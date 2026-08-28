Cât ar putea să coste gazele în această iarnă. Rezervele Europei schimbă calculele
Gaze naturale. SURSA FOTO: Dreamstime
Europa își completează cu greu stocurile de gaze naturale înainte de venirea iernii, iar cantitățile disponibile în prezent sporesc incertitudinile privind evoluția prețurilor în lunile următoare.
Europa se apropie de iarnă cu depozitele de gaze mult sub media ultimilor ani
Analiștii avertizează că, în anumite condiții, cotațiile ar putea reveni la niveluri care nu au mai fost atinse de la criza energetică din 2022, potrivit CNBC. Depozitele de gaze naturale ale Uniunii Europene sunt umplute în prezent în proporție de aproximativ 63%. Nivelul este cu circa 18 puncte procentuale sub media ultimilor cinci ani pentru aceeași perioadă.
Refacerea stocurilor este afectată de mai mulți factori care au redus disponibilitatea gazelor pe piața europeană. Printre aceștia se numără diminuarea exporturilor de gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu, pe fondul perturbării transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz.
În paralel, temperaturile ridicate din timpul verii au determinat o creștere a consumului de energie. Producția de energie nucleară și cea eoliană au fost, în același timp, mai reduse, ceea ce a contribuit la menținerea presiunii asupra necesarului de gaze.
Prețurile TTF au urcat la cel mai ridicat nivel de la începutul lui 2023
Evoluția rezervelor și a aprovizionării se reflectă deja în prețurile de pe piața europeană. Contractele de referință TTF au depășit marți pragul de 68 de euro/MWh, acesta fiind cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul anului 2023.
Perspectivele pentru sezonul rece depind însă de evoluția temperaturilor și de situația aprovizionării. Morningstar estimează că, în cazul unei ierni reci și al menținerii dificultăților de alimentare cu gaze, prețurile ar putea ajunge la un interval cuprins între 90 și 120 de euro/MWh.
Goldman Sachs estimează, la rândul său, că prețurile ar putea fi nevoite să depășească pragul de 100 de euro/MWh pentru ca Europa să poată atrage suficiente transporturi de GNL din Statele Unite. Europa ar intra astfel într-o competiție directă cu piețele asiatice pentru livrările disponibile.
Evoluția pieței europene depinde în mare măsură de posibilitatea reluării transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz. Dacă exporturile de gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu nu vor reveni la niveluri ridicate înainte de venirea iernii, presiunea asupra aprovizionării europene ar putea continua.
Aprovizionarea din Orientul Mijlociu rămâne un factor esențial
Menținerea problemelor de aprovizionare ar putea avea efecte directe asupra costurilor suportate în Europa. Într-un astfel de scenariu, facturile ar putea crește, iar situația ar putea ajunge, în condițiile cele mai dificile, la limitarea consumului de gaze în sectorul industrial.
Presiunea asupra pieței este amplificată și de apropierea interdicției complete privind importurile de GNL rusesc. Măsura este prevăzută pentru începutul anului 2027 și reduce, în perspectivă, una dintre sursele de aprovizionare disponibile pentru piața europeană.
Estimările Morningstar indică faptul că, dacă situația actuală se menține, Europa ar putea avea nevoie de aproximativ 64 de miliarde de metri cubi de GNL provenit din Statele Unite. Cantitatea ar reprezenta circa 77% din totalul exporturilor americane de GNL.
Necesitatea unor volume atât de mari de gaze lichefiate americane evidențiază presiunea suplimentară exercitată asupra pieței europene înaintea sezonului rece. În același timp, capacitatea Europei de a atrage aceste transporturi va depinde de nivelul prețurilor și de concurența exercitată de cererea din Asia.
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