Petrolul, gazele și costurile de împrumut cresc puternic. Temerile privind conflictul din Orientul Mijlociu se amplifică

Prețurile energiei au crescut puternic, pe fondul semnalelor că războiul dintre SUA și Iran s-ar putea prelungi. Petrolul Brent a depășit pragul de 105 dolari pe baril joi, 10 septembrie, iar prețurile gazelor naturale au urcat puternic în Europa. Scumpirea energiei reaprinde temerile privind inflația și pune presiune pe piețele obligațiunilor, cu posibile consecințe asupra costurilor de finanțare pentru state, companii și populație.

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a provocat o nouă creștere puternică a cotațiilor petrolului.

Contractele futures pentru Brent au urcat joi cu aproximativ 4%, până la 105,26 dolari pe baril. Petrolul american West Texas Intermediate a trecut, la rândul său, de pragul de 100 de dolari pe baril.

Față de minimele atinse la începutul lunii august, Brent s-a scumpit cu peste 30%.

În spatele creșterii se află temerile privind perturbarea aprovizionării cu energie din Golf. Traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne restricționat, în condițiile intensificării atacurilor asupra navelor din regiune.

Iranul a anunțat că a atacat miercuri zece nave în apropierea Strâmtorii Ormuz, după ce SUA au lovit cinci petroliere iraniene.

Presiunile asupra piețelor au crescut și după declarațiile președintelui american Donald Trump privind durata conflictului.

Trump a estimat că războiul cu Iranul se va încheia imediat după alegerile americane de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

„Cred că războiul se va termina imediat după alegeri, pentru că nu mai pot rezista. Sunt disperați să încerce să influențeze alegerile”, a declarat președintele american.

Trump a afirmat și că prețurile petrolului ar urma să scadă după încheierea conflictului.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de energie. Înaintea războiului, prin această zonă tranzita aproximativ o cincime din petrolul furnizat la nivel global.

Traficul este acum puternic afectat. Datele preliminare privind transportul maritim arătau că miercuri doar șapte nave au traversat strâmtoarea, aproximativ jumătate din media ultimelor zece zile.

Riscurile s-au extins și către Marea Roșie. Forțele Houthi au preluat joi controlul asupra portului Mocha din Yemen și au avansat către insulele Hanish, ceea ce ridică noi semne de întrebare asupra circulației prin Bab el-Mandeb, o altă rută esențială pentru transportul petrolului și combustibililor.

Presiunile nu se limitează la piața petrolului. Prețurile europene ale gazelor naturale au ajuns, de asemenea, la cele mai ridicate niveluri din ultimii aproximativ trei ani.

Situația este complicată de nivelurile reduse ale rezervelor europene, într-o perioadă în care statele trebuie să refacă stocurile înainte de sezonul rece.

Un conflict prelungit și perturbarea transporturilor de energie din Orientul Mijlociu pot menține ridicate prețurile gazelor și petrolului și pot transfera costurile mai departe către economie.

Creșterea prețurilor la energie riscă să provoace un nou val de presiuni inflaționiste.

Temerile sunt deja vizibile pe piețele financiare. Randamentul obligațiunilor britanice pe zece ani se află în apropierea celui mai ridicat nivel din 2007, iar cel pentru titlurile pe 20 de ani este aproape de niveluri nemaiîntâlnite din 1998. În Germania, randamentul obligațiunilor pe zece ani a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2011.

Randamentele mai mari înseamnă costuri mai ridicate atunci când statele se împrumută. Efectele se pot transmite însă și către populație și companii prin costul creditării.

Șocul energetic începe să influențeze și politica monetară.

Banca Centrală Europeană a majorat joi dobânzile cu 0,25 puncte procentuale, ducând rata facilității de depozit la 2,50%. Este a doua majorare din acest an.

BCE estimează acum o inflație medie de 3% în 2026, iar președintele instituției, Christine Lagarde, a avertizat că riscurile pentru evoluția inflației sunt orientate în sus.

Evoluția viitoare a prețurilor va depinde în mare măsură de durata conflictului și de capacitatea producătorilor de energie de a menține fluxurile către piețele internaționale. În cazul în care restricțiile din Golf persistă, presiunea asupra petrolului, gazelor și inflației ar putea continua.