Industria din zona euro accelerează. Producția a crescut în august în cel mai rapid ritm din ultimii patru ani

Sectorul manufacturier din zona euro și-a accelerat creșterea în august, susținut de avansul comenzilor noi și de revenirea cererii externe. Indicatorul PMI a urcat la cel mai ridicat nivel din mai 2022, în timp ce Germania a înregistrat cea mai puternică evoluție a industriei din ultimii peste patru ani.

Indicele Purchasing Managers’ Index (PMI) pentru industria prelucrătoare din zona euro, calculat de S&P Global, a crescut de la 51,9 puncte în iulie la 52,7 puncte în august.

Este cel mai ridicat nivel înregistrat din mai 2022, chiar dacă rezultatul final s-a situat ușor sub estimarea preliminară de 52,8 puncte.

O valoare de peste 50 de puncte indică o creștere a activității, în timp ce una sub acest prag semnalează o contracție, precizează Reuters.

„Raportul PMI din august a oferit cele mai clare semnale de până acum că economia industrială a zonei euro a reușit, până în prezent, să depășească atât șocul prețului petrolului, cât și perturbările de aprovizionare provocate de războiul din Orientul Mijlociu”, a declarat Joe Hayes, economist la S&P Global Market Intelligence.

Unul dintre cele mai importante semnale pozitive vine din evoluția comenzilor. Acestea au crescut în august în cel mai rapid ritm de la începutul anului 2022.

Cererea externă a avut o contribuție importantă. Comenzile pentru export au crescut pentru doar a doua oară în ultimii patru ani și jumătate, iar vânzările externe au avut o evoluție deosebit de bună în Austria, Germania și Țările de Jos.

Producția fabricilor a accelerat, la rândul său. Subindicele corespunzător a urcat de la 52,9 la 53,3 puncte, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele 54 de luni.

Principala contribuție la creșterea producției a venit din zona bunurilor intermediare, precum produsele chimice, metalele și componentele electronice.

Evoluțiile au fost însă diferite de la o țară la alta. Germania a raportat cea mai puternică creștere a activității fabricilor din ultimii peste patru ani, iar Franța a contribuit, de asemenea, la expansiunea industriei din zona euro.

La polul opus, Italia a intrat în contracție pentru prima dată din ianuarie, iar industria din Spania s-a aflat, la rândul său, în teritoriu negativ.

O schimbare importantă a apărut și pe piața muncii. Numărul angajaților din sector a rămas în mare parte neschimbat, punând astfel capăt unei perioade de peste trei ani de scăderi lunare consecutive.

Ritmul de creștere a costurilor suportate de producători a coborât la cel mai redus nivel din ultimele șase luni. Cu toate acestea, presiunile rămân considerabil peste nivelurile înregistrate înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

Și ritmul de creștere a prețurilor cerute de producători a încetinit.

Joe Hayes consideră că această evoluție contribuie la reducerea îngrijorărilor legate de inflație, chiar dacă volatilitatea de pe piața petrolului continuă. În același timp, procesul de dezinflație începe să piardă din viteză.

Datele oficiale care urmează să fie publicate sunt așteptate să indice o creștere a inflației din zona euro de la 2,9% la 3,3% în august.

În acest context, Banca Centrală Europeană (BCE) este așteptată să majoreze din nou dobânzile în această lună, pe fondul prețurilor ridicate la energie și al îndepărtării inflației de ținta de 2%. Ulterior, politica monetară ar putea rămâne neschimbată cel puțin până la jumătatea anului 2027.

În pofida acestor riscuri, încrederea producătorilor a crescut pentru a patra lună consecutiv. Optimismul privind evoluția activității în următoarele 12 luni a depășit media sa pe termen lung.