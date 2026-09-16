Radu Georgescu lansează un avertisment despre economia României. Țara este deja în „junk” pentru băncile străine:

Economistul Radu Georgescu critică evoluția economiei și susține că România este deja considerată „junk” din perspectiva băncilor străine. El afirmă că șefii unor bănci străine au prezentat recent, pe prima pagină a Bloomberg, o perspectivă similară cu cea pe care o explică de aproximativ un an.

Radu Georgescu face referire în mesajul publicat pe Facebook la diferența dintre evaluările băncilor străine și mesajele transmise de unii experți din România. Potrivit economistului, în timp ce reprezentanții băncilor străine tratează deja România ca pe o economie aflată în zona „junk”, în România există în continuare explicații potrivit cărora situația economică este una bună.

„Azi, pe prima pagină din Bloomberg, șefii băncilor străine spun ce explic eu de un an de zile. România este deja în junk din punct de vedere al băncilor străine. Paradoxal , „experții” din România explică ce bine merge România din punct de vedere economic Că a fost o idee genială avalanșa de creșteri de taxe. Că am scăpat de junk. Surpriza. Nu am scăpat”, a scris acesta pe Facebook.

În acest context, Georgescu critică și avalanșa de creșteri de taxe adoptată în ultimul an. Economistul susține că unii dintre cei pe care îi numește experți au prezentat majorările de taxe drept o măsură foarte bună și au argumentat că România a reușit astfel să evite intrarea în categoria „junk”.

Radu Georgescu afirmă însă că, după un an de la creșterea taxelor, România nu ar fi scăpat de această situație din perspectiva băncilor străine.

Economistul explică faptul că România nu este trecută oficial în categoria „junk” deoarece face parte din Uniunea Europeană. În opinia sa, o astfel de clasificare ar conduce la creșterea dobânzilor la care se împrumută Uniunea Europeană.

Georgescu susține că principala diferență față de situația de acum un an este că, între timp, economia României s-ar fi prăbușit.

„Dupa un an de la avalansa de cresteri de taxe, România este în junk din punct de vedere al băncilor străine. Nu suntem trecuți oficial în junk pentru că suntem în UE și am crește dobânzile la care se împrumută Uniunea Europeană. Singura diferență față de acum un an este că acum economia s-a prăbușit. Investitorii fug. Vezi raportul publicat ieri privind Contul Curent al României. Și suntem mult mai săraci. Vezi inflația din ultimele 12 luni”, a mai scris economistul.

El afirmă, de asemenea, că investitorii părăsesc România și indică drept argument raportul privind Contul Curent al României, publicat cu o zi înainte de mesajul său.

Economistul susține că România este și mai săracă decât în urmă cu un an și face trimitere, în acest sens, la inflația înregistrată în ultimele 12 luni.

„Imi pare rău că azi este valabil ce a spus Brâncuși după ce s-a întors în România, după 10 ani: „V-am lăsat săraci și proști, v-am găsit și mai săraci și mai proști.” În România, atât s-a putut. Să fie economie!”, a conchis Radu Georgescu.

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