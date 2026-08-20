România a avut cea mai mare creștere a construcțiilor din UE în iunie. Eurostat arată un avans de 4,9% într-o lună în care Europa a înregistrat scăderi

Producția în construcții din România a avut o evoluție puternică în luna iunie 2026, în contrast cu scăderile înregistrate la nivelul zonei euro și al Uniunii Europene. Potrivit primelor estimări publicate de Eurostat, producția ajustată în funcție de sezonalitate a scăzut față de luna mai cu 1,3% în zona euro și cu 1,0% în Uniunea Europeană.

În luna mai 2026, producția în construcții crescuse cu 0,2% în zona euro și cu 0,1% în UE. În schimb, România a consemnat în iunie o creștere lunară de 4,9%, cea mai mare dintre statele membre pentru care sunt disponibile date.

Cele mai mari scăderi lunare ale producției în construcții au fost înregistrate în Slovacia, unde indicatorul a coborât cu 4,6%, Ungaria, cu 3,9%, și Franța, cu 2,9%.

La polul opus s-au aflat România, cu o creștere de 4,9%, Suedia, cu 2,0%, și Țările de Jos, cu 1,0%, conform datelor publicate de Eurostat.

La nivelul zonei euro, toate cele trei mari categorii de activități au consemnat scăderi față de mai 2026. Construcția de clădiri a scăzut cu 0,9%, lucrările de inginerie civilă cu 1,4%, iar activitățile specializate de construcții cu 1,8%.

În Uniunea Europeană, construcția de clădiri și lucrările de inginerie civilă au scăzut fiecare cu 0,7%, în timp ce activitățile specializate de construcții au înregistrat un declin de 1,7%.

Datele lunare ajustate calendaristic și sezonier arată că în România indicele producției în construcții a fost de 130,1 în ianuarie, 140,1 în februarie, 139,2 în martie, 152,1 în aprilie, 148,7 în mai și 156,0 în iunie, având ca an de bază 2021.

Comparativ cu iunie 2025, producția în construcții a scăzut cu 0,7% în zona euro, dar a crescut cu 0,2% în Uniunea Europeană.

În zona euro, construcția de clădiri a consemnat o scădere anuală de 6,5%, în timp ce lucrările de inginerie civilă au crescut cu 0,3%, iar activitățile specializate de construcții au avansat cu 0,2%.

În UE, producția pentru construcția de clădiri a scăzut cu 4,9%, în timp ce lucrările de inginerie civilă au crescut cu 1,4%, iar activitățile specializate de construcții cu 0,5%.

Cele mai mari scăderi anuale au fost consemnate în Spania, cu 8,5%, Ungaria, cu 5,0%, și Franța, cu 4,5%. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate în Slovenia, cu 22,9%, România, cu 18,4%, și Finlanda, cu 12,0%.

România a avut, astfel, a doua cea mai mare creștere anuală din Uniunea Europeană în iunie 2026, după Slovenia.

Pentru România, seria anuală ajustată calendaristic și sezonier arată următoarea evoluție: -2,7% în ianuarie, +14,0% în februarie, +8,3% în martie, +22,3% în aprilie, +17,2% în mai și +18,4% în iunie.

Indicele producției în construcții, ajustat în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a ajuns în România la 166,9 în iunie 2026, de la 142,2 în mai. În lunile precedente, acesta fusese de 65,8 în ianuarie, 92,0 în februarie, 122,4 în martie și 140,1 în aprilie.

Datele Eurostat pentru perioada ianuarie-iunie 2026 arată evoluții diferite de la o țară la alta. În Belgia, producția în construcții a variat cu +2,7% în ianuarie, -1,5% în februarie, +0,7% în martie, -1,2% în aprilie, -0,7% în mai și -1,8% în iunie.

În Bulgaria, variațiile lunare au fost de -1,7%, +4,0%, -0,2%, -0,1%, -2,0% și +0,9%. În Cehia au fost -2,5%, +1,6%, +4,4%, -1,1%, -1,1% și 0,0%.

Danemarca a avut -2,0%, +1,9%, +1,4%, +0,1%, +0,8% și -0,1%, iar Germania -1,1%, -1,7%, +3,6%, +0,3%, -0,3% și +0,1%.

Pentru Estonia, Grecia, Cipru, Letonia și Lituania nu sunt disponibile date lunare, iar pentru Irlanda datele sunt confidențiale. În Croația, valorile disponibile au fost +0,3%, +0,1%, +0,7%, +0,1%, -0,1%, fără date pentru iunie. În Italia, valorile au fost -1,1%, 0,0%, +1,9%, iar datele pentru aprilie-iunie sunt confidențiale.

Luxemburg a avut +2,3%, -1,4%, +1,1%, -0,8%, +1,4%, fără date pentru iunie. Ungaria a înregistrat -14,1%, +10,5%, +3,7%, +4,4%, -4,6% și -3,9%.

Malta nu are date disponibile. Țările de Jos au avut -0,8%, +0,2%, +0,4%, -2,6%, +1,8% și +1,0%, iar Austria -1,7%, +1,1%, +4,6%, -2,9%, +3,3% și +0,2%.

În Polonia, variațiile au fost -9,8%, -2,6%, +7,2%, +3,8%, +0,8% și 0,0%. Portugalia a avut -0,3%, +1,2%, +0,4%, +0,3%, -1,0% și +0,4%.

Slovenia a consemnat -2,2%, +5,3%, +5,6%, +4,2%, -1,6% și -0,4%, iar Slovacia -5,7%, +5,3%, +11,7%, -7,0%, -2,1% și -4,6%.

Finlanda a avut -0,1%, +1,8%, +1,0%, +2,1%, +2,4% și -1,4%, Suedia -4,8%, +1,1%, +4,5%, 0,0%, +0,2% și +2,0%, iar Norvegia +0,8%, -1,3%, +0,3%, -0,5%, -0,7% și +0,4%.

Și comparația cu aceeași perioadă din 2025 evidențiază o performanță puternică a României. În iunie 2026, producția din construcții a fost cu 18,4% peste nivelul din iunie 2025.

În același timp, Slovenia a avut o creștere de 22,9%, Finlanda de 12,0%, Suedia de 7,6%, Austria de 5,6%, Bulgaria de 4,4%, Danemarca de 4,3%, Cehia de 1,9%, Germania de 1,6%, Țările de Jos de 1,6%, Portugalia de 1,2% și Polonia de 2,9%.

Slovacia a scăzut cu 1,8%, Norvegia cu 1,8%, Belgia cu 4,1%, Franța cu 4,5%, Ungaria cu 5,0% și Spania cu 8,5%.

În ceea ce privește România, indicatorul anual a evoluat de la -2,7% în ianuarie la +14,0% în februarie, +8,3% în martie, +22,3% în aprilie, +17,2% în mai și +18,4% în iunie.

La nivelul UE, producția totală în construcții a trecut de la -5,5% în ianuarie și -3,8% în februarie la +0,2% în martie, +1,0% în aprilie, +1,4% în mai și +0,2% în iunie. În zona euro, evoluția a fost de -5,7%, -4,1%, -0,4%, 0,0%, +0,7% și -0,7%.

Pentru zona euro, indicele ajustat calendaristic și sezonier, cu anul 2021 ca bază, a fost de 102,9 în ianuarie, 102,4 în februarie, 104,3 în martie, 104,2 în aprilie, 104,4 în mai și 103,0 în iunie. În UE, valorile au fost 102,4, 102,2, 104,5, 104,8, 104,9 și 103,9.

În rândul statelor membre, indicele din iunie a fost de 98,6 în Belgia, 115,2 în Bulgaria, 113,5 în Cehia, 109,9 în Danemarca, 91,7 în Germania, 109,6 în Spania, 87,6 în Franța, 94,3 în Ungaria, 104,4 în Țările de Jos, 99,6 în Austria, 107,8 în Polonia, 114,6 în Portugalia, 156,0 în România, 168,5 în Slovenia, 85,1 în Slovacia, 106,4 în Finlanda, 94,9 în Suedia și 96,3 în Norvegia. Pentru Croația, Italia, Luxemburg și mai multe alte state nu existau date pentru iunie sau datele erau confidențiale.

În seria calendaristic ajustată, indicele din iunie a fost de 109,9 în zona euro și 110,8 în UE. Pentru România, acesta a ajuns la 166,9, de la 65,8 în ianuarie, 92,0 în februarie, 122,4 în martie, 140,1 în aprilie și 142,2 în mai.

În iunie, indicele calendaristic ajustat a fost de 108,4 în Belgia, 119,9 în Bulgaria, 126,1 în Cehia, 112,0 în Danemarca, 95,7 în Germania, 117,5 în Spania, 95,3 în Franța, 99,7 în Ungaria, 118,7 în Țările de Jos, 105,7 în Austria, 112,5 în Polonia, 113,2 în Portugalia, 170,6 în Slovenia, 89,1 în Slovacia, 115,1 în Finlanda, 105,2 în Suedia și 102,7 în Norvegia.

Eurostat precizează că Estonia, Grecia, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg și Malta nu sunt obligate să furnizeze date lunare în baza Regulamentului UE 2019/2152. Pentru unele perioade și state, datele sunt indisponibile, iar simbolul c indică informații confidențiale.