Românii își schimbă preferințele pentru economii. Datele BNR arată o diferență între lei și valută
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Depozitele în lei ale populației au scăzut în august cu 0,4% față de luna precedentă, în timp ce economiile în valută au continuat să crească, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Națională a României (BNR). În paralel, creditarea în valută a înregistrat un ritm anual de creștere semnificativ mai ridicat decât cel al împrumuturilor în lei.
Banii din depozitele românilor au mers în direcții diferite. Ce arată datele din august
La sfârșitul lunii august, depozitele în lei ale populației au ajuns la 269,617 miliarde de lei, după o diminuare de 0,4% față de nivelul consemnat în iulie. Raportat la august 2025, economiile în lei au crescut cu 7%.
În termeni reali, însă, avansul anual al depozitelor în lei a fost de 0,8%. Datele indică astfel o evoluție diferită între variația nominală a economiilor și cea calculată după ajustarea pentru efectul inflației.
Economiile în valută au continuat să crească
Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut în august cu 0,2% față de luna precedentă. Valoarea acestora a ajuns la echivalentul a 152,07 miliarde de lei, potrivit datelor BNR.
Atunci când sunt exprimate în euro, depozitele în valută ale populației au totalizat 28,918 miliarde de euro la sfârșitul lunii august. Comparativ cu iulie, nivelul acestora a fost cu 0,1% mai mic.
Față de august 2025, depozitele în valută ale populației au înregistrat o creștere de 9,1% atunci când sunt exprimate în lei. Evoluția anuală este diferită în calculul realizat direct în euro.
Astfel, în euro, economiile în valută ale populației au crescut cu 5,2% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit cifrelor publicate de banca centrală.
Creditarea în valută, avans anual de 17%
Datele BNR indică și o creștere a creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit. În august, acesta a ajuns la 476,69 miliarde de lei, cu 0,9% peste nivelul înregistrat în luna precedentă.
Comparativ cu august 2025, creditul neguvernamental a crescut cu 8,2%. Evoluția anuală diferă însă în funcție de moneda în care sunt acordate împrumuturile.
Creditul în lei a avansat cu 4,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, creditul în valută, exprimat în lei, a crescut cu 17% în intervalul analizat.
Creditul guvernamental a înregistrat, la rândul său, o creștere în august. Acesta a avansat cu 1,3% față de luna precedentă și cu 13,2% comparativ cu august 2025.
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