UE are peste 170 de legi pentru sectorul digital, dar aplicarea rămâne fragmentată. Experții cer o agenție europeană

Uniunea Europeană și-a construit unul dintre cele mai ample sisteme de reglementare a tehnologiilor digitale din lume, însă aplicarea regulilor este împărțită între sute de organisme europene și naționale. Un nou document propune crearea unei agenții europene care să centralizeze această activitate și să se asigure că legislația digitală este aplicată efectiv.

Cadrul european pentru sectorul digital cuprinde peste 171 de acte legislative și 315 organisme de reglementare.

Această structură foarte fragmentată ar fi creat o diferență tot mai mare între regulile adoptate de Bruxelles și capacitatea Uniunii Europene de a le pune efectiv în aplicare.

Problema este analizată într-un document realizat de Kai Zenner, șeful biroului europarlamentarului german Axel Voss, și Maria Koomen, analist independent în domeniul tehnologiei și democrației.

Cei doi propun crearea unei Digital Enforcement Agency, o agenție europeană care să centralizeze aplicarea legislației digitale.

Propunerea apare într-un moment în care UE începe să aplice unele dintre cele mai importante reglementări adoptate în ultimii ani, printre care Regulamentul privind inteligența artificială, Digital Services Act (DSA) și Digital Markets Act (DMA).

Maria Koomen susține că actualul sistem nu oferă condițiile necesare pentru aplicarea consecventă a legislației.

„Aplicarea AI Act, DSA și DMA se intensifică, dar este împărțită între peste 300 de organisme europene și naționale, multe dintre ele fără personalul, expertiza sau independența necesare pentru a acționa consecvent”, a explicat aceasta pentru Euronews.

Autorii consideră că fragmentarea administrativă, interesele naționale ale statelor membre și resursele insuficiente contribuie la apariția unui deficit de aplicare a regulilor.

În aceste condiții, existența unui cadru legislativ foarte extins nu garantează automat că regulile sunt respectate în practică.

Documentul pune sub semnul întrebării și actualul rol al Comisiei Europene.

Executivul european este implicat în elaborarea legislației, aplicarea și evaluarea acesteia, dar în același timp negociază cu state din afara UE în domenii precum comerțul și securitatea.

Potrivit autorilor, această combinație de atribuții poate expune aplicarea legislației digitale la presiuni politice și geopolitice.

Ei amintesc relatările apărute anul trecut potrivit cărora comisarul pentru Comerț, Maroš Šefčovič, ar fi făcut demersuri pentru amânarea unei sancțiuni antitrust împotriva Google, din cauza temerilor că aceasta ar putea afecta fragilul armistițiu comercial dintre UE și SUA, cunoscut drept Acordul Turnberry.

Pentru Koomen și Zenner, asemenea situații arată de ce aplicarea legislației ar trebui să beneficieze de mai multă independență.

Centralizarea aplicării regulilor digitale nu este o idee nouă. În trecut, aceasta s-a lovit însă de opoziția Bruxelles-ului și a capitalelor europene, reticente să renunțe la anumite atribuții de reglementare.

Un alt obstacol este costul înființării unei noi instituții europene.

Pentru a depăși aceste probleme, autorii propun un proces în trei etape. Inițial ar urma să fie creat un forum temporar de cooperare între autorități.

Pe termen mediu, acesta ar fi înlocuit de o Agenție pentru Aplicarea Legislației Digitale. În ultima etapă, după o eventuală reformă a tratatelor europene, instituția ar urma să obțină independență deplină.

Autorii consideră că momentul actual oferă o oportunitate rară pentru reorganizarea sistemului.

Comisia Europeană urmează să înceapă o analiză amplă a legislației digitale a UE, în timp ce negocierile pentru următorul buget multianual al Uniunii intră într-o etapă importantă.

„Există o oportunitate rară de a rezolva problema structural, în loc să intervenim de la caz la caz”, a declarat Koomen.

În opinia sa, dacă această perioadă nu este folosită pentru reformă, o nouă oportunitate comparabilă ar putea apărea abia peste șapte ani.