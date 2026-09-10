Autostrada A3 se apropie de un nou moment important! Când ar putea fi deschiși cei 42,3 km până la Nădășelu?

Autostrada A3 ar putea face un nou pas important în acest an. Șoferii ar putea circula din luna decembrie pe toți cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu, iar traseul ar putea continua până la Târgu Mureș.

Asociația Pro Infrastructură apreciază că, în luna decembrie, s-ar putea circula pe toți cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu. Astfel, șoferii ar putea ajunge pe autostradă până la Târgu Mureș, pe un traseu de peste 155 de kilometri.

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură au transmis, într-o postare pe Facebook, că după inaugurarea lotului Zimbor–Poarta Sălajului, la 11 august, există speranța ca antreprenorul Ozaltin să finalizeze cel mai târziu în decembrie devierile de la Topa Mică și Nădășelu. În acest scenariu, lucrările ar fi încheiate cu trei luni înainte de termen.

Potrivit asociației, după finalizarea acestor lucrări, șoferii vor putea circula pe toți cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu și, mai departe, pe Autostrada A3 până la Târgu Mureș, pe o distanță totală de peste 155 de kilometri.

Asociația Pro Infrastructură precizează că, potrivit termenelor inițiale, lotul Zimbor–Nădășelu ar fi trebuit să fie finalizat în decembrie 2023. Chiar și în cazul în care sunt luate în calcul disputele tehnice și dificultățile întâmpinate în teren, termenul ar fi trebuit să fie cel târziu august 2024.

În opinia reprezentanților asociației, antreprenorul UMB este responsabil pentru o bună parte din întârziere, chiar dacă sunt luate în calcul problemele provocate de alunecările masive de teren, precum și problemele și indeciziile oficialilor CNAIR, despre care susțin că au dus la pierderea unui an.

În prezent, UMB încă lucrează punctual atât pe aliniamentul autostrăzii, cât și în afara acestuia. În același timp, antreprenorul Ozaltin execută zonele cu viaductele de la Topa Mică și Nădășelu.

Potrivit Asociației Pro Infrastructură, aceste lucrări reprezintă punctul critic de care depinde deschiderea traficului. În prezent, se instalează ultimele grinzi, iar structura cantilever este finalizată.

Contractul pentru lotul Nădășelu–Zimbor va împlini în curând șase ani de la semnare. Acesta a fost încheiat cu UMB la 28 decembrie 2020 și prevede 12 luni pentru proiectare și alte 24 de luni pentru execuție.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la 25 ianuarie 2021, iar autorizațiile de construire au fost emise în mai multe etape, pe parcursul anului 2021.

În ceea ce privește contractul pentru devierile de traseu de la Nădășelu și Topa Mică, acesta a fost semnat cu Ozaltin la 5 iunie 2024. Contractul prevede nouă luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție.

Ordinul de începere aferent lucrărilor a fost emis la 4 august 2025, iar autorizațiile de construire au fost emise la 11 iulie 2025 și 1 septembrie 2025.

În aceste condiții, termenul contractual de finalizare a lucrărilor este martie 2027, însă Asociația Pro Infrastructură estimează că devierile ar putea fi finalizate în decembrie 2026.