A muncit aproape 28 de ani, dar pensia lui a rămas la 1.088 de lei. Ce apare în decizia de recalculare

Un pensionar cu aproape 28 de ani de vechime primește, după recalcularea pensiei, un cuantum lunar de 1.088 de lei. Potrivit deciziei de recalculare, suma a crescut cu 43 de lei, de la 1.045 de lei la 1.088 de lei, după aplicarea noii formule de calcul.

După o perioadă îndelungată de activitate, pensia reprezintă pentru mulți oameni principala sursă de venit pentru cheltuielile de zi cu zi. Alimentele, facturile și medicamentele sunt printre costurile care trebuie acoperite lunar din această sumă.

Cazul unui pensionar cu un stagiu total de cotizare de aproape 28 de ani este prezentat într-o decizie emisă după recalcularea pensiei. Documentul arată atât vechimea acumulată, cât și punctajul rezultat în urma aplicării formulei prevăzute de noua legislație.

Potrivit deciziei, noul cuantum al pensiei este de 1.088 de lei pe lună, începând cu 1 septembrie 2024, față de 1.045 de lei, suma primită anterior.

Decizia de recalculare a fost emisă în baza Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Documentul indică un stagiu total de cotizare de 27 de ani, 10 luni și 9 zile.

Din această perioadă, 27 de ani și 4 zile reprezintă stagiu contributiv, în timp ce 10 luni și 5 zile sunt stagiu necontributiv, asimilat. Diferența dintre cele două tipuri de stagiu este importantă pentru modul în care sunt acordate punctele de stabilitate.

În urma recalculării, punctajul acumulat în perioada de activitate a fost stabilit la 12,96396 puncte. La acesta au fost adăugate 0,46393 puncte de stabilitate, aferente perioadei de cotizare care depășește pragul de 25 de ani.

Astfel, punctajul total luat în calcul pentru stabilirea pensiei este de 13,42789 puncte. Valoarea punctului de referință, VPR, utilizată în calcul este de 81 de lei.

Calculul indicat în document este: 13,42789 puncte × 81 de lei = 1.087,65 lei. După rotunjire, cuantumul stabilit prin decizie ajunge la 1.088 de lei pe lună.

Datele din decizie arată că pensionarul a acumulat un stagiu total de cotizare de 27 de ani, 10 luni și 9 zile. Stagiul contributiv este de 27 de ani și 4 zile, iar perioada necontributivă, asimilată, este de 10 luni și 5 zile.

În noua formulă de calcul, punctajul realizat în perioada de activitate este completat cu punctele de stabilitate, acolo unde sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

În situația prezentată, pensionarul a depășit pragul de 25 de ani de contribuții, însă nu a ajuns la pragul de 30 de ani. Din acest motiv, în decizia de recalculare apar 0,46393 puncte de stabilitate.

Aceste puncte sunt adăugate la cele 12,96396 puncte acumulate prin activitatea desfășurată, rezultând un total de 13,42789 puncte.

Valoarea totală este apoi înmulțită cu VPR-ul de 81 de lei, rezultatul matematic fiind de 1.087,65 lei. Suma rezultată este rotunjită la 1.088 de lei, acesta fiind cuantumul pensiei stabilit prin decizie.

Noua formulă de calcul a pensiilor include un mecanism prin care perioadele de contribuție care depășesc anumite praguri sunt recompensate prin puncte de stabilitate.

Pentru o persoană care are exact 25 de ani de contribuții, pensia se stabilește pe baza punctajului acumulat pe perioada de activitate. După depășirea acestui prag, pentru anii contributivi suplimentari se acordă puncte de stabilitate.

Sistemul prevede 0,50 puncte pentru fiecare an contributiv realizat peste 25 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an contributiv realizat peste 30 de ani și 1 punct pentru fiecare an contributiv realizat peste 35 de ani.

Punctele de stabilitate sunt acordate proporțional și pentru fracțiunile de an. În acest mod, perioada contributivă care depășește pragurile prevăzute de legislație poate contribui suplimentar la punctajul total utilizat pentru calcularea pensiei.

În cazul analizat, perioada contributivă de 27 de ani și 4 zile depășește pragul de 25 de ani. Pentru această perioadă suplimentară au fost calculate cele 0,46393 puncte de stabilitate menționate în decizie.

Înainte de recalculare, pensionarul primea 1.045 de lei pe lună. După aplicarea noii formule, cuantumul a ajuns la 1.088 de lei. Diferența dintre cele două valori este de 43 de lei lunar. Raportată la un an, această majorare reprezintă 516 lei, dacă suma lunară rămâne aceeași pe parcursul celor 12 luni.

Cuantumul final nu este stabilit exclusiv în funcție de numărul de ani lucrați. Formula ține cont de punctajul acumulat pe perioada de activitate și de punctele de stabilitate acordate pentru stagiul contributiv care depășește pragurile prevăzute de legislație.

În consecință, două persoane cu perioade de cotizare apropiate pot ajunge la pensii diferite, în funcție de veniturile realizate și de contribuțiile plătite pe durata vieții active.

Numărul anilor lucrați reprezintă unul dintre elementele care intră în calculul pensiei, însă cuantumul final este influențat și de veniturile pentru care au fost achitate contribuțiile.

Persoanele care au avut venituri mai mici și au contribuit la sistem la un nivel redus pot acumula un punctaj mai mic decât cele care au avut venituri mai mari în perioade comparabile de activitate.

Din acest motiv, existența unui stagiu de cotizare apropiat nu înseamnă că două persoane vor primi automat aceeași pensie. Punctajul individual acumulat pe parcursul activității are un rol direct în stabilirea cuantumului.

În cazul prezentat, cei 27 de ani, 10 luni și 9 zile de stagiu total nu sunt transformați într-o sumă fixă pentru fiecare an de muncă. Calculul pornește de la punctajul acumulat în perioada de activitate și continuă cu adăugarea punctelor de stabilitate aferente perioadei contributive eligibile. Rezultatul este exprimat printr-un punctaj total de 13,42789 puncte, care, înmulțit cu valoarea punctului de referință de 81 de lei, determină cuantumul de 1.088 de lei.

Situația prezentată în decizia de recalculare a generat și reacții din partea pensionarilor, în special cu privire la nivelul veniturilor obținute după recalculare și la diferențele dintre perioadele de muncă și cuantumul pensiilor.

„Cei care au muncit cu minim pe economie au ținut toți trântorii de la stat, inclusiv întreprinderi cu pierderi și acum ne judecă unul care, când nu i-a convenit ceva, repede la sindicat, grevă și după mărire de salariu”, a reacționat un pensionar, potrivit nwesweek.ro.

Un alt pensionar a făcut referire la situația angajaților din mediul privat din anii ’90 și 2000: „La patron situația e alta și în anii ’90 și 2000 puțini făceau cărți de muncă, că așa erau vremurile”.

În noul sistem, cuantumul pensiei este determinat prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință. Pentru pensionarul din cazul prezentat, punctajul acumulat este de 12,96396 puncte, iar punctele de stabilitate reprezintă 0,46393 puncte. Prin adunarea celor două valori se obține un punctaj total de 13,42789 puncte.

Aplicarea VPR-ului de 81 de lei conduce la următorul calcul: 13,42789 × 81 = 1.087,65 lei. După rotunjire, suma înscrisă în decizia de recalculare este de 1.088 de lei.

Punctele de stabilitate sunt acordate în funcție de stagiul contributiv care depășește pragurile stabilite de lege. Prin urmare, o perioadă de vechime totală nu este echivalentă automat cu aceeași perioadă eligibilă pentru acordarea punctelor de stabilitate.

În cazul de față, diferența dintre stagiul total și cel contributiv este reflectată în documentul de recalculare, iar punctele de stabilitate sunt calculate în raport cu perioada contributivă de peste 25 de ani.