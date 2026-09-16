Romgaz pregătește o schimbare semnificativă pentru consumatori. Românii ar putea încheia contracte direct cu producătorul din 2027

Românii ar putea încheia contracte pentru gaze direct cu Romgaz după expirarea actualului mecanism de reglementare a prețului și a cantităților destinate consumatorilor casnici. Cel mai mare producător național de gaze, care este și furnizor, precum și producător și furnizor de energie electrică, pregătește demararea furnizării pentru populație și pentru consumatorii noncasnici mici.

Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a precizat pentru Mediafax că societatea intenționează să înceapă furnizarea pentru consumatorii casnici după expirarea actului normativ care stabilește în prezent mecanismul de stabilire a prețului. Din perspectiva calendarului actual, acest lucru ar putea avea loc, teoretic, începând cu 1 aprilie anul viitor.

Este vorba despre Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 12/2026, care stabilește măsurile aplicabile clienților casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Actul normativ a fost adoptat de Cabinetul Bolojan pe 5 martie, după expirarea fostei scheme de plafonare și compensare pentru gazele naturale.

Prin OUG nr. 12/2026, producătorii de gaze naturale vând cantitățile destinate populației la un preț fix de 110 lei/MWh. Nivelul este mai mic decât cel anterior, de 120 de lei/MWh.

În același timp, tarifele pentru transport și distribuție sunt fixe și sunt reglementate prin metodologia stabilită de ANRE. Componenta de furnizare este, la rândul său, plafonată la maximum 15 lei/MWh.

Principalul motiv pentru introducerea acestei reglementări a fost nivelul prețurilor finale la gazele naturale publicate de principalii furnizori pentru clienții casnici. La momentul adoptării noului mecanism, aceste prețuri se situau peste nivelul plafonat prin OUG nr. 6/2025, mecanism valabil până la 31 martie 2026. Situația genera riscuri în ceea ce privește menținerea accesibilității energiei pentru populație.

În acest context, compania își pregătește intrarea pe piața furnizării pentru populație după expirarea actualului mecanism.

Pregătirea activității de furnizare este însă afectată în prezent de restricțiile privind angajările în companiile de stat. Conducerea Romgaz nu poate opera în acest moment departamentul dedicat furnizării la capacitatea necesară din cauza prevederilor OUG nr. 89/2025, cunoscută drept „ordonanța-trenuleț” adoptată la finalul anului trecut.

Actul normativ împiedică societățile de stat ca în 2026 să își majoreze numărul de angajați și cheltuielile de natură salarială aferente față de anul precedent. Există însă o excepție în cazul dezvoltării activității, situație în care poate fi permisă creșterea efectivului după aprobarea unui memorandum în Guvern, pe baza unei analize temeinic justificate.

Conducerea Romgaz a reușit să obțină pentru angajații companiei o majorare salarială de 6,5%, printr-un memorandum adoptat la 8 mai. Creșterea efectivului de personal nu a fost însă aprobată până în prezent. Romgaz are în acest moment 5.292 de angajați.

Departamentul destinat furnizării a fost înființat încă din 2025, însă efectivul de personal disponibil în prezent este considerat subdimensionat față de necesarul pentru funcționarea în parametrii necesari. Pentru ocuparea posturilor necesare, conducerea companiei a înaintat Ministerului Energiei un memorandum spre aprobare.

„Departamentul este înființat din anul 2025, însă numericul de personal efectiv este în acest moment subdimensionat față de necesarul real pentru a putea funcționa în parametri. Dată fiind necesitatea de a ocupa aceste posturi am înaintat către Ministerul Energiei un memorandum spre aprobare”, a declarat Răzvan Popescu pentru publicația menționată..

Documentele publicate de Romgaz arată că societatea a început încă din decembrie anul trecut să organizeze concursuri pentru departamentul de furnizare.

Compania a derulat procedurile de selecție și a declarat admiși candidații care au trecut de toate probele. Pentru Direcția Furnizare Piață Retail au fost declarați admiși, la nivel național, 72 de angajați.

Posturile pentru care au fost declarați admiși candidați sunt repartizate astfel: 41 de posturi pentru funcția de analist furnizare gaze naturale, 11 posturi pentru specialist furnizare gaze naturale, 10 posturi pentru analist furnizare gaze naturale la locul de muncă din Târgu Mureș și opt posturi pentru analist Call-Center.

La acestea se adaugă un post de specialist suport reglementări ANRE furnizare gaze naturale și un post de specialist suport juridic și GDPR furnizare gaze naturale.