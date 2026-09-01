Europa a adăugat 8,8 GW de energie eoliană în prima jumătate a anului. Germania a avut cea mai mare contribuție

Europa a adăugat aproape o treime mai multă capacitate de producție a energiei eoliene în prima jumătate a anului 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor prezentate marți de organizația WindEurope. Creșterea a fost susținută în principal de instalările realizate în Germania și de accelerarea conectării capacităților eoliene offshore.

În perioada ianuarie-iunie 2026, Europa a adăugat 8,8 gigawați (GW) de capacitate eoliană. Europa include Uniunea Europeană și alte 13 țări, printre care Regatul Unit, Turcia și Ucraina.

Capacitatea eoliană instalată în Europa s-a dublat în ultimii zece ani, pe măsură ce guvernele au extins producția de energie din surse regenerabile, scrie Reuters.

Evoluția sectorului eolian face parte dintr-o transformare mai amplă a mixului energetic european. În 2025, energia produsă de centralele eoliene și solare a depășit pentru prima dată producția de electricitate din combustibili fosili în Uniunea Europeană.

La sfârșitul lunii iunie 2026, capacitatea eoliană totală instalată în Europa ajunsese la 311 GW.

Germania a avut cea mai importantă contribuție la creșterea capacității eoliene europene în prima jumătate a anului. Țara a instalat 39% din noua capacitate adăugată la nivelul continentului în perioada ianuarie-iunie.

Instalările din Germania au reprezentat astfel o parte semnificativă din cele 8,8 GW de capacitate eoliană nou adăugată în Europa în primele șase luni ale anului.

Un alt factor important pentru evoluția sectorului a fost dezvoltarea energiei eoliene offshore.

Capacitățile eoliene offshore conectate la rețelele de electricitate au ajuns la 2,1 GW în perioada ianuarie-iunie 2026.

Nivelul este de trei ori mai mare decât capacitatea offshore adăugată în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea conectărilor offshore a contribuit, astfel, la ritmul mai ridicat de extindere a energiei eoliene în Europa.

Evoluția arată o accelerare a dezvoltării proiectelor eoliene offshore, în paralel cu instalările de noi capacități eoliene pe uscat.

WindEurope avertizează însă că ritmul actual de dezvoltare a energiei eoliene depinde de deciziile care vor fi luate de guverne în lunile următoare.

Organizația consideră că măsurile referitoare la autorizarea proiectelor, licitațiile pentru noi capacități, dezvoltarea rețelelor electrice și electrificarea vor avea un rol esențial în menținerea sau încetinirea acestei evoluții.

Potrivit WindEurope, deciziile guvernamentale din aceste domenii vor determina dacă ritmul actual de dezvoltare a energiei eoliene poate fi menținut.