar înregistra în prezent pierderi dacă sunt raportate la valoarea de piață.

Unele dintre aceste titluri ar avea pierderi de peste 40%, susține economistul, ceea ce indică amploarea efectului pe care creșterea dobânzilor îl poate avea asupra valorii de piață a obligațiunilor emise anterior.

„Sfat 3 Te rog, nu încerca să înțelegi mecanismul. Este o singură propoziție, dar dacă o înțelegi, înțelegi tot: Când dobânzile cresc, prețul titlurilor de stat scade. Sfat 4 Te rog, nu te uita la titlurile românești. Nu încerca să te uiți pe bursă, ca să vezi că 90% din titlurile emise de Guvernul României în ultimii 10 ani sunt pe minus. Unele chiar cu pierderi de peste 40%. !!”, a mai scris Radu Georgescu.

Un punct important al analizei îl reprezintă situația sistemului bancar din România. Radu Georgescu afirmă că băncile românești au o expunere de peste 30% din active pe titlurile de stat.

Economistul susține că aceasta ar fi cea mai mare expunere de acest tip a unui sistem bancar la nivel mondial. Practic, mai mult de o treime din bilanțul sistemului bancar românesc ar reprezenta, în această interpretare, o expunere semnificativă la statul român.

În același timp, Georgescu amintește că România se află la o singură treaptă de categoria junk, iar toate cele trei mari agenții de rating ar avea perspective negative asociate evaluării țării.

„Sfat 5 Te rog, nu încerca să înțelegi bilanturile bancilor din Romania. Nu încerca să înțelegi că sistemul bancar din România are o expunere de peste 30% din active pe titlurile de stat.

Cea mai mare expunere a unui sistem bancar de pe planeta Pământ. Peste o treime din bilanțul sistemului bancar românesc este un pariu pe statul român. Iar statul român stă la o treaptă de junk, cu perspectivă negativă la toate cele trei agenții de rating”, a explicat acesta.

Economistul pune în discuție și modul în care sunt reflectate titlurile de stat în bilanțurile bancare. El susține că, dacă sistemul bancar românesc ar reevalua titlurile de stat la valoarea lor de piață, ar putea apărea pierderi de ordinul miliardelor de lei.

Radu Georgescu subliniază că nu ar fi vorba despre pierderi reduse, ci despre multe miliarde, în condițiile în care valoarea de piață a unor titluri de stat a fost afectată de creșterea dobânzilor.

„Sfat 6 Te rog, nu încerca să înțelegi contabilitate. Nu încerca să înțelegi contabilitate și să afli că sistemul bancar din România ar avea pierderi de miliarde dacă reevaluează titlurile de stat la valoarea de piață. Multe miliarde”, a subliniat economistul.

În acest context, economistul consideră că înțelegerea mecanismelor contabile și financiare din spatele acestor active este importantă pentru evaluarea riscurilor la care este expus sistemul bancar.

„În film, cei doi oameni de știință cereau doar ca cineva să se uite în sus. Te rog, dacă vrei să-ți protejezi financiar familia și compania în care lucrezi, uită-te în sus. Și încearcă să înțelegi tot ce am spus mai sus. Să fie economie”, a conchis Radu Georgescu.

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