Christine Lagarde, despre dobânzi: BCE nu poate anticipa următoarea decizie. Totul depinde de inflație

Banca Centrală Europeană (BCE) majorează din nou dobânzile, într-o decizie luată pe fondul presiunilor inflaționiste și al războiului din Iran. Șefa BCE, Christine Lagarde, anunță că viitoarele decizii vor depinde de evoluția datelor economice, în special a inflației.

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) nu poate anticipa următoarea evoluție a ratelor dobânzilor, aceasta urmând să depindă de datele economice, în special de evoluția inflației, a declarat joi, 10 septembrie, președintele BCE, Christine Lagarde.

Consiliul Guvernatorilor a decis, în unanimitate, majorarea ratelor dobânzilor cu 25 de puncte de bază, a precizat Lagarde după reuniunea Consiliului, desfășurată la Berlin, sub auspiciile Bundesbank, banca centrală a Germaniei.

BCE a majorat cu 25 de puncte de bază rata dobânzii la depozitele overnight, până la 2,5%. Aceasta este a doua majorare din acest an, decizia fiind luată în condițiile în care BCE estimează că „inflația se va menține mult peste obiectiv o perioadă mai lungă”, din cauza războiului din Iran.

BCE a majorat cu 25 de puncte de bază rata dobânzii pentru operațiunile săptămânale, până la 2,65%, precum și rata pentru facilitatea de creditare marginală, până la 2,90%. Noile niveluri vor intra în vigoare începând din 16 septembrie.

Lagarde a declarat, totodată, că „perspectivele de creștere pe termen scurt s-au îmbunătățit” comparativ cu luna iunie. Potrivit ei, această evoluție reflectă reziliența consumului privat și a cheltuielilor publice.

BCE a majorat joi, cu 25 de puncte de bază, cele trei rate ale dobânzilor reprezentative. Este a doua creștere a dobânzilor decisă de BCE în acest an, potrivit unui comunicat al instituției cu sediul la Frankfurt.

În urma deciziei, rata dobânzii la facilitatea de depozit va ajunge la 2,50%, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare va crește la 2,65%, iar rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală va ajunge la 2,90%. Noile niveluri vor fi aplicate începând cu 16 septembrie 2026.

BCE arată că persistența conflictului din Orientul Mijlociu continuă să genereze presiuni inflaționiste, iar inflația este așteptată să se mențină pentru o perioadă mai lungă la niveluri net superioare țintei. Decizia Consiliului guvernatorilor reflectă angajamentul de a conduce politica monetară astfel încât inflația să fie stabilizată la ținta de 2% pe termen mediu.

Noile proiecții ale experților BCE arată că inflația totală ar urma să se situeze, în medie, la 3% în 2026, la 2,5% în 2027 și la 2,1% în 2028. În cazul inflației exclusiv produselor energetice și alimentelor, scenariul de bază indică niveluri de 2,5% în 2026, 2,6% în 2027 și 2,3% în 2028.

Comparativ cu proiecțiile publicate în luna iunie, estimarea de bază privind inflația pentru 2026 a rămas nemodificată, în timp ce prognozele pentru 2027 și 2028 au fost revizuite în sens ascendent.

În ceea ce privește creșterea economică, BCE estimează un avans de 0,9% în 2026, de 1,4% în 2027 și de 1,5% în 2028. Prognozele pentru 2026 și 2027 reprezintă revizuiri în sens ascendent, reflectând în principal reziliența peste așteptări a economiei zonei euro.

BCE avertizează însă că perspectivele rămân deosebit de incerte, cu riscuri în sensul creșterii pentru inflație și riscuri în sensul scăderii pentru expansiunea economică. În ceea ce privește șocul energetic, scenariile actualizate elaborate de experții BCE arată o gamă largă de rezultate posibile privind evoluția creșterii economice și a inflației, în funcție de intensitatea și durata șocului, precum și de efectele sale indirecte și de runda a doua.

Prin decizia de joi, Consiliul guvernatorilor consideră că se menține într-o poziție favorabilă pentru a face față incertitudinilor generate de conflict. BCE precizează că va adopta în continuare o abordare bazată pe date și de la o ședință la alta pentru a determina orientarea adecvată a politicii monetare.

Deciziile privind ratele dobânzilor vor avea la bază evaluarea perspectivelor inflației și a riscurilor asociate, ținând cont de noile date economice și financiare, de dinamica inflației de bază și de robustețea transmisiei politicii monetare. Consiliul guvernatorilor nu își asumă în prealabil o anumită traiectorie a ratelor dobânzilor.

În același timp, portofoliile Programului de achiziționare de active (APP) și ale Programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (PEPP) continuă să se reducă într-un ritm măsurat și previzibil. Eurosistemul nu mai reinvestește principalul aferent titlurilor ajunse la scadență, a anunțat BCE.

Consiliul guvernatorilor este, de asemenea, pregătit să își ajusteze toate instrumentele, în limitele mandatului său, pentru a asigura stabilizarea inflației la ținta de 2% pe termen mediu și pentru a menține funcționarea fără sincope a transmisiei politicii monetare.

Instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (TPI) rămâne disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată și dezordonată a pieței care ar constitui o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare în toate țările din zona euro. Potrivit BCE, acest instrument permite Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească mai eficient mandatul privind stabilitatea prețurilor.