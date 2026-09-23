Inflația nu cedează atât de repede. BCE vorbește despre un al doilea val de scumpiri

Un nou val de scumpiri ale petrolului și gazelor ar putea menține inflația din zona euro la un nivel mai ridicat pentru o perioadă mai lungă decât anticipa Banca Centrală Europeană în luna martie. Potrivit economistului-șef al BCE, Philip Lane, evoluția prețurilor la energie este influențată de riscurile geopolitice, care par să fi crescut din nou.

Lane a declarat că actualul șoc energetic ar putea avea o durată mai mare decât estimările formulate anterior de banca centrală. Evoluția prețurilor la petrol și gaze reprezintă astfel un factor important pentru perspectivele privind inflația din zona euro.

Economistul-șef al BCE a explicat că instituția se așteaptă ca al doilea val de creșteri ale prețurilor la energie să aibă un efect asupra dinamicii inflației. Potrivit acestuia, impactul ar urma să se reflecte într-o inflație mai ridicată și mai persistentă înainte ca aceasta să înceapă să se retragă către ținta stabilită de banca centrală.

„Prin urmare, credem că acest al doilea val de creșteri ale prețurilor la energie ar trebui să ducă la o inflație mai mare și mai persistentă, înainte ca aceasta să se retragă spre ținta noastră începând cu mijlocul anului 2027”, a declarat Lane pentru ziarul elvețian Le Temps.

Întrebat dacă au apărut deja efecte de propagare a scumpirilor energiei către alte categorii de prețuri, inclusiv electricitate și servicii, Philip Lane a precizat că până în prezent aceste efecte nu au fost observate.

Philip Lane a făcut referire la evoluțiile înregistrate din februarie până în prezent și a indicat lipsa acestor efecte drept un element favorabil în actuala situație.

„Până acum, din februarie până acum, nu am făcut-o, iar aceasta este vestea bună. Cu toate acestea, al doilea val de creșteri ale prețurilor la energie pe care îl vedem astăzi va pune probabil presiune în sus asupra prețurilor alimentelor, asupra prețurilor la energie în sens mai larg, inclusiv asupra energiei electrice, și asupra prețurilor bunurilor în general. În schimb, presiunile asupra serviciilor ar trebui să rămână relativ limitate, a explicat Philip Lane..

Declarațiile economistului-șef al BCE indică astfel o diferență între posibilele efecte ale noului val de scumpiri asupra diferitelor componente ale prețurilor. În timp ce energia ar putea exercita presiuni asupra prețurilor alimentelor, asupra energiei electrice și asupra bunurilor în general, presiunile asupra serviciilor sunt estimate să rămână relativ limitate.

Perspectivele privind inflația sunt legate de evoluția prețurilor la energie și de durata șocului energetic. BCE estimează că inflația va fi mai ridicată și mai persistentă înainte de a începe să se reducă spre ținta instituției, proces pe care economistul-șef îl plasează începând cu mijlocul anului 2027.

Philip Lane a făcut aceste precizări într-un interviu acordat publicației elvețiene Le Temps, în contextul reevaluării perspectivelor privind efectele scumpirilor la petrol și gaze. Potrivit declarațiilor sale, riscurile geopolitice sunt din nou mai ridicate, iar această evoluție contribuie la perspectiva unui șoc energetic mai îndelungat decât cel anticipat de BCE în luna martie.