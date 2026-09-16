Exclusiv. România riscă să piardă contracte importante pentru exportul de ovine. Radu Coșarcă: Industria valorează un sfert de miliard de euro

Problemele crescătorilor de ovine, blocarea exporturilor și riscul pierderii unor contracte externe importante au fost analizate de Dan Andronic, Radu Coșarcă și Bogdan Jelea în podcastul „Contrapunct”. Discuția a pornit de la protestul oierilor și modul în care autoritățile au reacționat, iar ulterior s-a concentrat asupra dimensiunii economice a sectorului. Coșarcă a vorbit despre peste 10 milioane de ovine și despre un contract cu Algeria pentru un milion de capete, estimând industria berbecuților la aproximativ un sfert de miliard de euro.

Dan Andronic a deschis discuția despre situația crescătorilor de animale, susținând că aceștia se confruntă cu probleme pe care nu le înțeleg și pentru care au dreptul să protesteze. El a abordat și controversele legate de prezența AUR și a susținătorilor lui Călin Georgescu la manifestație.

„Cam despre asta este vorba. Este vorba despre faptul că sunt niște oameni care vor să muncească, care nu înțeleg de ce li se întâmplă ceea ce li se întâmplă și care au dreptul să protesteze. Am văzut foarte multe comentarii legate de faptul că AUR a confiscat acest protest și că au venit georgiști care au deturnat pe protestul. Vreau să vă spun că știți că nu sunt un fan aur, nu sunt un fan Călin Georgescu, ba chiar deloc, dar pe de altă parte, aur are tot dreptul să intre în toată această ciorbă, iar și așa, ușor discret, pentru că este un partid de opoziție asumat, un partid de opoziție care… Ce să vezi?”

Andronic a continuat, arătând că implicarea politică trebuie privită din perspectiva intereselor unui partid de opoziție.

„Vrea să-l suspende pe Nicușor Dan și atunci aprofita de fiecare ocazie. Deci aici nu cred că mai vorbim de moralitate când e politică. Cred că vorbim despre pragmatism, cred că vorbim despre lucruri care definez politicienii.”

Radu Coșarcă a intervenit scurt în acest punct al discuției:

„Cinism.”

Andronic a trecut apoi la modul în care autoritățile au gestionat protestul. În opinia sa, principala greșeală a fost că nimeni nu a încercat să poarte un dialog direct cu oamenii veniți să protesteze.

„Deci, din punctul meu de vedere, cea mai mare greșeală care s-a făcut a fost aceea că nimeni n-a coborât să stea de vorbă cu ei. Au fost tratați ca și când sunt niște cetățeni care perturbă traficul în zonă, ceea ce era adevărat, și care… creează premizele unor tulburări pentru diverse zone de extremism.”

Radu Coșarcă a mutat ulterior discuția spre problemele concrete ale crescătorilor și spre miza economică a exporturilor. El a precizat că AUR a transmis că sprijină moral protestul, dar că nu s-a implicat în organizarea acestuia.

În același timp, Coșarcă a atras atenția asupra dimensiunii sectorului ovin din România și asupra contractelor externe care pot fi afectate.

„ne-a declarat că sigur moral, sprijină, că acești oameni au dreptul să protesteze că au niște necazuri despre care ar trebui să vorbim pentru că sunt necazuri reale pentru că România este cel mai mare exportator de ovine din Europa, lucru poate mai puțin cunoscut că avem, am depășit 10 milioane de capete de ovine deci este un venit relativ important la bugetul statului acest export că există contracte internaționale de peste un milion de capete, de exemplu cu Algeria care urmează a fi încălcate cu penalizările aferente sunt multe chestiuni concrete, dar Aur ne-a declarat că nu s-a implicat în acest protest.”

Una dintre problemele ridicate de crescători este reluarea exporturilor. Coșarcă a explicat că o asemenea măsură nu poate fi luată fără îndeplinirea unor condiții sanitar-veterinare și a vorbit despre posibilitatea regionalizării.

Potrivit lui Coșarcă, miza pentru România este obținerea unei soluții prin care județele în care nu există focare să poată continua exporturile.

„Adică, oierii au aceste probleme de care am vorbit, dar revendicarea să se reaie exporturile nu e posibilă, decât în anumite condiții. Condiții pe care parții al Guvernului, în mod surprinzător aproape, aș spune, le-a îndeplinit, în sensul că au purtat niște negocieri, cum știu ei să negocieze, sper că mai cu talent decât în relațiile interne. Pe 7 septembrie, ministru interimar al agriculturii, Tansoș Bana, a discutat această chestiune. Miza României este să obțină un soi de… Sunt regionalizare, adică sunt județe în care nu există pestă, nu există variolă, o vină, ei bine, acele județe să aibă dreptul totuși să exporte. Uniunea Europeană analizează asta, dar chestiunea este că nu doar în România.”

Coșarcă a continuat explicând că interesul României pentru menținerea exporturilor trebuie să țină cont și de măsurile necesare pentru limitarea răspândirii bolii. El a susținut că există probleme legate de respectarea carantinei și de transportul animalelor.

„Variola asta este în Bulgaria, este în jumătatea de nord a întregului continent african, s-a dus în Pakistan, India, China, iar noi avem interesul exportului, însă trebuie să înțelegem și niște condiții, ca orice epidemie și această variolă se… Se anihilează prin carantinare. Problema e că oierii nu respectă aceste reguli. Au trebuit făcute filtre pe șosele, își transportă oile ilegal, se mute epidemia dintr-un loc în altul. În cele din urmă, sigur, ce ne dorim acum? Dintr-o aversiune față de un guvern prezent sau trecut, vrem să ne îmbolnăvim noi și copiii noștri mâncând produse lactate contaminate? Cred că nu. Și cred că ar trebui să înțelegem că în Uniunea Europeană, ca în orice club civilizat, se respectă niște reguli.”

În același timp, Radu Coșarcă a susținut că autoritățile române trebuie să apere interesele producătorilor și să caute soluții pentru problemele acestora. El a vorbit și despre numărul focarelor și despre întrebările ridicate în relația cu Uniunea Europeană.

„Guvernații noștri însă au datoria să… pledeze cauza românilor în orice domeniu. Și înțeleg că au început să o facă. Poate nu cu convingerea necesară, poate nu cu priceperea pe care o arată diplomația noastră în ultima vreme, dar au făcut acest lucru și aceasta este miza. Uniunea Europeană a întrebat, bun, și după ce ați luat toate măsurile acestea, de ce numărul focarelor s-a mărit în loc să se micșoreze? Poate credeți că avem unu-două locuri în România cu variola. Nu sunt 33. Sunt 33 de locuri în care oile acestea sunt contaminate. Ce se petrece? E o regulă internațională a medicinei, nu a Uniunii Europene. Sunt ucise, sunt lichidate aceste focare prin uciderea oilor care se găsesc în interiorul acestor granițe. Oierii ce fac?”

Coșarcă a continuat cu acuzații la adresa unor crescători, susținând că nerespectarea regulilor contribuie la răspândirea bolii. În același timp, el a revenit asupra lipsei de comunicare a Guvernului.

„Nu declară cifrele reale de mortalitate, își plimbă oile de la unul la altul atunci când vin controlele, astfel încât această epidemie, această maladie se răspândește și se extinde în loc să se restrângă. Acestea sunt chestiuni pe care ei ar trebui să le înțeleagă, dar nu le înțeleagă. leg, pentru că sunt oieri și există spiritul Mioriță. Din Miorița știm că ciobănașul nu ascultă de niciun sfat. Uneori chiar este fatal. Așa ne învață Miorița. Deci cam asta este situația. Că guvernul nu știe să explice, că N-a avut tactul diplomat, e minimal să trimit o delegație. Însuși domnul Bolojan trebuia să iasă cu carisma sa tradițională și să vorbească cu oierii. Asta este o chestiune.”

Discuția despre situația economică a crescătorilor a fost reluată ulterior de Radu Coșarcă. Acesta a estimat industria berbecuților la aproximativ un sfert de miliard de euro și a dat ca exemplu contractul cu Algeria pentru un milion de capete.

În opinia sa, autoritățile ar trebui să-i sprijine pe fermieri astfel încât aceștia să nu piardă contractele externe și să poată gestiona consecințele actualelor restricții.

„Sigur că ei știu, dar e mult mai ușor să faci pe prostul decât să recunoști realitatea. Ei suferă. Sunt… Probabil un sfert de miliard de euro este această industrie a berbecuților. Suntem cel mai mari. Dom’le, sunt trei lucruri la care suntem probabil cei mai buni din Europa. Unul e ăsta cu berbecuții. Deci avem 10 milioane de capete, numai Algeria are un contract de un milion. De un milion! Pe care ei… Ca niște fermieri de data asta sunt îngrijorați că nu-și pot onora obligațiile contractuale, ceea ce e corect, guvernul ar trebui să-i ajute. Ar trebui să poartă negocieri cu guvernul algerian, de exemplu, ca să înțeleagă situația, să nu piardă contractul.”

Bogdan Jelea a intervenit imediat după această declarație și a apreciat că problema ridicată este importantă, revenind însă asupra modului în care fusese gestionat protestul.