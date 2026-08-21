Pensia de 5.500 de lei a dispărut din noua decizie. Ce sumă este trecută acum

O decizie de recalculare a pensiei a generat nemulțumire după ce un pensionar susține că suma lunară pe care o încasa anterior, de 5.500 de lei, a fost înlocuită cu un cuantum de 4.943 de lei. Diferența dintre cele două valori este de 557 de lei pe lună, potrivit datelor prezentate în document.

Decizia indică un stagiu total de cotizare de 48 de ani, 4 luni și 21 de zile. În același document este menționat un cuantum al pensiei de asigurări sociale în plată la data de 1 septembrie 2024 de 4.943 de lei.

Pensionarul afirmă că înainte de recalculare primea 5.500 de lei. „Până acum beneficiam de o pensie de 5.500 de lei și acum am primit această decizie”, este mărturia acestuia, după primirea noii decizii.

Diferența dintre suma menționată ca fiind încasată anterior și cuantumul înscris în document ajunge la 557 de lei lunar. Raportată la suma de 5.500 de lei, diminuarea reprezintă aproximativ 10,1%. Dacă diferența s-ar menține pe parcursul unui an, aceasta ar însemna 6.684 de lei, potrivit newsweek.ro.

Potrivit documentului prezentat, cuantumul pensiei de asigurări sociale în plată la data de 1 septembrie 2024 este de 4.943 de lei. Decizia precizează, totodată, că aceasta reprezintă și cuantumul neîndiminuat al pensiei la aceeași dată.

Un element evidențiat în document este stagiul total de cotizare realizat de titular. Acesta este de 48 de ani, 4 luni și 21 de zile, ceea ce include mai multe categorii de perioade luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.

Stagiul de cotizare contributiv însumează 31 de ani, 10 luni și 21 de zile. Separat, decizia indică 15 ani de stagiu de cotizare necontributiv și 1 an și 6 luni de stagiu asimilat contributiv.

Pentru stagiul aferent unui sistem neintegrat, documentul indică valoarea zero. Datele înscrise în decizie arată astfel cum a fost împărțită perioada totală de cotizare în funcție de tipul de stagiu.

Decizia menționează și punctele de stabilitate acordate pentru perioada de cotizare contributivă care depășește anumite praguri de vechime. În cazul analizat, documentul indică un stagiu de cotizare contributiv pentru care sunt acordate puncte de stabilitate de 6 ani și 6 luni.

Numărul de puncte de stabilitate consemnat este de 3,67. Aceste date reprezintă unul dintre elementele care intră în calculul cuantumului stabilit prin recalculare.

Prin urmare, vechimea totală de aproape cinci decenii nu reprezintă singurul element care determină suma înscrisă în decizie. Perioadele de cotizare sunt încadrate în categorii diferite, iar punctajele rezultate din acestea contribuie la stabilirea cuantumului final.

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În situația prezentată, documentul consemnează atât stagiul total, cât și componentele acestuia și punctele de stabilitate. Aceste informații permit verificarea modului în care perioadele înscrise în evidențe au fost reflectate în calculul pensiei.

Diferența dintre cei 5.500 de lei pe care pensionarul spune că îi încasa anterior și cei 4.943 de lei din decizie trebuie analizată prin raportare la datele folosite la recalculare. Simplul fapt că există o diferență între cele două cuantumuri nu permite, de unul singur, stabilirea modului în care a fost produsă aceasta.

La recalculare pot fi relevante perioadele contributive recunoscute, veniturile pentru care au fost achitate contribuții, perioadele asimilate sau necontributive și punctajele rezultate din documentele existente în evidențele instituției.

De aceea, pentru verificarea unei decizii este necesară analizarea elementelor concrete care au stat la baza calculului. Stagiile înscrise, punctajele și veniturile valorificate trebuie comparate cu documentele deținute de pensionar.

În cazul de față, diferența de 557 de lei pe lună apare între cuantumul anterior menționat de pensionar și suma de 4.943 de lei înscrisă în decizie, în condițiile în care documentul indică un stagiu total de 48 de ani, 4 luni și 21 de zile.

Pensionarul care consideră că noul cuantum nu reflectă toate perioadele sau veniturile care ar trebui luate în calcul poate solicita verificarea deciziei și a datelor care au stat la baza recalculării.

O primă verificare presupune analizarea stagiului contributiv, a perioadelor necontributive și asimilate, a punctajelor și a punctelor de stabilitate înscrise în document. Aceste informații pot fi confruntate cu actele pe care titularul le deține.

Adeverințele de vechime, documentele referitoare la veniturile realizate și actele care pot demonstra perioadele lucrate sunt relevante pentru verificarea datelor din evidențele de pensii. Ele pot fi prezentate atunci când este solicitată analiza situației.

În funcție de rezultatul verificării, poate fi identificat modul în care a fost stabilit cuantumul de 4.943 de lei și dacă anumite perioade sau venituri nu au fost valorificate la recalculare.