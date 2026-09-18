Prețuri fixe la electricitate pentru următorii ani. Ce trebuie să știe consumatorii înainte de alegere oferta

Tot mai mulți furnizori de energie electrică din România propun clienților casnici contracte cu preț fix pentru perioade mai lungi de un an. Dacă până acum perioada de 12 luni era una dintre variantele uzuale, noile oferte ajung să garanteze tariful energiei active până în 2028.

Principalul avantaj pentru consumatori este predictibilitatea costurilor. În situația în care prețul energiei de pe piață crește, clientul care are un contract cu preț fix își păstrează tariful prevăzut în contract pe perioada pentru care acesta este garantat.

O astfel de ofertă este disponibilă la ENGIE, companie cunoscută în special ca furnizor de gaze, dar care are și activitate pe piața de energie electrică. Potrivit informațiilor publicate de companie, oferta Ampero verde online prevede un preț fix până la 31 decembrie 2028.

Prețul energiei active din oferta ENGIE este de 0,79 lei/kWh, cu marja de furnizare inclusă. Pentru un client din zona București-Ilfov, acest tarif se traduce într-un preț final facturat de aproape 1,52 lei/kWh.

Și PPC Energie, unul dintre furnizorii importanți de energie electrică pentru clienții casnici din România, a început să transmită notificări privind noile condiții contractuale. Într-o ofertă consultată, compania se angajează la menținerea unui preț fix pentru 14 luni, nu pentru 12 luni, așa cum era prevăzut anterior.

În cazul acestei oferte, prețul energiei active este de 0,84 lei/kWh. Pentru un consumator din zona București-Ilfov, prețul final facturat ajunge la 1,58 lei/kWh.

PPC își informase anterior clienții că prelungește cu încă două luni condițiile contractuale existente, care urmau să expire și care aveau un preț mai mic. Noua perioadă de 14 luni vine, astfel, după această prelungire a condițiilor existente.

O altă ofertă vine de la MVM România, divizia locală a grupului energetic maghiar de stat MVM. Compania propune clienților casnici un contract cu preț fix pentru o perioadă mai lungă de 12 luni, până la 31 decembrie 2027.

În oferta MVM România, prețul energiei active este de 0,68 lei/kWh. Pentru un client din zona București-Ilfov, acest nivel înseamnă un preț final facturat de aproape 1,44 lei/kWh.

Extinderea perioadelor pentru care furnizorii fixează prețul are loc într-un moment în care costurile de achiziție a energiei electrice au crescut pe piețele de energie. Furnizorii se confruntă de mai multe luni cu prețuri mai mari la energia pe care trebuie să o cumpere pentru consumatorii finali.

Evoluția este influențată și de problemele care au afectat producția hidro și nucleară, pe fondul debitului Dunării, care a ajuns la un nivel minim istoric. În același timp, prețurile din piață au continuat să crească în ultimele luni.

Recent, prețul pentru energia electrică în bandă cu livrare în primul trimestru al anului următor a depășit pragul de 1.000 de lei/MWh. Creșterea costurilor din piață se reflectă în ofertele pentru clienții cărora le expiră actualele contracte, iar un exemplu recent este reprezentat și de majorarea prețului pentru clienții casnici ai Hidroelectrica.

Potrivit unor surse din piața de furnizare, evoluția prețurilor i-a determinat pe furnizori să își ajusteze politica de achiziție. Aceștia aleg să contracteze energia electrică în avans pentru perioade mai lungi de livrare.

Achizițiile realizate pe termene mai lungi pot permite un cost de cumpărare per MWh mai redus în comparație cu achizițiile pentru perioade mai scurte. Acest lucru le oferă furnizorilor posibilitatea de a construi oferte cu un preț fix pentru clienți pe o perioadă mai îndelungată.

Pentru consumator, diferența importantă este durata pentru care tariful este garantat. Un contract cu preț fix oferă protecție față de eventualele creșteri ale prețurilor din piață pe perioada prevăzută în ofertă, însă clientul trebuie să verifice condițiile contractuale înainte de semnare.

Legislația din România permite clientului să renunțe oricând la un contract de furnizare a energiei electrice fără plata unei penalități. Prin urmare, chiar dacă un consumator semnează un contract cu preț fix pentru o perioadă mai lungă, acesta poate renunța ulterior la contract și poate opta pentru o altă ofertă în cazul în care prețurile de pe piața de energie scad, potrivit economica.net.