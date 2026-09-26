Facturi mai mici la energie cu peste 1.000 de euro pe an. Cum pot gospodăriile să obțină asemenea economii

Panourile solare pot aduce economii importante la factura de energie chiar și în țări cunoscute pentru vremea înnorată. O analiză realizată pe peste 15 milioane de locuințe din Marea Britanie estimează că o gospodărie medie ar putea economisi aproximativ 1.100 de euro pe an cu ajutorul unui sistem optimizat de panouri fotovoltaice și baterii.

Analiza a luat în calcul potențialul individual al locuințelor pentru producerea energiei solare. Pentru fiecare proprietate au fost folosite imagini din satelit, iar calculele au ținut cont de factori precum orientarea și înclinația acoperișului, consumul local de energie și producția solară estimată pentru fiecare oră, transmite Euronews.

Rezultatele indică economii de aproximativ 1.100 de euro pe an pentru o gospodărie medie care dispune de un sistem optimizat de panouri și baterii. Compania care a realizat analiza descrie această economie drept un „salariu din lumina soarelui”.

Rezultatele rămân importante chiar și în regiunile britanice asociate cu mai puține zile însorite. În Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, economiile medii estimate depășesc 930 de euro anual.

Cele mai mari economii au fost identificate în sud-vestul Țării Galilor, unde valoarea estimată ajunge la aproximativ 1.160 de euro pe an. Pe locul următor se află sud-estul Angliei, cu aproximativ 1.150 de euro.

Rezultatele arată și că regiunile cele mai sudice nu sunt automat cele mai avantajoase. În Irlanda de Nord, de exemplu, cele mai bune randamente au fost identificate în estul țării.

Explicația este că rentabilitatea panourilor fotovoltaice nu depinde exclusiv de numărul de ore cu soare.

Printre factorii care influențează economiile se numără prețul energiei electrice, orientarea și unghiul acoperișului, momentele zilei în care gospodăria consumă energie și existența unei baterii.

Contează și suma primită pentru electricitatea produsă de panouri și trimisă în rețea.

Vremea înnorată reduce cantitatea de energie produsă, dar panourile fotovoltaice continuă să genereze electricitate și în asemenea condiții.

Bateriile pot avea un rol important în creșterea economiilor. Energia produsă în timpul zilei poate fi stocată și utilizată ulterior, atunci când gospodăria are nevoie de ea.

O organizație britanică estimează că perioada de amortizare pentru un sistem solar obișnuit este de aproximativ 10-12 ani.

Rezultatele din Marea Britanie indică faptul că potențialul panourilor fotovoltaice nu se limitează la regiunile însorite din sudul Europei.

Un studiu al Centrului Comun de Cercetare (JRC), publicat la începutul anului, estimează că panourile instalate pe acoperișuri ar putea acoperi până la 40% din necesarul de electricitate al Uniunii Europene până în 2050.

Potențialul este ridicat inclusiv în nordul continentului. În Finlanda și Danemarca, numai acoperișurile clădirilor nerezidențiale ar putea asigura cel puțin 95% din capacitatea solară stabilită ca obiectiv pentru 2030.

În prezent, acest potențial este însă departe de a fi utilizat în întregime. Potrivit JRC, numai aproximativ unul din zece acoperișuri din Europa este echipat cu panouri solare.