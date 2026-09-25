Jumbo face o achiziție importantă în România. Fosta fabrică Haier va deveni un „GigaCentru”

Retailerul grec de jucării Jumbo este aproape de finalizarea achiziției fostei fabrici Haier din Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, în apropiere de Ploiești. Unitatea, închisă anul trecut, urmează să fie transformată într-un centru de distribuție destinat magazinelor Jumbo din România și livrărilor către Ungaria.

Potrivit informațiilor analizate de Profit.ro, tranzacția se află în etapa finală, iar compania greacă a achitat deja avansul pentru achiziția imobilului. Fabrica de frigidere Haier din localitatea prahoveană Ariceștii Rahtivani a fost inaugurată în 2021, după o investiție de peste 70 de milioane de euro. Unitatea avea o suprafață de 63.000 de metri pătrați, însă activitatea a fost oprită în primăvara anului trecut, iar cei peste 500 de angajați au fost concediați.

„Imobilul ne aparține acum: suntem în etapa de analiză de tip due diligence pentru a achita restul sumei și sperăm să finalizăm procesul în următoarea lună și jumătate (…). Este o clădire aproape nouă, dotată cu facilități ultramoderne și toate cele necesare”, a declarat Apostolos Vakakis, fondatorul și președintele Jumbo.

Retailerul grec se pregătește să intre pe piața din Ungaria cu un magazin online până la sfârșitul acestui an. Compania nu are, cel puțin în următorii trei ani, planuri pentru deschiderea unor magazine fizice în această țară. Eventualele investiții vor depinde și „de cât de puternică va fi reechilibrarea pieței din România”, potrivit lui Vakkakis.

Jumbo și-a reconfirmat, în același timp, obiectivul de a-și dubla pe termen lung rețeaua de magazine din România. Compania operează în prezent 20 de unități pe piața locală.

Următoarea deschidere este programată pentru luna viitoare, la Baia Mare, pe amplasamentul fostei fabrici Habitex. Pentru 2027, grupul grec are prevăzute noi deschideri atât în România, cât și în Cipru. Jumbo lucrează și la dezvoltarea unui format de magazin „pop-up”, cu suprafețe mai mici, destinat „pentru locații selectate”. Primele unități de acest tip sunt vizate pentru perioada 2027-2028.

Potrivit planurilor prezentate în primăvară, primul magazin „pop-up” urma să fie inaugurat în Iași până la sfârșitul acestui an. Unitatea ar urma să reprezinte un proiect-pilot pentru testarea formatului la nivelul grupului. Retailerul a transmis însă recent pentru Profit.ro că majoritatea investițiilor anunțate în România sunt programate pentru sfârșitul anului 2027 și începutul lui 2028.

Achiziția fostei fabrici Haier este legată de planurile de dezvoltare ale grupului grec pe piața locală și de necesarul de infrastructură pentru extinderea rețelei.

„Viziunea noastră este să investim masiv în România, întrucât avem un plan de a ne dubla numărul de magazine acolo și avem nevoie de infrastructura necesară pentru a susține aceste demersuri”, a explicat acum Vakakis achiziția fostei fabrici Haier.

Potrivit acestuia, perioada dificilă traversată de România este privită de companie ca o oportunitate de investiții, nu ca o amenințare pentru activitatea Jumbo.

„Avem o încredere deplină în piața din România și considerăm că ni se oferă acum ocazia de a achiziționa active la prețuri care vor fi rentabile pe termen lung. Strategia Jumbo nu este niciodată să plătească cifra de afaceri; în schimb, atunci când situația devine dificilă într-o anumită zonă sau țară, noi ne intensificăm investițiile acolo, beneficiind astfel și de pe urma aprecierii valorii activelor (…) Unii s-ar putea întreba de ce investim, totuși, în condițiile în care piața se contractă. Răspunsul este că piața se contractă, în mod firesc, până la restabilirea echilibrului; ulterior, cei care au investit în orașe noi, depozite noi sau noi formate de retail vor avea un avantaj față de cei care s-au speriat și au renunțat la investiții”, spune Vakakis.

Piața locală a fost singura în care grupul a raportat un declin al vânzărilor în perioada analizată. „România a rămas cea mai dificilă piață. Inflația ridicată, presiunea asupra monedei naționale, ajustarea fiscală și majorarea TVA de la 19% la 21% în august 2025 au limitat venitul disponibil real și cererea consumatorilor”, arată Jumbo.

Evoluția afacerilor din România a avut un efect negativ asupra marjei operaționale a grupului. Aceasta s-a redus cu 0,33 puncte de bază, până la 53,5%. Potrivit lui Vakkakis, impactul activității din România a fost atenuat de îmbunătățirea marjei „pe alte piețe”. La nivelul întregului grup, vânzările au crescut cu 4,4% în primul semestru, ajungând la 519,3 milioane de euro, față de 497,3 milioane de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul net a avansat cu 3%, de la 117,2 milioane de euro la 120,6 milioane de euro. La finalul primului semestru, Jumbo avea lichidități de aproape 550 de milioane de euro și nu avea datorii bancare.

Acțiunile Jumbo s-au depreciat joi cu 2,8%, până la 24,40 euro. La acest nivel, capitalizarea companiei se ridică la 3,27 miliarde de euro. În anul precedent, Jumbo a raportat vânzări record de 1,23 miliarde de euro, în creștere cu 7,2% față de 2024. Profitul net a rămas la 320 de milioane de euro. Pentru 2026, grupul grec estimează o creștere a vânzărilor de aproximativ 5%, în timp ce câștigul net este anticipat între 310 și 320 de milioane de euro.