Siegfried Mureșan anunță primele decizii pentru viitorul Guvern. Ce pregătește pentru Parlament

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că va depune până la finalul acestei săptămâni în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Cabinet.

El vrea ca audierile să aibă loc luni și marți, iar pentru fiecare ministru intenționează să solicite un interval de cel puțin 60 de minute. Mureșan susține că astfel candidații pentru portofoliile ministeriale vor avea suficient timp să își prezinte programul, iar parlamentarii vor putea adresa întrebările pe care le consideră necesare.

„Până la finalul acestei săptămâni voi depune în Parlamentul României programul de guvernare şi echipa de miniştri, iar obiectivul este ca la începutul săptămânii viitoare, în zilele de luni şi marţi, să avem audierea ministrilor în comisiile de specialitate şi votul în plen. Voi solicita celor două Camere ale Parlamentului ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puţin 60 de minute şi voi solicita acest lucru din două motive. În primul rând, pentru ca miniştrii pe care îi propun să îşi poată arăta competenţa în comisiile de specialitate şi, în al doilea rând, din respect faţă de Parlamentul României. Consider că audierea, aşa cum a avut loc în trecut, pe repede-nainte, de 30 de minute, nu dă şansa nici miniştrilor să-şi prezinte programul, nici parlamentarilor să avizeze întrebările legitime pe care, cu siguranţă, le au”, a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a arătat că perioada de instabilitate politică a fost prea lungă și a indicat votul asupra Cabinetului drept etapa care ar putea marca încheierea crizei politice. El a legat formarea unui nou Guvern și de necesitatea ca România să transmită un mesaj de stabilitate și predictibilitate către agențiile de rating care urmează să evalueze situația țării.

„Dacă acest guvern va fi învestit, criza politică se va încheia. Avem agenţii de rating care vor veni zilele următoare în România şi vrem să ne prezentăm ca un stat stabil din punct de vedere politic, predictibil şi cu un plan de creştere pentru oameni, cu un plan de dezvoltare”, a subliniat Mureșan.

În ceea ce privește politica fiscală, Siegfried Mureșan a declarat că viitorul Guvern nu intenționează să majoreze taxele și impozitele pe durata mandatului. El a precizat, de asemenea, că nu este prevăzută o creștere a cotei standard de TVA și că obiectivul anunțat este o relaxare fiscală atunci când situația bugetară va permite acest lucru.

„Vom păstra cota unică şi, în ceea ce priveşte impozitarea, vreau să spun foarte clar, nu vor exista în România creşteri de taxe sau creşteri de impozite, pe toată durata mandatului guvernului pe care îl ocup”, a anunţat premierul desemnat Siegfried Mureşan, despre programul de guvernare, el arătând că măsurile care au fost necesare în ultimul an în ceea ce priveşte impozitarea nu au fost luate cu inima uşoară de fostul guvern. Acum însă, situaţia este mai bună, nu e nevoie de nicio creştere de taxe sau de impozite şi obiectivul meu este să avem o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem, o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem, reduceri acolo unde are sens şi cât mai repede”, a menţionat el.

În privința TVA, Mureșan a spus că nivelul de 21% nu va fi majorat pe durata mandatului pe care îl propune și că obiectivul anunțat este revenirea la cota de 19%, atunci când această măsură va putea fi decisă.

„În ceea ce priveşte TVA-ul, guvernul meu nu are în vedere în momentul de faţă şi nu va avea în vedere pe întreaga durată a mandatului nicio creştere a cotei de TVA de la 21% şi ne propunem că, îndată ce se decide, să revenim la cota de TVA de 19%”, a mai anunţat Siegfried Mureşan.

Premierul desemnat a indicat fondurile europene drept una dintre principalele teme care vor conta pentru România în perioada următoare. La nivelul Uniunii Europene sunt negociate viitoarele alocări bugetare pentru perioada 2028-2034, iar Mureșan a spus că Guvernul pe care îl propune va susține menținerea unui nivel important al finanțărilor pentru agricultură și politica de coeziune.

„În momentul de faţă, la nivelul Uniunii Europene, se negociază bugetul european pentru perioada 1 ianuarie 2028-31 decembrie 2034. Guvernul pe care îl propun susţine un buget ambiţios al Uniunii Europene. Fonduri, cel puţin la nivelul fondurilor care au venit până acum în domeniul agriculturii şi al politicii de coiziune, pentru a putea continua să construim autostrăzi, să anvelopăm blocuri, să continuăm cu reţelele de infrastructură în oraşe şi în sate, cel puţin aceleaşi fonduri ca până acum, în domeniile tradiţionale şi mai multe fonduri în domeniul securităţii şi al apărării, unde România, mai ales ca stat, pe flancul estic are nevoie de sprijin European”, a precizat premierul desemnat.

Mureșan a mai afirmat că, în calitate de negociator șef al Parlamentului European pentru bugetul Uniunii Europene, a obținut până în prezent sprijinul europarlamentarilor din cele 27 de state membre pentru o propunere privind majorarea cu 10% a bugetului european pentru următorii șapte ani, raportat la proiectul prezentat de Comisia Europeană.

Poziția privind fondurile europene este legată de negocierile europene pentru viitorul buget al Uniunii, în condițiile în care Mureșan a prezentat agricultura și politica de coeziune drept domenii în care România trebuie să păstreze nivelul actual al finanțărilor și a solicitat suplimentarea fondurilor destinate securității și apărării.

Siegfried Mureșan a precizat că nominalizarea sa pentru funcția de premier este susținută de PNL, USR și UDMR. El a spus că a lucrat cu experții celor trei formațiuni la programul de guvernare și că a avut întâlniri cu grupurile parlamentare ale partidelor care susțin candidatura sa.

„Candidatura mea este, în momentul de față, susținută de PNL, USR și UDMR. Am convenit cu colegii din PNL, USR și UDMR să începem munca la programul de guvernare și să ne coordonăm la fiecare pas. Am lucrat cu experții la programul de guvernare și cu conducerile celor trei partide la viitorii pași. Ieri și astăzi m-am aflat în grupurile parlamentare PNL, USR și UDMR și au confirmat sprijinul pentru nominalizarea mea”, a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că urmează să discute și cu reprezentanții minorităților naționale și că se află în dialog cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. El a subliniat însă că discuțiile cu PSD vor avea loc numai pe cale oficială și că nu intenționează să poarte negocieri individuale cu membri ai partidului pentru obținerea unor voturi.