China a irosit energie solară și eoliană cât consumă Mexicul într-un an. Rețeaua nu a reușit să preia întreaga producție

Expansiunea uriașă a energiei regenerabile începe să creeze o altă problemă pentru China. În primele șase luni ale anului, aproximativ un sfert din energia solară și eoliană care putea fi produsă nu a ajuns la consumatori, deoarece rețeaua nu a avut suficientă capacitate pentru a o prelua.

China a fost nevoită să renunțe la aproximativ 360 terawați-oră, TWh, de energie solară și eoliană între ianuarie și iunie. Cantitatea este cu 49% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut și ar fi suficientă pentru a acoperi mai mult de un an de consum de electricitate al unor țări precum Regatul Unit sau Mexic.

Datele provin dintr-un raport realizat de Centre for Research on Energy and Clean Air și Global Energy Monitor.

Dacă întreaga cantitate ar fi putut fi utilizată, energia respectivă ar fi acoperit creșterea consumului de electricitate al Chinei din prima jumătate a anului și ar fi permis reducerea producției centralelor pe cărbune.

S-a întâmplat însă contrariul. Producția de energie pe bază de cărbune a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, după ce anterior înregistrase prima scădere din ultimul deceniu, potrivit The Independent.

Fenomenul este cunoscut în industria energetică sub denumirea de „curtailment”. Atunci când producția este mai mare decât capacitatea rețelei de a prelua și transporta energia, turbinele eoliene sau instalațiile fotovoltaice trebuie limitate ori chiar oprite temporar.

Electricitatea trebuie consumată, stocată sau transferată în momentul în care este produsă. Dacă sistemul nu poate face acest lucru, producția disponibilă în acel moment este pierdută.

Problema Chinei este amplificată de ritmul foarte rapid în care au fost construite noi capacități de producție. În același timp în care țara instalează cantități uriașe de energie solară și eoliană, continuă să construiască centrale pe cărbune.

În prima jumătate a anului, China a introdus în sistem 30 GW de capacitate nouă pe cărbune. Este cea mai mare cantitate pusă în funcțiune într-o primă jumătate de an din ultimul deceniu și cu 43% peste nivelul din perioada similară a anului trecut.

În același interval au fost retrase doar 2,7 GW.

Alte centrale pe cărbune, cu o capacitate totală de 25,4 GW, au intrat în construcție, iar proiectele aflate în diferite etape de dezvoltare însumează aproximativ 274 GW. Această capacitate reprezintă echivalentul a aproximativ 22% din actuala flotă de centrale pe cărbune a Chinei.

Rezultatul este un sistem în care capacitatea de producție crește mai repede decât posibilitatea de utilizare a energiei.

Centralele pe cărbune funcționează deja mai puține ore, însă contractele pe termen lung le garantează în continuare o parte din cererea de electricitate. Pentru acest an, producătorii pe cărbune sunt așteptați să semneze contracte anuale care să acopere aproximativ 60% până la 70% din energia livrată în anul precedent.

Qi Qin, analist pentru China la Centre for Research on Energy and Clean Air, consideră că dezvoltarea centralelor pe cărbune trebuie privită mai degrabă ca un avertisment privind supracapacitatea decât ca un model pentru securitatea energetică. Analistul explică faptul că proiectele aprobate anterior și mecanismele de protecție continuă să susțină cărbunele, chiar dacă centralele funcționează mai puțin, iar cantități mari de energie regenerabilă rămân neutilizate.

O altă problemă importantă este infrastructura de transport.

China a construit unele dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice și eoliene în regiunile deșertice și în zonele întinse din nordul și vestul țării. Marile centre industriale și o parte importantă a consumului sunt însă concentrate în est.

Liniile de transport necesare pentru mutarea unor cantități atât de mari de electricitate nu s-au dezvoltat suficient de repede.

Yuan Ren, analist al companiei de consultanță Wood Mackenzie, estimează că problema nu reprezintă un simplu blocaj temporar. Presiunea asupra sistemului provocată de surplusul de energie regenerabilă ar putea continua pe tot parcursul acestui deceniu.

Guvernul central a cerut în aprilie un control mai strict asupra noilor capacități pe cărbune și asupra producției acestora. Autorizațiile au încetinit, fiind aprobate doar 8,6 GW în prima jumătate a anului.

În aceeași perioadă însă, dezvoltatorii au propus proiecte noi de aproximativ 70 GW și au reactivat alte proiecte însumând circa 20 GW.

Există o diferență importantă între estimările raportului și datele oficiale ale Chinei.

Administrația Națională pentru Energie din China indică o rată de limitare de 8,6% pentru energia solară și de 9,1% pentru cea eoliană în prima jumătate a anului.

Raportul estimează însă că procentul real ar ajunge la 26,1%. Calculul utilizează date ajustate în funcție de condițiile meteorologice pentru a estima inclusiv producția potențială care nu apare în statisticile raportate.

Administrația chineză a încetat în martie să mai publice lunar datele detaliate pentru fiecare provincie.

În același timp, ritmul instalării de noi panouri solare a încetinit puternic. Noile instalații fotovoltaice din China au scăzut cu 66% în acest an. Evoluția este pusă atât pe seama dificultăților de integrare în rețea, cât și a eliminării sistemului prin care producătorii de energie regenerabilă beneficiau de un preț fix garantat.

China nu este singura țară în care dezvoltarea regenerabilelor a depășit capacitatea rețelelor.

Piața națională de electricitate din Australia a limitat aproximativ 2,93 TWh de energie în prima jumătate a anului, cu 37% mai mult decât anterior. Cantitatea reprezintă aproximativ 7% din producția solară și eoliană.

În Japonia au fost pierduți aproximativ 2,35 TWh, în creștere cu 34%.

India, al treilea cel mai mare producător mondial de energie solară, a limitat aproximativ 8,13 TWh numai în trimestrul încheiat în iunie. Cantitatea reprezintă aproximativ 14% din producția fotovoltaică din cele trei luni analizate.

Problema apare pe fondul expansiunii fără precedent a capacităților regenerabile. La nivel mondial au fost instalați anul trecut 692 GW de noi capacități, dintre care aproximativ trei sferturi au fost reprezentate de energie solară. Capacitatea regenerabilă globală a ajuns astfel la 5.149 GW, aproximativ jumătate din întreaga capacitate de producție a electricității instalată la nivel mondial.

China deține singură aproximativ jumătate din capacitatea fotovoltaică aflată în funcțiune pe glob.

Una dintre soluțiile către care se îndreaptă tot mai mulți investitori este stocarea energiei. În loc ca surplusul produs în timpul zilei să fie pierdut, acesta poate fi introdus în baterii și utilizat ulterior, inclusiv în orele de seară, când producția fotovoltaică scade.

Investitorii chinezi încep deja să se orienteze către proiecte în care parcurile fotovoltaice sunt construite împreună cu sisteme de stocare.

Exemplele menționate de specialiști sunt Chile și Bulgaria. Chile a instalat aproximativ 4 GWh de baterii în 2025, mai mult decât dublându-și capacitatea de stocare. O mare parte dintre noile sisteme au fost amplasate împreună cu centrale fotovoltaice, ceea ce a permis reducerea cantității de energie solară care nu putea fi utilizată.