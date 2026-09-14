Radu Georgescu avertizează asupra efectelor unei decizii a Fed: Dobânzile plătite de România ar putea crește și mai mult

Ședința Rezervei Federale a SUA (Fed) programată pentru 16 septembrie ar putea avea efecte care să ajungă inclusiv în România, avertizează economistul Radu Georgescu. Acesta atrage atenția asupra inflației din Statele Unite, evoluției dobânzilor și costurilor tot mai mari suportate de statul român pentru finanțarea datoriei publice. În opinia sa, presiunile asupra dobânzilor ar putea continua în a doua parte a anului 2026 și în 2027.

Economistul își fundamentează avertismentul și pe cele mai recente date privind evoluția prețurilor. El indică o rată a inflației de 3,4% în Statele Unite în luna august și o compară cu nivelul de 6,2% menționat pentru România.

În analiza sa, Georgescu susține că reducerea ratei inflației din România trebuie privită și prin prisma efectului de bază. Acesta face trimitere la creșterile de taxe începute în august 2025, care au influențat ulterior evoluția prețurilor.

„Ieri, 11 septembrie, s-a publicat inflația în America pe luna august: 3,4%. Într-o țară civilizată și normală, o inflație de peste 2% este considerată mare. Paranteză: Tot ieri s-a publicat și inflația pe august în România — 6,2%. Deci de aproape două ori mai mare decât în SUA. Pentru că România nu este o țară normală , nu prea interesează pe nimeni cifra asta. Iar faptul că inflația scade „pe hârtie” e mai mult un efect de bază: în august 2025 a început avalanșa de creșteri de taxe care a alimentat explozia inflației din ultimele 12 luni. Practic, comparăm cu o lună în care prețurile deja o luaseră razna.”

Radu Georgescu aduce în discuție și situația de la nivel european. El indică o inflație medie de 3,3% în Uniunea Europeană și amintește de decizia Băncii Centrale Europene privind majorarea dobânzii de referință.

„A doua paranteză Luni s-a publicat și inflația medie din UE — 3,3%. Miercuri, Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referință.”

În ceea ce privește Statele Unite, Georgescu susține că nivelul inflației pune presiune asupra Fed pentru majorarea dobânzii de referință. În opinia sa, efectele unei asemenea decizii nu s-ar limita la economia americană.

Economistul avertizează că dobânzile mai ridicate se pot reflecta în costurile creditelor suportate de populație și companii. El aduce în discuție și costurile de finanțare ale Guvernului României, despre care afirmă că ar putea crește.

„Să revenim la America — și la 16 septembrie Ca să coboare inflația, FED este forțată să crească dobânda de referință. Poate te întrebi ce treabă are asta cu tine. Are o foarte mare treabă: • În secunda 2, îți va crește dobânda la credit (dacă ai) • În secunda 2, va crește dobânda pe care o plătește firma la care lucrezi Iar România… se va uita, probabil, tot la Insula Iubirii. Deși dobânzile pe care le plătește Guvernul vor crește și mai mult.”

O parte importantă a analizei este dedicată cheltuielilor cu dobânzile suportate de stat. Potrivit cifrelor prezentate de Radu Georgescu, acestea ar fi crescut în 2026 cu 8 miliarde de lei față de anul precedent, echivalentul unui avans de 26%.

Economistul afirmă că suma pe care Guvernul o va achita pentru dobânzi în acest an ar urma să depășească bugetele Educației și Ministerului Sănătății luate împreună. Georgescu estimează, de asemenea, continuarea creșterii acestor costuri în a doua parte din 2026 și în 2027.

„Cifrele care ar trebui să doară puțin mai mult decât un bonfire În 2026, dobânzile plătite de Guvernul României au crescut cu 8 miliarde de lei comparativ cu 2025 !!! Asta înseamnă o creștere de 26% față de 2025 !!! În 2026, Guvernul României va plăti pe dobânzi o sumă mai mare decât bugetul Educației și bugetul Ministerului Sănătății Luate împreună. Iar dobânzile vor crește și mai mult în a doua parte din 2026 și în 2027.”

Radu Georgescu compară și costul mediu de finanțare indicat pentru anul 2025 cu randamentul titlurilor de stat românești pe zece ani. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, diferența este semnificativă.

Economistul afirmă că dobânda medie plătită de Guvern în 2025 a fost de 5,2%, în timp ce cotația indicată pentru titlurile de stat pe zece ani a ajuns la 7,2%. El descrie diferența drept o creștere de aproximativ 40%.

„Dobânda medie pe care o plătea Guvernul în 2025 era de 5,2%. Ieri, cotația pentru dobânda pe care o plătește Guvernul la titlurile de stat pe 10 ani este de 7,2%. Un fleac. Doar o creștere de 40% comparat cu 2025 !!! Sau cum a spus un celebru concurent de la Insula Iubirii: „Un fleac, ne-au ciuruit.””

În ultima parte a analizei, economistul ridică problema surselor din care statul va finanța cheltuielile mai mari cu dobânzile. Georgescu face o legătură între creșterea costurilor de

și posibilitatea unor noi măsuri fiscale.

Acesta aduce în discuție TVA și avansează scenariul unei eventuale majorări la 25%. Afirmația este prezentată de economist ca o posibilitate, nu ca o măsură anunțată de autorități.

„Cu ce bani se vor plăti aceste dobânzi? Nu trebuie să te îngrijorezi. În România, doar cerul este limita pentru taxele plătite către stat. Dacă nu a protestat nimeni la creșterea TVA-ului la 21%, nu va protesta nimeni nici la creșterea TVA-ului la 25%”

Georgescu anticipează o perioadă complicată din punct de vedere economic, social și politic și își încheie postarea în aceeași notă ironică folosită pe parcursul analizei.