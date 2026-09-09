Scatec își triplează capacitatea de energie verde. România, în centrul expansiunii europene

România devine tot mai importantă pentru unul dintre marii investitori europeni în energie verde. Grupul norvegian Scatec își pregătește o extindere masivă, cu sute de megawați în proiecte eoliene, solare și baterii.

Grupul norvegian Scatec ASA, unul dintre principalii dezvoltatori globali de proiecte de energie regenerabilă, își propune să își tripleze capacitatea de producție la nivel mondial până în 2028. Compania își îndreaptă tot mai mult atenția către Europa, unde observă o cerere în creștere pentru sisteme de stocare a energiei și identifică noi oportunități pentru dezvoltarea sectorului energiei curate.

Scatec vizează atingerea unei capacități globale de producție de 11 gigawați (GW) până în 2028, față de aproximativ 3 GW aflați în prezent în exploatare sau în construcție. Directorul general al companiei, Terje Pilskog, a declarat pentru Bloomberg că o parte importantă a acestei creșteri va fi susținută de o „expansiune rapidă” în România, precum și de extinderea portofoliului de proiecte de stocare a energiei.

Strategia companiei pe piața românească a făcut deja un pas important la sfârșitul lunii iulie, când OX2 a vândut către Scatec un parc eolian de 77 MW, aflat în stadiul „ready-to-build”. Parcul eolian Urleasca, amplasat în sud-estul României, va fi echipat cu 11 turbine Nordex N175/6.X MW, iar punerea în funcțiune este programată pentru a doua jumătate a anului 2028.

Scatec își consolidează prezența în România și prin investiții în energia solară. În luna februarie, Banca Europeană de Investiții (BEI) a anunțat alocarea a 34 de milioane de euro pentru dezvoltarea a trei parcuri fotovoltaice în sud-vestul țării, cu o capacitate totală de 190 MW.

Proiectele sunt dezvoltate de trei companii românești din sectorul energiei solare, deținute în proporție de 65% de Scatec ASA și de 35% de Defic Globe BV. Noile investiții arată că România ocupă un loc tot mai important în strategia de extindere a grupului norvegian, într-un moment în care dezvoltarea surselor regenerabile și a capacităților de stocare devine esențială pentru securitatea energetică a Europei.

Potrivit directorului general Terje Pilskog, Scatec dezvoltă în România proiecte eoliene, solare și de stocare a energiei cu o capacitate combinată de aproximativ 350 MW. Compania estimează că aceste proiecte vor începe să producă energie începând de anul viitor.

România a devenit o piață tot mai atractivă pentru dezvoltarea sistemelor de stocare de mari dimensiuni, pe fondul extinderii rapide a proiectelor de energie regenerabilă și al presiunii tot mai mari asupra rețelei electrice. În acest context, noile proiecte regenerabile trebuie asociate cu facilități de stocare, ceea ce stimulează investițiile în baterii de mare capacitate.

Expansiunea Scatec în Europa este însoțită de investiții și pe piețele emergente. Compania estimează că, în următoarele șase luni, va ajunge la etapa de închidere financiară pentru trei proiecte de mari dimensiuni în Egipt. După finalizarea acestei etape, lucrările de construcție pentru proiectele respective urmează să înceapă.