Sute de mii de pensionari ar putea fi executați silit. Cum s-a ajuns aici

Peste jumătate de milion de pensionari din România ar putea ajunge în situația de a li se recupera bani prin poprire, după ce unele pensii ar fi fost calculate sau recalculate greșit. Doina Pârcălabu, fosta șefă a Casei de Pensii, susține că această situație este evidențiată de un raport al Curții de Conturi.

Potrivit datelor prezentate de aceasta, 574.060 de pensionari ar fi primit punctaje mai mari decât cele care ar fi trebuit acordate. În cazul sumelor plătite necuvenit, instituția poate solicita recuperarea banilor, inclusiv prin poprire.

Reținerea din veniturile unui pensionar nu poate depăși însă o treime din venitul lunar. Astfel, recuperarea sumelor presupune un proces care poate dura mai multe luni, în funcție de valoarea datoriei și de veniturile persoanei vizate.

Situația este legată de problemele identificate de Curtea de Conturi la Casa Națională de Pensii Publice, după verificarea modului în care au fost gestionate și recalculate drepturile de pensie.

Doina Pârcălabu a explicat că îndreptarea erorilor presupune proceduri diferite, în funcție de situația identificată. În cazul pensionarilor cărora li s-au acordat drepturi mai mici decât cele prevăzute de lege, trebuie calculate și plătite diferențele aferente perioadei în care eroarea a produs efecte.

„Complicația vine și prin faptul că orice eroare trebuie îndreptată, trebuiesc corectate aspectele de natură financiară. În cazul pensiilor care au fost calculate mai mici decât prevedea legea, atunci trebuiesc acordate drepturile, diferențele. Și aici procesul este unul mult mai complicat, pentru că trebuie să te întorci înapoi la momentul la care legea a produs efect și să ajungi până în momentul în care tu calculezi diferența care trebuie acordată. Iar complicația și mai mare este în situația în care trebuie să recuperezi sumele acordate mai mult decât prevedea legea și atunci trebuie să te raportezi la Codul Fiscal și să mergi pe prevederile din Codul Fiscal”, a explicat Doina Pârcălabu.

Fosta șefă a Casei de Pensii a precizat că plata diferențelor către pensionari este mai simplă atunci când drepturile au fost stabilite sub nivelul prevăzut de lege. Recuperarea sumelor acordate în plus presupune însă urmărirea lunară a cuantumului care mai trebuie restituit.

„Atunci când trebuie să plătești pensionarului, lucrurile sunt mai simple, că poți să plătești într-o singură tranșă și ai plătit drepturile curente și diferențele o singură dată. Complicația mai mare este atunci când trebuie să recuperezi, pentru că nu poți să reții mai mult decât de o treime din veniturile pe care le are persoana și atunci trebuie să urmărești lună de lună cât mai ai de recuperat. Ce este mai greu însă este atunci când datele au fost preluate, datele acelea care au fost preluate de oameni, de cei 1.000 de angajați pe durată determinată care s-au ocupat cu procesul de evaluare”, a punctat Pârcălabu.

Potrivit explicațiilor citate, înaintea recalculării pensiilor a avut loc procesul de evaluare a dosarelor. Acesta a urmărit preluarea numărului total de puncte din deciziile de pensie, informații care nu se regăseau în bazele de date ale sistemului informatic și care erau necesare pentru aplicarea noii legislații.

„Știm că procesul de recalculare a fost precedat de acel proces de evaluare a dosarelor care avea ca și obiectiv preluarea numărului total de puncte din deciziile de pensii, informații care nu se găseau în bazele de date ale sistemului informatic și care erau necesare conform noii legi. Și atunci trebuie mers la dosar și de văzut unde s-a preluat greșit”, a explicat Doina Pârcălabu, potrivit Antena 3.

Curtea de Conturi a desfășurat misiunea de audit financiar la Casa Națională de Pensii Publice în perioada 18 august 2025 – 27 februarie 2026. În urma verificărilor, auditorii au identificat „deficiențe cu influențe semnificative și generalizate” în situațiile financiare ale instituției.

Problemele constatate au fost prezentate într-un raport de audit financiar. Documentul indică mai multe situații referitoare la gestionarea fondurilor și la stabilirea ori plata unor drepturi.

Printre aspectele semnalate se află utilizarea Fondului de rezervă bugetară pentru cheltuieli recurente. Raportul menționează, de asemenea, situații în care drepturile de pensie ar fi fost recalculate greșit după intrarea în vigoare a noului cadru legal.

Auditorii au identificat și continuarea virării unor indemnizații după decesul beneficiarilor. O altă problemă menționată se referă la acordarea indemnizației de urmaș unor persoane care, potrivit prevederilor legale, nu mai îndeplineau condițiile pentru primirea acestui drept.

Raportul Curții de Conturi mai indică situații în care indemnizațiile de urmaș ar fi fost calculate greșit. În document sunt menționate și acordarea necuvenită a unor sporuri și facilități fiscale.

Printre neregulile identificate se află și plata unor salarii pentru posturi care, potrivit constatărilor prezentate, ar fi trebuit desființate. Aceste aspecte se adaugă problemelor referitoare la recalcularea pensiilor.

Inspectorii Curții de Conturi au constatat că recalcularea drepturilor de pensie realizată în baza Legii nr. 360/2023 a fost greșită în anumite situații. Una dintre cauzele indicate este legată de funcționarea sistemului informatic utilizat de Casa Națională de Pensii Publice.

Potrivit raportului citat, sistemul informatic care gestionează datele privind pensiile și prin intermediul căruia CNPP a efectuat recalcularea nu funcționează în parametrii optimi.