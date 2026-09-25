România intră în iarnă cu depozitele de gaze aproape pline. Bușoi: Trebuie să fim pregătiți pentru o iarnă dificilă

România ar urma să ajungă la un grad de umplere de aproximativ 90% a depozitelor de gaze naturale până la sfârșitul anului, peste nivelul mediu european. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că autoritățile urmăresc inclusiv înmagazinarea unor cantități peste obligația minimă, în perspectiva unei ierni dificile și a creșterii necesarului de consum.

România se află într-o poziție mai bună decât media Uniunii Europene în ceea ce privește stocurile de gaze, potrivit datelor prezentate de Cristian Bușoi. Secretarul de stat estimează că gradul de umplere va ajunge la cel puțin 79-80% până la sfârșitul lunii septembrie.

„Pentru România, 79% – 80% este pentru sfârșitul lunii, vom atinge, minim. Media europeană este 70%, iar Germania este la 59% din capacitate”, a declarat Bușoi, joi seara, la Digi24.

România trebuie să ajungă la un grad de umplere de 90% până în decembrie, conform obligațiilor europene. Bușoi spune că în anii precedenți țara a depășit nivelul minim solicitat și a cerut ca această abordare să fie menținută.

„Am făcut apel să se facă această înmagazinare peste obligația minimă, pentru că e bine să fim pregătiți pentru o iarnă dificilă și pentru intrarea unor noi capacități care nu au fost calculate anii trecuți”, a explicat acesta.

Secretarul de stat a atras atenția și asupra prețului gazelor pe piața europeană. Indicele Title Transfer Facility (TTF) a înregistrat, potrivit acestuia, o medie de aproximativ 72 de euro/MWh în septembrie.

Prin comparație, media a fost de 96 de euro/MWh în ianuarie și de 59 de euro/MWh în august.

Evoluția este importantă inclusiv pentru piața energiei electrice din România. Bușoi a explicat că prețul gazelor poate influența costul marginal al producției de electricitate și, implicit, prețurile zilnice de pe piață.

În cazul consumatorilor casnici de energie electrică, efectele eventualelor modificări de preț nu apar simultan pentru toată lumea, deoarece contractele expiră în momente diferite.

„Contractele se fac în ianuarie, în majoritatea dintre ele, și în funcție de cum ne expiră … cam 10% din contracte în fiecare lună”, a declarat Cristian Bușoi.

Datele disponibile pentru septembrie nu indică, potrivit acestuia, creșteri spectaculoase ale prețurilor plătite de consumatori.

Secretarul de stat a menționat și ofertele furnizorilor, precizând că Hidroelectrica și-a majorat prețul, dar continuă să aibă unul dintre cele mai mici prețuri de pe piață.

Bușoi a atras atenția că menținerea producției hidro în perioadele cu un consum ridicat are și un cost asupra rezervelor de apă. Hidroelectrica a contribuit la acoperirea necesarului de electricitate în special în orele de seară, însă acest lucru a dus și la reducerea nivelului lacurilor de acumulare.

„Hidroelectrica a făcut un efort uriaș să asigure consumul orelor de seară, sigur, cu prețul golirii lacurilor de acumulare, ceea ce, evident, trebuie să ne ridice un semn de întrebare în cazul în care, în iarnă, vom avea unele sincope”, a spus secretarul de stat.

În cazul gazelor naturale, Cristian Bușoi a precizat că pentru consumatorii casnici există în prezent un preț reglementat de 110 lei. În aceste condiții, el nu anticipează creșteri semnificative ale facturilor pentru populație în perioada imediat următoare.

Situația din primăvara anului viitor va depinde însă de evoluția pieței europene și de nivelul la care va ajunge prețul gazelor.