UE pregătește o restructurare majoră a serviciului diplomatic. Franța și Germania cer transferarea unor atribuții către Comisia Europeană

Comisia Europeană analizează o restructurare amplă a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), instituția care coordonează diplomația Uniunii Europene. Planul, susținut de Franța și Germania, ar presupune transferarea unei părți importante a atribuțiilor către structurile Comisiei Europene, în încercarea de a face politica externă a UE mai eficientă și mai puțin costisitoare.

Oficiali europeni de rang înalt au început să analizeze ce funcții ale Serviciului European de Acțiune Externă ar putea fi transferate către departamentele existente ale Comisiei Europene.

O asemenea reorganizare ar reprezenta o inversare parțială a uneia dintre cele mai importante reforme instituționale realizate de UE în ultimele două decenii.

SEAE este condus în prezent de șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Instituția a intrat însă în atenția unor capitale europene care consideră că actuala structură întâmpină dificultăți în coordonarea unor răspunsuri eficiente la crizele internaționale.

Printre provocările invocate se numără războaiele din Ucraina și Iran, politica externă agresivă a lui Donald Trump și utilizarea tot mai frecventă a presiunilor economice ca instrument de politică externă, transmite Financial Times.

La analizarea reformei participă oficiali din Secretariatul General al Comisiei, dar și din departamentele juridice și bugetare.

Unul dintre obiective este eliminarea suprapunerilor dintre instituții și o coordonare mai bună între diplomația europeană și domeniile în care Comisia Europeană deține deja competențe importante, precum comerțul, ajutorul extern, reglementarea digitală și tehnologia.

Planul nu prevede desființarea completă a SEAE și transformarea sa într-un singur departament de politică externă al Comisiei.

În schimb, actualele atribuții ar urma să fie împărțite între mai multe structuri, iar o versiune redusă a serviciului diplomatic ar continua să funcționeze separat de Comisie. Aceasta ar putea păstra responsabilitatea pentru domenii precum misiunile europene de menținere a păcii și pregătirea militară.

Reforma are și o componentă bugetară. SEAE are costuri de aproximativ un miliard de euro pe an, iar guvernele statelor membre fac presiuni pentru reducerea cheltuielilor în cadrul negocierilor pentru următorul buget multianual al Uniunii Europene.

Susținătorii reorganizării consideră că transferarea unei părți importante a activității către Comisie ar putea reduce costurile și suprapunerile administrative.

Un acord asupra cadrului general al transferului de atribuții ar putea fi obținut în decembrie, în paralel cu negocierile pentru bugetul UE aferent perioadei 2028-2034.

Planurile se află însă într-o etapă preliminară și pot suferi modificări.

Parisul și Berlinul, cele mai mari două economii ale UE și două dintre principalele sale puteri diplomatice, susțin o reformă amplă a modului în care Uniunea își gestionează politica externă.

Franța și Germania propun inclusiv consolidarea rolului personal al Kajei Kallas. Aceasta ar putea primi o supraveghere mai extinsă asupra portofoliului de relații externe al Comisiei într-o eventuală nouă structură.

Demersul franco-german s-a accelerat în timpul verii. Franța a prezentat inițial un document nepublic privind posibile modificări ale politicii externe europene, urmat de o declarație comună franco-germană în luna iulie.

Un nou document comun merge mai departe și solicită „integrarea într-o mare măsură a serviciilor SEAE în structurile Comisiei”.

Comisia Europeană a confirmat că există discuții privind reorganizarea politicii externe a Uniunii.

„Având în vedere mediul geopolitic, este clar că trebuie să ne modernizăm și să ne adaptăm continuu pentru a ne asigura că instrumentele, structurile și procesele noastre decizionale pot continua să producă acțiuni eficiente”, a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei.

Un oficial european a precizat că Kaja Kallas va discuta cu miniștrii de Externe despre modalitățile prin care acțiunea externă a UE poate deveni mai eficientă.

Orice decizie privind viitorul Serviciului European de Acțiune Externă va necesita însă aprobarea statelor membre. Discuțiile ar urma să avanseze înaintea summitului liderilor UE de luna viitoare, unde Franța și Germania vor ca reforma să fie pusă pe agenda politică.