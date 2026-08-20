UniCredit și BEI pun la dispoziția companiilor din România 100 de milioane de euro pentru investiții și digitalizare

Accesul la finanțare rămâne esențial pentru companiile care vor să țină pasul cu schimbările tehnologice și să-și extindă afacerile. UniCredit Bank România și Banca Europeană de Investiții pun la dispoziție 100 de milioane de euro pentru IMM-uri și companii medii, cu prioritate pentru investiții în inovare, digitalizare și dezvoltare.

UniCredit Bank România și Banca Europeană de Investiții (BEI) au semnat un acord de finanțare în valoare de 100 de milioane de euro, destinat sprijinirii investițiilor realizate de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și de companiile de dimensiune medie (Mid-Caps) din România.

Fondurile vor fi puse la dispoziția companiilor eligibile pentru finanțarea investițiilor și a planurilor de dezvoltare din diverse sectoare economice, cu accent pe proiectele de inovare și digitalizare. Facilitatea urmărește să îmbunătățească accesul firmelor românești la finanțare și să contribuie la creșterea competitivității economiei și la accelerarea transformării tehnologice.

Potrivit UniCredit Bank România, finanțarea va sprijini totodată investițiile private și crearea de locuri de muncă, contribuind la consolidarea rezilienței mediului de afaceri. Acordul reconfirmă parteneriatul de lungă durată dintre UniCredit Bank România și BEI, construit în jurul obiectivului comun de a facilita accesul la finanțare pentru companiile care contribuie la dezvoltarea sustenabilă și la modernizarea economiei românești.

Andrei Bratu, Executive Vice President Corporate în cadrul UniCredit Bank, a declarat că noua facilitate oferită de BEI reprezintă un instrument important pentru sprijinirea dezvoltării companiilor românești. El a explicat că finanțarea va permite băncii să ofere clienților resurse pe termen lung, în condiții competitive, cu un accent deosebit pe investițiile în inovare și digitalizare.

Potrivit lui, o parte semnificativă a fondurilor ar urma să ajungă la companii aflate într-o etapă accelerată de dezvoltare. Bratu a subliniat că finanțarea poate contribui astfel la consolidarea unui sector antreprenorial mai competitiv, mai inovator și mai rezilient.

„Această nouă facilitate acordată de Banca Europeană de Investiţii reprezintă un instrument important prin care putem sprijini dezvoltarea companiilor româneşti. Finanţarea va permite UniCredit Bank să ofere clienţilor săi resurse pe termen lung, în condiţii competitive, cu un accent deosebit pe investiţiile în inovare şi digitalizare. Ne aşteptăm ca o parte semnificativă a fondurilor să susţină companii aflate într-o etapă accelerată de dezvoltare, contribuind astfel la consolidarea unui sector antreprenorial mai competitiv, mai inovator şi mai rezilient”, a declarat Bratu.

UniCredit Bank România este una dintre principalele instituţii financiare din România, oferind o gamă completă de produse şi servicii financiare pentru persoane fizice, IMM-uri şi clienţi corporativi. Banca face parte din Grupul UniCredit, unul dintre cele mai importante grupuri financiare europene, cu o prezenţă semnificativă în Europa Centrală şi de Est.

Banca Europeană de Investiţii (BEI) este instituţia de creditare a Uniunii Europene şi unul dintre cei mai mari finanţatori multilaterali din lume. BEI sprijină proiecte care contribuie la dezvoltarea economică, inovare, competitivitate, sustenabilitate şi coeziune socială în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte regiuni ale lumii.