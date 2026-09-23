O companie străină își extinde afacerile în România. Noua fabrică va aduce sute de locuri de muncă

Compania olandeză AmbaFlex, producător de sisteme de transport pe spiral, pregătește o nouă investiție în România. Societatea va construi o fabrică de ultimă generație în județul Cluj, în parcul industrial Tetarom III din Jucu.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Consiliului Județean Cluj, noua fabrică va contribui la extinderea capacității de producție a AmbaFlex în România. Proiectul este legat și de dezvoltarea activității companiei în județul Cluj.

Investiția din Jucu se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro, iar noua unitate este prevăzută să genereze aproximativ 250 de locuri de muncă. Terenul pe care urmează să fie dezvoltat proiectul are 5,7 hectare și este situat în parcul industrial Tetarom III.

Informațiile au fost prezentate de Consiliul Județean Cluj, care a anunțat închirierea terenului din parcul industrial Tetarom III și planurile companiei pentru noua unitate de producție.

„Consiliul Județean Cluj anunță demararea unei noi investiții în parcul industrial Tetarom III. Urăm „Bun venit!” companiei Ambaflex și îi asigurăm de întreaga noastră deschidere și pe viitor! AmbaFlex, rezident nou în parcul industrial situat în localitatea clujeană Jucu, face un pas important în extinderea capacității sale de producție, prin încheierea unui contract de închiriere pe termen lung, pentru un teren în suprafață de 5,7 hectare”, a anunțat Consiliul Județean Cluj.

Pentru dezvoltarea noii unități de producție, AmbaFlex a închiriat pe termen lung un teren cu o suprafață de 5,7 hectare. Proiectul are ca obiectiv creșterea capacității de producție a companiei pe plan local. Investiția pregătită de compania olandeză la Jucu este estimată la aproximativ 30 de milioane de euro. Odată cu dezvoltarea noii fabrici, sunt anunțate aproximativ 250 de noi locuri de muncă.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a vorbit despre noul parteneriat și despre efectele pe care acesta le poate avea asupra economiei locale. Declarația sa face referire atât la locurile de muncă ce urmează să fie create, cât și la relațiile comerciale cu firme din județ.

„La Cluj, se poate, iar afacerile susținute de o administrație receptivă și deschisă nevoilor investitorilor continuă să se consolideze. După ce în luna august am anunțat prezența unei noi companii în Tetarom III, azi avem o nouă veste bună pentru clujeni și mediul investițional. Noul parteneriat va aduce un plus de stabilitate economiei Clujului, inclusiv prin crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea de relații comerciale, pe orizontală, cu firme clujene”, a transmis Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj

AmbaFlex va construi la Jucu o nouă unitate de producție, cu o investiție de până la 30 de milioane de euro. Proiectul va crește capacitatea de producție și va duce, etapizat, la aproximativ 250 de angajați. Compania este prezentă la Jucu din 2018, când avea o unitate de 5.000 de metri pătrați, suprafață care a fost extinsă ulterior la 13.500 de metri pătrați.