Prețurile carburanților au înregistrat o nouă rundă de reduceri în benzinăriile din România, la numai trei zile de la precedentele ieftiniri. Scăderile au fost aplicate în aproape toate marile rețele de distribuție, atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

În unele stații, prețul benzinei a coborât sub pragul de 9,50 lei pe litru, potrivit tarifelor afișate în dimineața zilei de 14 noiembrie. OMV Petrom, cel mai mare distribuitor de carburanți de pe piața locală, a redus în cursul dimineții prețul benzinei cu până la 17 bani pe litru, în timp ce motorina s-a ieftinit cu 5 bani pe litru.

Modificările au fost aplicate atât în stațiile Petrom, cât și în cele OMV, însă amploarea reducerilor nu a fost identică în cele două rețele. În benzinăriile Petrom, reducerea pentru benzină a ajuns la 17 bani pe litru, în timp ce în stațiile OMV scăderea a fost de 15 bani pe litru. În cazul motorinei, diminuarea prețului a fost de 5 bani pe litru în ambele rețele.

Ultima rundă de ieftiniri din stațiile Petrom și OMV avusese loc cu trei zile înainte. La acel moment, modificările de preț au fost urmate, după câteva ore, de reduceri similare și în celelalte rețele importante de distribuție a carburanților din România.

Evoluția s-a repetat și pe 14 noiembrie. La momentul redactării informațiilor, majoritatea lanțurilor mari de benzinării aplicaseră deja noi diminuări de tarife, singura excepție fiind MOL. În cazul acestei rețele, prețurile nu fuseseră încă modificate, fiind posibilă o ajustare ulterioară, în cursul următoarelor ore.

În stațiile care au operat reducerile, benzina s-a ieftinit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 5 bani pe litru. Diferențele dintre rețele se reflectă în prețurile afișate la pompă, care continuă să varieze de la un distribuitor la altul, chiar și în cazul acelorași categorii de carburant.

Prețurile afișate în dimineața zilei de 14 noiembrie în stațiile principalelor lanțuri de distribuție din vestul Bucureștiului arată că benzina standard a ajuns la 9,48 lei pe litru în rețeaua Petrom. SOCAR practica un tarif apropiat, de 9,49 lei pe litru, în timp ce în stațiile OMV și Rompetrol litrul de benzină costa 9,54 lei.

La celelalte două rețele incluse în comparație, tarifele erau mai ridicate. Benzina se vindea cu 9,66 lei pe litru la Lukoil și cu 9,69 lei pe litru la MOL, aceasta din urmă având cel mai mare preț dintre stațiile analizate.

Situația prețurilor la benzină în dimineața zilei de 14 noiembrie era următoarea:

Petrom: 9,48 lei/litru

OMV: 9,54 lei/litru

Rompetrol: 9,54 lei/litru

MOL: 9,69 lei/litru

Lukoil: 9,66 lei/litru

SOCAR: 9,49 lei/litru.

În cazul motorinei, tarifele din vestul Capitalei se situau între 10,67 și 10,78 lei pe litru. Cel mai mic preț era afișat în stațiile Petrom, unde un litru costa 10,67 lei. SOCAR avea un tarif de 10,69 lei, urmat de Lukoil, cu 10,70 lei pe litru.

În rețelele OMV și Rompetrol, motorina se comercializa cu 10,73 lei pe litru. La MOL, prețul ajunsese la 10,78 lei pe litru, cel mai ridicat dintre cele șase lanțuri de distribuție luate în calcul.

Tarifele motorinei afișate în dimineața zilei de 14 noiembrie erau:

Petrom: 10,67 lei/litru

OMV: 10,73 lei/litru

Rompetrol: 10,73 lei/litru

MOL: 10,78 lei/litru

Lukoil: 10,70 lei/litru

SOCAR: 10,69 lei/litru.

În paralel cu evoluția prețurilor la pompă, Guvernul a decis prelungirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la 31 ianuarie 2027. Măsurile aplicabile au intrat în vigoare în aprilie, majoritatea acestora fiind menținute și pentru perioada următoare.

Una dintre principalele prevederi vizează limitarea adaosului comercial la benzină și motorină. Acesta nu poate depăși valoarea medie anuală practicată de fiecare operator economic în anul 2025, verificarea fiind realizată ca medie pe întreaga perioadă de aplicare a situației de criză. Totodată, comercianții pot majora prețurile de vânzare cu amănuntul cel mult o dată pe zi, până la ora 12:00.

O altă măsură se referă la exporturile și livrările intracomunitare de motorină și țiței, care sunt condiționate de obținerea acordului prealabil scris din partea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și a Ministerului Energiei.

Reglementările mențin și posibilitatea comercializării benzinei cu un conținut de biocarburant de minimum 2% în volum. Măsura face parte din setul de intervenții stabilite de autorități pentru piața carburanților, alături de prevederile privind adaosurile comerciale și circulația produselor petroliere.

Pentru motorina standard este prevăzut și un mecanism temporar de reducere a accizei, cu procente cuprinse între 5% și 25%. Nivelul diminuării este stabilit bilunar de Ministerul Finanțelor, în funcție de evoluția cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) și a prețului mediu la pompă (VM), prin raportare la perioada de referință 1 februarie – 29 martie 2026.

Setul de măsuri include, de asemenea, o contribuție aplicată veniturilor excepționale obținute de titularii de acorduri petroliere care extrag țiței din zăcăminte aflate pe teritoriul României. Această obligație fiscală face parte din reglementările menținute pe durata situației de criză de pe piața țițeiului și a produselor petroliere.