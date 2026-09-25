Facturile și prețurile la energie pun presiune pe România. Dumitru Chisăliță: Multe companii deja închid

România se apropie de sezonul rece într-un context energetic complicat, în care mai multe probleme se suprapun. Repornirea centralei de la Cernavodă rămâne incertă, producția de energie fotovoltaică este așteptată să scadă în lunile de iarnă, iar prețurile la gaze naturale, electricitate și carburanți se mențin la niveluri ridicate. Dumitru Chisăliță a atras atenția, vineri, la Digi24, că toate aceste presiuni se resimt atât asupra sistemului energetic, cât și asupra economiei.

Președintele Asociației Energia Inteligentă susține că o parte dintre companii se află deja într-o situație dificilă, în timp ce consumatorii vulnerabili întâmpină probleme tot mai mari în achitarea facturilor și asigurarea necesarului de energie. Chisăliță a prezentat concluziile studiului „Urgențele României în domeniul energetic 2030”, realizat de Asociația Energia Inteligentă.

Documentul identifică 40 de probleme structurale ale sectorului energetic și propune autorităților un plan alcătuit din zece direcții de acțiune. Potrivit expertului, unele dintre măsuri pot produce efecte într-un interval scurt, în timp ce altele necesită o perioadă mai lungă pentru a fi aplicate.

„Este, practic, o radiografie a sistemului energetic și am identificat 40 de probleme structurale cu care sectorul se confruntă în momentul de față sau în viitorul imediat apropiat. Am propus un plan în zece puncte care ar trebui să fie abordat de autoritățile din România. Unele măsuri au un efect imediat, altele, din păcate, au nevoie de timp până să fie puse în aplicare, dar absolut toate trebuie duse la îndeplinire, pentru că intrăm în iarnă cu mai multe crize existente sau care pot să apară”, a spus Dumitru Chisăliță.

Unul dintre riscurile menționate de expert este legat de repornirea centralei de la Cernavodă, care depinde în continuare de condițiile meteorologice. Situația este cu atât mai importantă în perspectiva lunilor reci, când producția de energie fotovoltaică este afectată de durata mai scurtă a zilei și de nebulozitate.

În paralel, centralele pe gaz și cărbune sunt solicitate intens de la apariția problemelor de la Cernavodă. Potrivit lui Chisăliță, utilizarea ridicată a acestor unități de producție crește și riscul ca o eventuală defecțiune să ducă la scoaterea lor din funcțiune.

„Pe lângă faptul că depindem de vreme în ceea ce privește repornirea centralei de la Cernavodă, în perioada de iarnă aportul de energie din zona fotovoltaică scade foarte mult, atât din cauza nebulozității, cât și a reducerii zilei. În același timp, pe centralele pe gaz și pe cărbune «duduim» de când au început problemele la Cernavodă, iar asta înseamnă că sunt supuse unei solicitări foarte mari și că riscul ca o eventuală defecțiune să le scoată din funcțiune este mai ridicat decât în alte situații”, a declarat expertul.

Presiunile asupra sistemului energetic se adaugă problemelor de pe piața carburanților și creșterilor de prețuri de pe Piața pentru Ziua Următoare. În același timp, evoluția prețurilor la gazele naturale reprezintă un alt factor care influențează situația energetică înaintea iernii.

„Toate acestea se suprapun peste criza țițeiului, benzinei și motorinei, care nu are în momentul de față un orizont previzibil de încheiere, peste problemele existente la nivel european pe piața energiei electrice și peste creșterile puternice de pe Piața pentru ziua următoare. În plus, ca urmare a lipsei unei cantități importante de gaz natural lichefiat de pe piața mondială și a blocării Strâmtorii Ormuz, prețurile au crescut și, cel mai probabil, vor rămâne la un nivel foarte ridicat până în primăvară”, a mai subliniat Dumitru Chisăliță.

Dumitru Chisăliță indică și efectele costurilor ridicate ale energiei asupra economiei românești. Potrivit acestuia, nivelurile la care sunt utilizate gazele naturale, energia electrică și motorina pun presiune asupra activității companiilor, unele dintre acestea luând deja măsuri pentru perioada următoare.

Expertul afirmă că există firme care și-au închis activitatea, dar și companii care se pregătesc să facă acest lucru sau care își ajustează strict modul de funcționare. Situația economică este prezentată alături de dificultățile cu care se confruntă gospodăriile vulnerabile în ceea ce privește plata facturilor și acoperirea necesarului de energie.

„Prețurile la care gazele, energia electrică și motorina sunt folosite pentru economia românească au adus-o într-un prag foarte jos. Ne găsim în situația în care multe companii deja închid, se pregătesc să închidă sau iau măsuri foarte stricte în ceea ce privește funcționarea viitoare. Cred că este cel mai critic aspect pe care îl avem în momentul de față, complementar cu situația consumatorilor vulnerabili, care au fost cumva abandonați în ultimii doi ani. Dacă până acum doi ani aproape orice începea cu sintagma «consumatorii vulnerabili», acum ei, practic, au dispărut și sunt foarte multe familii care au probleme reale în a-și plăti facturile sau a-și asigura necesarul de energie”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Printre măsurile prezentate ca urgente se află sprijinirea economiei și a consumatorilor vulnerabili. Planul propus autorităților include, de asemenea, o abordare mai eficientă a resurselor energetice disponibile în România, atât la nivel național, cât și local.

Potrivit președintelui Asociației Energia Inteligentă, resursele disponibile în România nu ar trebui analizate doar prin prisma valorificării comerciale. El susține că acestea pot avea un rol important în asigurarea necesarului de energie în perioada următoare.