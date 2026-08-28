Un document vechi poate schimba pensia. De ce unii pensionari plătesc până la 2.700 de lei

Pentru pensionarii care au nevoie să dovedească veniturile încasate cu multe decenii în urmă, obținerea documentelor din arhive poate presupune costuri considerabile. În unele cazuri, eliberarea unei astfel de adeverințe ajunge la 2.700 de lei, în special atunci când actele fostei companii sunt gestionate de un operator privat.

Însă, obținerea unei astfel de adeverințe poate avea un impact asupra cuantumului pensiei. Documentul poate scoate la iveală venituri care nu apar în cartea de muncă, precum sporuri, prime, ore suplimentare sau alte sume pentru care au fost datorate contribuții.

Un pensionar a solicitat recent explicații după ce a aflat că trebuie să achite peste 2.700 de lei pentru o adeverință referitoare la cei zece ani în care a lucrat la o societate care ulterior s-a privatizat și a intrat în faliment.

Cartea de muncă fusese încheiată înainte ca firma să dispară, iar arhiva acesteia a ajuns să fie administrată de un operator privat. În aceste condiții, pensionarul s-a întrebat dacă mai este justificată plata unei sume atât de mari, în condițiile în care perioada lucrată și vechimea sunt deja înscrise în cartea de muncă, potrivit celor relatate de newsweek.ro.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, punctajul de pensie poate fi stabilit pe baza veniturilor realizate, atunci când acestea pot fi demonstrate prin documente. Legea prevede că venitul total lunar poate fi dovedit prin adeverințe întocmite pe baza statelor de plată.

Cartea de muncă poate menționa salariul, însă documentele păstrate în arhive pot conține și alte informații despre veniturile obținute de salariat. Printre acestea se pot afla sporuri, prime, ore suplimentare, venituri obținute prin acord global sau alte sume pentru care au fost datorate contribuții.

Unele dintre aceste venituri pot fi valorificate la stabilirea ori recalcularea pensiei, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislație. Casa Națională de Pensii Publice a confirmat că noua legislație permite valorificarea unor venituri contributive care, anterior, nu erau luate în calcul.

Prin urmare, plata celor 2.700 de lei nu înseamnă automat o cheltuială inutilă, dar nici nu reprezintă o garanție că pensia va crește. Beneficiul depinde de informațiile existente în arhivă și de măsura în care acestea pot influența calculul drepturilor de pensie.

Unul dintre răspunsurile oferite în cazul pensionarului pune accent pe existența unor venituri suplimentare care nu apar în cartea de muncă. „Dacă ați avut sporuri, ore suplimentare, muncă din acord și regie și sunt sume în plus de făcut acel brut, de multe ori se dublează salariul net trecut în cartea de muncă. Se merită”, este explicația primită de pensionar.

Situația trebuie analizată pornind de la diferența dintre salariul înscris în cartea de muncă și veniturile efectiv realizate. Dacă în statele de plată apar sume suplimentare importante, acestea pot avea relevanță pentru stabilirea punctajului, în măsura în care îndeplinesc condițiile legale.

În același timp, un alt răspuns primit de pensionar atrage atenția asupra valorii ridicate a tarifului solicitat pentru adeverință. „Suma cerută este foarte mare. În schimb, ca să merite această sumă, ar trebui ca dumneavoastră să știți cu siguranță că ați avut salariul înregistrat pe cartea de muncă cu o valoare egală sau mai mare cu salariul mediu brut pe economie”, este explicația.

Din păcate nu orice adeverință conduce automat la obținerea unor bani în plus la pensie. Valoarea documentului depinde de conținutul său și de existența unor venituri care pot fi valorificate potrivit regulilor aplicabile.

Până la această dată, aproximativ 50.000 de pensionari au beneficiat de plăți în urma procesului de recalculare. Potrivit procedurii stabilite, drepturile bănești sunt virate în a doua lună de la data primirii deciziei de recalculare.

Pentru pensionarii care au așteptat deja o perioadă îndelungată, intervalul dintre primirea deciziei și plata efectivă a sumelor poate prelungi așteptarea. În unele situații, diferențele rezultate în urma recalculării sunt reduse.

În cazul adeverințelor pentru veniturile realizate înainte de 1 aprilie 2001, un aspect important este forma în care sunt întocmite documentele. Nu este suficient ca actul să prezinte anumite sume, ci trebuie să respecte cerințele aplicabile pentru ca veniturile să poată fi valorificate de casa de pensii.

CNPP precizează că, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, veniturile pot fi dovedite prin adeverințe eliberate de angajatori, deținători legali de arhive sau operatori economici autorizați pentru servicii arhivistice. Documentele trebuie să fie întocmite potrivit condițiilor prevăzute de legislație.

Înainte de achitarea unei sume de 2.700 de lei sau a unui alt tarif solicitat pentru eliberarea documentului, pensionarul trebuie să afle ce informații se găsesc efectiv în arhivă. Un prim aspect este existența statelor de plată pentru perioada în care persoana a lucrat la fostul angajator.

De asemenea, este important să fie verificat dacă în documentele păstrate apar sporuri, prime, ore suplimentare sau venituri obținute prin acord. Aceste informații pot fi relevante pentru calculul pensiei, dacă veniturile respective îndeplinesc condițiile de valorificare prevăzute de lege.

O altă verificare privește perioadele lucrate în condiții speciale sau deosebite, precum și situația contribuțiilor de asigurări sociale aferente veniturilor respective. Totodată, pensionarul trebuie să se asigure că adeverința care urmează să fie eliberată respectă cerințele casei de pensii.

Dacă arhiva conține doar informații identice cu cele deja înscrise în cartea de muncă, avantajul financiar rezultat din obținerea documentului poate fi redus sau poate să nu existe. În schimb, dacă sunt identificate venituri importante care nu au fost valorificate până acum, acestea pot modifica situația.

În cazul unei adeverințe care costă 2.700 de lei, pensionarul poate verifica mai întâi dacă documentele existente în arhivă conțin informații care au potențialul de a modifica punctajul de pensie. Plata nu trebuie privită ca o garanție a majorării pensiei, deoarece efectul depinde de veniturile care pot fi dovedite și valorificate.

O estimare a diferenței posibile la pensie poate fi relevantă înainte de achitarea tarifului. Dacă veniturile suplimentare dovedite conduc la o diferență de câteva sute de lei pe lună, costul documentului poate fi recuperat în timp.

În situația în care veniturile suplimentare identificate sunt reduse, plata unei sume atât de mari pentru adeverință poate să nu fie justificată din punct de vedere financiar. De aceea, conținutul arhivei și posibilul efect asupra pensiei reprezintă elemente importante înainte de solicitarea documentului.

Verificarea trebuie să țină cont atât de existența veniturilor suplimentare, cât și de condițiile legale în care acestea pot fi valorificate. Forma adeverinței, sursa documentelor și informațiile cuprinse în statele de plată sunt, de asemenea, elemente care trebuie analizate înainte de achitarea tarifului.