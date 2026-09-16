Ce s-a schimbat în calculele pensiilor de invaliditate și unde au apărut erorile

Curtea de Conturi a identificat mai multe categorii de erori în stabilirea, recalcularea și plata pensiilor de invaliditate în anul 2024. Verificările au indicat abateri estimate la peste 60 de milioane de lei, sumele vizate reprezentând atât plăți efectuate peste sau sub cuantumul cuvenit, cât și cheltuieli suportate dintr-o sursă bugetară necorespunzătoare.

Unele case teritoriale de pensii au menținut în plată pensii de invaliditate pentru persoane care realizau venituri incompatibile cu acest tip de pensie, în perioada în care legislația prevedea interdicția cumulului. Au fost identificate și situații în care pensia de invaliditate nu a fost transformată din oficiu în pensie pentru limită de vârstă, deși erau îndeplinite condițiile legale.

Alte erori au vizat acordarea pensiei pentru un grad de invaliditate diferit de cel stabilit prin decizia medicală, neacordarea unor puncte suplimentare, a indicelui de corecție sau a unor majorări de punctaj înainte de recalculare. Auditul a mai identificat recalculări efectuate cu un număr de puncte mai mare sau mai mic decât cel cuvenit și acordarea unor puncte de stabilitate necuvenite.

Lista abaterilor cuprinde și finanțarea componentei agricole a pensiei dintr-un buget necorespunzător, precum și omiterea unor perioade eligibile din stagiul de cotizare contributiv sau din stagiul potențial. Valorile estimate pentru cele șapte categorii de abateri însumează peste 60 de milioane de lei.

Curtea de Conturi a verificat situațiile în care pensiile de invaliditate au fost menținute la plată, deși beneficiarii obțineau venituri din activități pentru care asigurarea era obligatorie. În două dintre cele 10 cazuri incluse în eșantionul verificat suplimentar, suspiciunea auditorilor a fost confirmată.

„Din verificările suplimentare efectuate asupra eșantionului selectat statistic, aleatoriu stratificat, pentru 2 cazuri[83] din cele 10 cuprinse în eșantion, s-a confirmat suspiciunea echipei de audit, respectiv pensia de invaliditate a fost stabilită și plătită deși beneficiarii au realizat venituri din activități pentru care asigurarea era obligatorie, astfel că aceștia nu mai îndeplineau condițiile prevăzute de cadrul legal în vigoare (eroarea stabilită la nivelul lunii testate aferentă eșantionului a fost în sumă de 1.299 lei)”, arată Curtea de Conturi.

Instituția a precizat că situația legislativă s-a modificat începând din septembrie 2024, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

„Începând cu luna septembrie 2024, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, interdicția cumulului pensiei de invaliditate cu veniturile obținute din activități pentru care asigurarea este obligatorie nu se mai aplică”, explică Curtea de Conturi.

Pentru perioada analizată, Curtea de Conturi a estimat o supraevaluare a plăților și cheltuielilor de 243.159 de lei, aferentă pensiilor de invaliditate acordate unor beneficiari care nu mai îndeplineau condițiile prevăzute de legislația în vigoare la momentul respectiv.

„În concluzie, în anul 2024, CNPP, prin unele case teritoriale de pensii, a supraevaluat plățile și cheltuielile cu suma estimată de 243.159 lei, reprezentând pensie de invaliditate acordată unor beneficiari care nu mai îndeplineau condițiile prevăzute de cadrul legal în vigoare”.

Potrivit legislației aplicabile atât înainte, cât și după 1 septembrie 2024, pensia de invaliditate trebuie transformată în pensie pentru limită de vârstă atunci când sunt îndeplinite condițiile legale. Operațiunea trebuie efectuată din oficiu, iar cuantumul acordat este cel mai avantajos.

„Conform prevederilor atât ale Legii nr. 263/2010, în vigoare până la data de 31.08.2024, cât și ale Legii nr. 360/2023, în vigoare începând cu 01.09.2024, la data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă. Transformarea pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu și se acordă în cuantumul cel mai avantajos”, a mai arătat Curtea de Conturi.

Auditul a identificat 2.032 de tranzacții pentru beneficiari aflați în plată cu pensie de invaliditate, deși vârsta acestora depășea limita legală de pensionare. Pentru aceste situații, datele analizate indicau plăți în valoare de 2.951.354 de lei.

„Auditul a selectat beneficiarii de pensie de invaliditate aflați în plată în anul 2024 a căror vârstă depășea vârsta limită legală de pensionare. Aplicând acest raționament, a rezultat un număr de 2.032 tranzacții pentru care există suspiciunea că beneficiarii îndeplineau condiția legală de trecere la pensia pentru limită de vârstă și pentru care s-au efectuat plăți, conform bazei de date, în sumă de 2.951.354 lei”, se arată în raport.

Pentru această categorie, suma estimată de Curtea de Conturi a fost de 359.393 de lei, reprezentând diferențe rezultate din plățile efectuate după îndeplinirea condiției pentru trecerea la pensia pentru limită de vârstă.

„În concluzie, în anul 2024, CNPP, prin unele case teritoriale de pensii, a subevaluat/supraevaluat, după caz, plățile și cheltuielile cu suma estimată de 359.393 lei, reprezentând pensie de invaliditate acordată unor beneficiari pentru care era îndeplinită condiția legală de trecere la pensia de limită de vârstă”, potrivit raportului.

O altă categorie de erori a vizat diferențele dintre gradul de invaliditate înscris în decizia medicală și gradul pentru care a fost calculată și plătită pensia. Potrivit regulilor aplicabile, modificarea sau încetarea dreptului intervine din luna următoare emiterii deciziei medicale rezultate în urma revizuirii.

„În baza prevederilor legale, dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacității de muncă, emisă în urma revizuirii medicale”, a spus Curtea de Conturi.

În 114 cazuri a existat suspiciunea că pensia a fost calculată pentru un grad de invaliditate superior celui înscris în decizia medicală valabilă pentru luna verificată. Pentru aceste situații, baza de date analizată indica plăți de 142.318 lei.

În alte 152 de cazuri, beneficiarii ar fi fost menținuți în plată cu pensii calculate pentru un grad de invaliditate inferior celui stabilit prin decizia medicală. Valoarea plăților indicate în baza de date pentru aceste situații a fost de 173.247 de lei.

„Pentru un număr de 114 cazuri există suspiciunea că beneficiarii au avut în plată pensie calculată pentru un grad de invaliditate superior celui din decizia medicală valabilă la luna testată și pentru care s-au efectuat plăți, conform bazei de date, în sumă de 142.318 lei”, a spus Curtea de Conturi. „Pentru un număr de 152 cazuri există suspiciunea că beneficiarii au fost menținuți în plată cu pensie calculată pentru un grad de invaliditate inferior celui din decizia medicală valabilă la luna testată și pentru care s-au efectuat plăți, conform bazei de date, în sumă de 173.247 lei”, a spus Curtea de Conturi.

Suma estimată de instituție pentru această categorie de abateri a fost de 130.854 de lei, reprezentând pensii de invaliditate stabilite și plătite pentru un grad diferit de cel menționat în decizia medicală.

„În concluzie, în anul 2024, CNPP, prin unele case teritoriale de pensii, a supraevaluat plățile și cheltuielile cu suma estimată de 130.854 lei, reprezentând pensie de invaliditate acordată unor beneficiari pentru care pensia de invaliditate a fost stabilită și plătită pentru un grad de invaliditate diferit față de cel din decizia medicală”, explică Curtea de Conturi.

Verificările au evidențiat și situații în care pensiile de invaliditate au fost stabilite și plătite eronat înainte de recalculare, ca urmare a neacordării unor majorări de punctaje medii anuale. În eșantionul analizat, suspiciunea a fost confirmată în nouă dintre cele 34 de cazuri verificate suplimentar.

„Din verificările suplimentare efectuate asupra eșantionului selectat statistic, aleatoriu stratificat, pentru 9 cazuri[92] din cele 34 cuprinse în eșantion, s-a confirmat suspiciunea echipei de audit, respectiv pensia de invaliditate a fost stabilită și plătită eronat anterior operațiunii de recalculare a drepturilor de pensie, întrucât nu au fost acordate majorări de punctaje medii anuale, la nivelul unor case teritoriale de pensii (eroarea stabilită la nivelul lunilor testate aferentă eșantionului a fost în sumă de 2.345 lei)”, subliniază raportul.

Prin extrapolarea rezultatului la o populație de 413.488 de tranzacții, Curtea de Conturi a estimat că suma plătită eronat înainte de recalculare se ridică la 33.188.285 de lei. Instituția a precizat că este vorba despre beneficiari cărora li s-ar fi plătit pensii într-un cuantum mai mic decât cel cuvenit, ca urmare a neacordării unor majorări de punctaje medii anuale.

„Prin extrapolare (la o populație de 413.488 tranzacții), utilizând ca metodă de estimare a erorii estimarea medie pe unitate, a rezultat suma estimată de 33.188.285 lei, pentru care există suspiciunea că este plătită eronat, anterior recalculării, unor beneficiari în cuantum mai mic decât cel cuvenit ca urmare a neacordării unor majorări de punctaje medii anuale, la nivelul unor case teritoriale de pensii (în temeiul OUG nr. 100/2008 și Legii nr. 263/2010)”.

O altă serie de constatări se referă la recalcularea drepturilor de pensie de invaliditate. Auditul a identificat situații în care suma punctajelor anuale luate în calcul la 31 august 2024 era diferită de cea înscrisă pe ultima decizie de pensie, aferentă punctajului mediu anual aflat în plată în luna august.

„Din analiza efectuată de audit, raportat la operațiunea de recalculare a drepturilor de pensie de invaliditate, s-au identificat cazuri pentru care recalcularea a fost eronată, suma punctajelor anuale realizate de titularul dreptului de pensie la data de 31.08.2024 avută în vedere pentru recalculare fiind diferită față de cea înscrisă pe ultima decizie de pensie, aferentă punctajului mediu anual aflat în plată la luna august 2024”.

În alte situații, recalcularea nu ar fi fost efectuată în termenul legal. Pentru aceste cazuri, de la aplicarea noilor prevederi, a fost utilizat un număr teoretic de puncte astfel încât cuantumul pensiei să rămână identic cu cel plătit în august 2024.

„În unele cazuri, casele teritoriale de pensii, nu au procedat la recalcularea în termenul legal a drepturilor de pensie, astfel că, începând cu luna septembrie 2024, pentru aceste cazuri, s-a avut în vedere un număr de puncte teoretic, stabilit astfel încât cuantumul pensiei de invaliditate să fie identic cu cel aflat în plată în luna august 2024, contrar prevederilor legale”.

Pentru aceste situații, Curtea de Conturi a estimat plăți și cheltuieli supraevaluate cu 2.618.782 de lei, reprezentând pensii de invaliditate acordate în plus după aplicarea prevederilor Legii nr. 360/2023.

„În concluzie, în anul 2024, CNPP, prin unele case teritoriale de pensii, a supraevaluat plățile și cheltuielile cu suma estimată de 2.618.782 lei, reprezentând pensie de invaliditate acordată în plus unor beneficiari începând cu data aplicării prevederilor Legii nr. 360/2023, pentru care s-a acordat un număr total de puncte mai mare decât cel cuvenit”.

În ceea ce privește punctele de stabilitate, verificările au indicat situații în care acestea au fost acordate în plus, ca urmare a stabilirii eronate a stagiului de cotizare contributiv pentru care se acordă astfel de puncte.

„Din analiza efectuată de audit, raportat la operațiunea de acordare a punctelor de stabilitate, s-au identificat cazuri pentru care recalcularea a fost eronată, fiind acordate puncte de stabilitate în plus, necuvenite, ca urmare a stabilirii unui stagiu de cotizare contributiv eronat pentru care se acordă puncte de stabilitate”.

Pentru punctele de stabilitate acordate peste nivelul cuvenit, suma estimată a plăților și cheltuielilor supraevaluate a fost de 353.007 lei. Separat, auditul a identificat și situații în care numărul total de puncte acordat la recalculare a fost mai mic decât cel cuvenit, ceea ce a dus la pensii stabilite sub nivelul legal.

„În concluzie, în anul 2024, CNPP, prin unele case teritoriale de pensii, a supraevaluat plățile și cheltuielile cu suma estimată de 353.007 lei, reprezentând pensie de invaliditate acordată unor beneficiari începând cu data aplicării prevederilor Legii nr. 360/2023, pentru care s-a acordat un număr de puncte de stabilitate mai mare decât cel cuvenit”.

Recalcularea pensiilor a ridicat și probleme legate de evidențierea stagiilor realizate în sistemul public de pensii și în sistemul agricol. Cele două componente ar fi trebuit evidențiate distinct pe deciziile de recalculare, având în vedere sursele diferite de finanțare.

„Astfel, odată cu recalcularea drepturilor de pensie la intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023, pe decizia de recalculare a drepturilor de pensie de invaliditate stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii și stagiul realizat în sistem agricol ar fi trebuit evidențiate distinct, având în vedere sursa de finanțare”.

Analiza bazelor de date a indicat posibile situații în care punctajul aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol a fost inclus în suma punctajelor anuale fără să mai fie evidențiat distinct. Potrivit auditului, această situație a dus la finanțarea dintr-o sursă necorespunzătoare a drepturilor aferente perioadelor lucrate în sistemul agricol.

„Din analiza bazelor de date privind pensiile de invaliditate pentru perioada ulterioară recalculării comparativ cu cea aferentă perioadei anterioare recalculării drepturilor de pensie, auditul a identificat posibile riscuri privind includerea punctajului aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol în suma punctajelor anuale, fără a mai fi menționate distinct, fapt ce a condus la o finanțare eronată a drepturilor de pensie corespunzătoare punctajului obținut aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol”.

Pentru această categorie, Curtea de Conturi a estimat o valoare de 288.021 de lei, reprezentând diferența dintre cheltuielile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat și cele care ar fi trebuit suportate din bugetul de stat după recalcularea drepturilor.

„În concluzie, în anul 2024, CNPP, prin unele case teritoriale de pensii, a supraevaluat plățile și cheltuielile din bugetul asigurărilor sociale de stat concomitent cu subevaluarea acestora din bugetul de stat, cu suma estimată de 288.021 lei, reprezentând pensie de invaliditate finanțată eronat din bugetul asigurărilor sociale de stat deoarece drepturile erau aferente bugetului de stat, după data recalculării drepturilor de pensie”.

Auditul a identificat și situații în care, la stabilirea pensiei de invaliditate, nu a fost luat în calcul întregul stagiu de cotizare contributiv sau stagiul potențial cuvenit. În aceste cazuri, punctajul aferent perioadelor respective nu a fost stabilit integral.

Verificările suplimentare au vizat un eșantion selectat statistic și aleatoriu stratificat dintr-o populație de 4.099.032 de tranzacții pentru care, în etapa de planificare a auditului, nu fusese identificat un risc semnificativ. Trei dintre cele 28 de cazuri verificate au prezentat erori.

„Raportat la populația pentru care auditul nu a identificat un risc semnificativ în etapa de planificare a auditului (4.099.032 tranzacții), din verificările suplimentare efectuate asupra eșantionului selectat statistic, aleatoriu stratificat, pentru 3 cazuri[100] din cele 28 cuprinse în eșantion, s-a constatat faptul că pensia de invaliditate a fost stabilită și plătită eronat. Eroarea a rezultat din faptul că, la stabilirea pensiei, nu a fost avut în vedere întregul stagiu de cotizare contributiv sau stagiul potențial cuvenit, după caz, ceea ce a condus la nestabilirea punctajului corespunzător stagiului de cotizare realizat sau potențial. Valoarea erorii identificate la nivelul lunilor testate aferente eșantionului a fost de 9 lei”.

Prin extrapolarea rezultatelor, instituția a estimat că plățile și cheltuielile din bugetul asigurărilor sociale de stat au fost subevaluate cu 1.317.546 de lei. Suma se referă la pensii de invaliditate stabilite și plătite fără luarea în calcul a întregului stagiu de cotizare contributiv sau a stagiului potențial cuvenit, după caz.