Șoferii pot programa plata parcării în București. Cum funcționează opțiunea pentru locurile albastre și cât costă

Șoferii care folosesc locurile albastre de parcare din București au la dispoziție, pe lângă plata prin SMS, și opțiuni prin care pot programa plata sau o pot face automat din aplicația oficială Parking București. Compania Municipală Parking București (CMPB) a explicat miercuri cum funcționează aceste facilități și cum poate fi alimentat portofelul din aplicație.

Tariful pentru utilizarea unui loc albastru este de 5 lei pe oră, iar plata realizată prin aplicația Parking București nu presupune comision.

Compania Municipală Parking București le reamintește șoferilor că aplicația oficială pune la dispoziție două funcții pentru achitarea parcării: plata programată și plata automată.

„Știai că poți achita parcarea prin două metode simple și foarte la îndemână direct din aplicația Parking București? Aplicația noastră oficială îți permite să achiți parcarea fără comision, astfel că tariful rămâne cel stabilit: 5 lei/oră. Iar două funcții foarte utile sunt plata programată și plata automată. Cu plata programată, poți seta plata în avans, astfel încât să nu mai fii nevoit să te ocupi de ea în momentul în care parchezi. Opțiunea de plată automată îți permite să folosești cronometrul din aplicație pentru a înregistra timpul petrecut în parcare și a ști exact cât ai stat, ca să știi cât plătești. De asemenea, ai la dispoziție și funcția de Top-Up, prin care îți poți încărca portofelul din aplicație cu credite. Astfel, poți plăti parcarea direct din soldul disponibil, fără să mai introduci datele cardului de fiecare dată”, a transmis Compania Municipală Parking București.

Prin urmare, plata programată poate fi utilizată de șoferii care știu în avans când vor avea nevoie de parcare și vor să seteze plata înainte de momentul parcării.

În cazul plății automate, aplicația pune la dispoziție un cronometru pentru înregistrarea timpului petrecut pe locul de parcare, astfel încât utilizatorul să poată urmări perioada pentru care trebuie să achite tariful.

O altă facilitate este Top-Up. Șoferii își pot alimenta portofelul din aplicație cu credite și pot folosi ulterior soldul pentru plata parcării, fără să mai introducă datele cardului la fiecare tranzacție.

Pentru locurile albastre administrate de Compania Municipală Parking București, tariful indicat de companie este de 5 lei/oră atunci când plata este efectuată fără comision prin aplicația oficială.