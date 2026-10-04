Donald Trump anunță bani pentru peste 20 de milioane de americani. Plățile încep în octombrie

Peste 20 de milioane de americani urmează să primească o plată unică de 90 de dolari din partea guvernului federal. Măsura a fost anunțată de președintele Donald Trump și îi vizează pe beneficiarii eligibili ai programului Medicare Part B, banii fiind destinați compensării unei părți din costul primelor de asigurare medicală.

Primele plăți sunt programate chiar pentru începutul lunii octombrie. În funcție de modalitatea în care beneficiarii primesc în prezent banii de la autorități, suma va fi virată direct în cont sau trimisă prin cec.

Donald Trump a anunțat măsura la sfârșitul săptămânii, precizând că fondurile vor proveni din Medicare Improvement Fund. Congresul a alocat 2 miliarde de dolari acestui fond pentru îmbunătățirea programului Medicare de tip fee-for-service.

Potrivit Casei Albe, majoritatea persoanelor eligibile vor primi cei 90 de dolari prin depozit direct la începutul lunii octombrie.

În cazul beneficiarilor care nu folosesc plata directă, autoritățile vor expedia un cec la adresa înregistrată în sistemul Medicare.

Nu toți beneficiarii Medicare Part B sunt însă incluși. Casa Albă precizează că persoanele ale căror prime sunt deja achitate prin Medicaid și cele care plătesc o sumă suplimentară în funcție de venit nu sunt eligibile.

Noua măsură este anunțată cu aproximativ o lună înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, în urma cărora va fi stabilit controlul asupra Congresului.

Republicanii dețin în prezent majorități restrânse atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților.

Reuters notează că plata de 90 de dolari vine după alte inițiative financiare anunțate de administrația Trump în perioada premergătoare scrutinului.

În septembrie, Donald Trump a propus acordarea unor cecuri de 5.000 de dolari cetățenilor americani adulți în cazul în care republicanii își mențin controlul asupra celor două camere ale Congresului.

Propunerea a fost întâmpinată cu scepticism de economiști, analiști și inclusiv de unii parlamentari republicani.

Separat, administrația Trump a început distribuirea unor plăți de 500 de dolari către aproape un milion de americani.

Casa Albă prezintă aceste sume drept rambursări pentru anumite costuri considerate excesive suportate de persoanele care au cumpărat asigurări medicale prin sistemul creat în baza Affordable Care Act.

Plata de 90 de dolari pentru beneficiarii Medicare este o măsură distinctă și este finanțată prin Medicare Improvement Fund.