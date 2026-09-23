Câți membri are Casa de Pensii în Consiliul de Administrație? Ce rol au si cu cât sunt plătiți

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) are un Consiliu de Administrație format, potrivit informațiilor publicate pe site-ul instituției, din 18 membri. Fiecare membru primește o indemnizație de 974 de lei pentru participarea la o ședință, potrivit unui răspuns transmis de Casa de Pensii pentru Newsweek.ro.

În anul 2025 au fost organizate 12 ședințe ale Consiliului de Administrație, astfel că suma aferentă unui membru pentru participarea la toate ședințele ajunge la aproape 12.000 de lei. Pentru cei 18 membri, totalul sumelor plătite într-un an se apropie de 210.000 de lei.

Potrivit informațiilor furnizate de Casa de Pensii, indemnizația de ședință este stabilită prin Legea nr. 360/2023 și reprezintă 10% din nivelul de salarizare al președintelui CNPP. Durata unei ședințe este de aproximativ două ore, potrivit informațiilor prezentate în materialul Newsweek România.

Componența Consiliului de Administrație este stabilită prin lege, iar membrii provin din mai multe categorii, printre care reprezentanți ai Guvernului, ai caselor de pensii sectoriale, ai patronatelor, sindicatelor și ai organizațiilor pensionarilor.

Legea prevede un Consiliu de Administrație format din 23 de persoane, dintre care un președinte și 22 de membri. Reprezentarea este împărțită între mai multe categorii, fiecare având un număr stabilit de reprezentanți.

„Conducerea CNPP este asigurată de preşedinte şi consiliul de administraţie, compus din 23 de persoane, dintre care un preşedinte şi 22 de membri. Membrii consiliului de administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului, ai caselor de pensii sectoriale, patronatelor, sindicatelor şi pensionarilor, după cum urmează:

5 reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale; 3 reprezentanţi ai caselor de pensii sectoriale, desemnaţi de conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 132 alin. (1); 5 reprezentanţi ai patronatelor, desemnaţi de organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; 5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; 4 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale pensionarilor”, se arată în Lege.

Pe site-ul Casei de Pensii, numărul membrilor Consiliului de Administrație este însă prezentat ca fiind 18, nu 23, numărul menționat de prevederea legală citată.

Casa de Pensii a precizat, ca răspuns pentru Newsweek România, că membrii Consiliului de Administrație primesc o indemnizație pentru fiecare ședință la care participă. Valoarea acesteia este de 974 de lei, sumă calculată în raport cu nivelul de salarizare al președintelui CNPP.

„Potrivit prevederilor art. 119 din Legea nr. 360/2023, membrii consiliului de administraţie beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 10% din nivelul de salarizare al Președintelui CNPP, respectiv 974 lei. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administraţie, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi într-o lună 30% din acesta. În cursul anului 2025 s-au desfășurat 12 ședințe ale Consiliului de Administrație”, arată Casa de Pensii într-un răspuns pentru Newsweek România.

La nivelul anului 2025, cele 12 ședințe înseamnă câte o indemnizație pentru fiecare participare lunară, dacă un membru a fost prezent la toate întâlnirile. Unul dintre membrii Consiliului de Administrație este sindicalistul Marius Nistor.

Datele prezentate de Newsweek.ro arată, în paralel, că instituția are aproximativ 3.200 de angajați. Numărul este raportat la activitatea desfășurată pentru un volum de aproximativ 10,6 milioane de beneficiari.

Casele teritoriale de pensii deservesc asigurați, pensionari și beneficiari de indemnizații acordate în baza unor legi cu caracter special. În total, numărul beneficiarilor menționat este de circa 10.600.000.

În materialul citat sunt menționate și întârzieri legate de recalcularea pensiilor și de soluționarea contestațiilor. Newsweek România a relatat că procesul denumit „mica recalculare” nu era finalizat, deși pensionarii depuseseră documente cu aproximativ un an și jumătate înainte.

În același material este menționat faptul că numărul de angajați ai Casei de Pensii este considerat insuficient pentru volumul de activitate, în timp ce Consiliul de Administrație are 18 membri potrivit datelor afișate pe site-ul instituției.

Indemnizația de 974 de lei este acordată pentru participarea la o ședință, iar în anul 2025 au avut loc 12 astfel de întâlniri. Calculată pentru 18 membri, suma rezultată pentru toate ședințele ajunge la 210.384 de lei.

Datele furnizate de Casa de Pensii stabilesc și o limită pentru totalul indemnizațiilor pe care le poate primi un membru într-o singură lună. Aceasta nu poate depăși 30% din nivelul de salarizare la care face referire legea.

În același timp, prevederea legală citată de instituție stabilește modul de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație. Componențaprevăzută de lege este diferită de numărul de 18 membri prezentat pe site-ul Casei de Pensii.