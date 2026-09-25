Cutremur în noaptea de vineri. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în județul Buzău, în zona seismică Vrancea. Seismul a fost înregistrat la ora locală 1:33, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Potrivit informațiilor transmise de institut, cutremurul a avut o magnitudine de 3,3 și s-a produs la o adâncime de 142,8 kilometri. Seismul a fost localizat în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Locul producerii seismului a fost situat la distanțe cuprinse între 55 și 99 de kilometri față de mai multe orașe din regiune. Cele mai apropiate localități menționate de INCDFP sunt Sfântu-Gheorghe, Brașov, Buzău, Focșani, Ploiești și Târgoviște.

Potrivit datelor publicate de institut, epicentrul s-a aflat la 55 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, la 58 de kilometri est de Brașov și la 59 de kilometri sud de municipiul Buzău. Seismul a fost localizat, de asemenea, la 66 de kilometri sud de Focșani, la 72 de kilometri nord de Ploiești și la 99 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a precizat ora exactă la care a fost înregistrat seismul, precum și magnitudinea și adâncimea acestuia. Evenimentul seismic a fost consemnat în primele ore ale zilei de 25 septembrie 2026.

„În ziua de 25 Septembrie 2026, la ora 01:33:02 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 142.8 km.Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km SE de Sfantu-Gheorghe, 58km E de Brasov, 59km S de Buzau, 66km S de Focsani, 72km N de Ploiesti, 99km NE de Targoviste”, se arată în comunicatul INCDFP.

Datele oficiale indică faptul că seismul s-a produs la o adâncime de peste 140 de kilometri. Zona Vrancea este menționată în comunicatul institutului drept locul în care a fost înregistrat cutremurul din noaptea de joi spre vineri.

De la începutul lunii septembrie și până la data menționată în comunicat, în România au fost înregistrate 16 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1 pe scara Richter. Datele se referă la seismele consemnate în această perioadă pe teritoriul țării.

Cel mai puternic cutremur produs în România în acest an, potrivit informațiilor din material, a avut magnitudinea de 4,5. Seismul a fost înregistrat la data de 26 februarie, în județul Vrancea.

Cutremurul din 25 septembrie, cu magnitudinea de 3,3, a fost localizat în județul Buzău, în zona seismică Vrancea. Adâncimea indicată de INCDFP pentru acest eveniment a fost de 142,8 kilometri.

În apropierea zonei în care s-a produs seismul se află mai multe orașe din sud-estul și centrul țării, printre care Sfântu-Gheorghe, Brașov, Buzău și Focșani. INCDFP a indicat și distanțele față de Ploiești și Târgoviște.

Seismul a fost înregistrat la ora 01:33:02, ora locală a României, în primele ore ale zilei de 25 septembrie 2026. Institutul a clasificat evenimentul drept un cutremur slab, cu magnitudinea ML 3,3 și adâncimea de 142,8 kilometri.