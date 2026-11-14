Luca Niculescu a reacționat după victoria României în dosarul Roșia Montană. Mai exact, România a obținut o decizie definitivă favorabilă în disputa internațională referitoare la proiectul minier de la Roșia Montană, după ce Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) a respins solicitarea de anulare depusă de Gabriel Resources. Astfel, compania nu va primi despăgubirile de 6,5 miliarde de dolari pe care le-a cerut statului român.

Premierul Luca Niculescu a salutat rezultatul procedurii arbitrale și a transmis că hotărârea reprezintă un succes important pentru România. Potrivit șefului Executivului, decizia demonstrează că autoritățile române pot să își susțină interesele în fața instanțelor internaționale, protejând totodată resursele naționale și fondurile publice.

„România a câștigat definitiv litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană, în care compania reclamantă solicitase despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari. Este o victorie importantă pentru România, care arată că statul român are capacitatea să își apere interesele, resursele naționale și banii publici, respectând în același timp angajamentele față de investitorii de bună-credință”, a punctat Luca Niculescu.

Premierul a evidențiat și importanța rezultatului pentru protejarea mediului și conservarea patrimoniului cultural din zona Roșia Montană. Localitatea are o valoare istorică deosebită și este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, aspect menționat și în mesajul transmis de șeful Guvernului.

Luca Niculescu a subliniat că soluționarea definitivă a litigiului este o veste favorabilă pentru păstrarea acestui patrimoniu, în condițiile în care disputa internațională a avut legătură cu proiectul minier propus în zonă.

Totodată, premierul a adresat felicitări avocaților și specialiștilor care au participat la pregătirea și susținerea apărării României pe parcursul celor 11 ani de proceduri. Acesta a apreciat activitatea profesioniștilor care au continuat să lucreze la dosar, în ciuda schimbărilor politice și administrative succesive.

În mesajul său, Niculescu a făcut referire la durata îndelungată a litigiului și la continuitatea activității echipelor care au reprezentat interesele statului român. Pe parcursul celor 11 ani, România a trecut prin schimbări de guverne, miniștri și conduceri ale instituțiilor, însă activitatea specialiștilor implicați în dosar a continuat.

„În acești 11 ani s-au schimbat guverne, miniștri și conduceri de instituții. Dar munca acestor profesioniști a continuat, cu seriozitate, răbdare și perseverență. Este un exemplu despre cât de mult contează competența, continuitatea și responsabilitatea în apărarea intereselor României. Felicitări tuturor și mulțumesc pentru munca voastră”, încheie Niculescu.

Rezultatul definitiv al arbitrajului înseamnă că Gabriel Resources nu va obține suma de 6,5 miliarde de dolari solicitată drept despăgubiri. Respingerea cererii de anulare formulate de companie menține decizia favorabilă României, în disputa legată de proiectul minier de la Roșia Montană.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis, la rândul său, un mesaj după confirmarea definitivă a rezultatului din dosarul Roșia Montană. Acesta a subliniat contribuția instituțională și juridică a Ministerului Finanțelor la susținerea poziției României în fața instanțelor arbitrale internaționale.

Potrivit ministrului, soluția obținută reprezintă rezultatul unei activități desfășurate pe parcursul a peste zece ani, cu responsabilitatea de a apăra interesele publice și de a proteja mediul și resursele naționale.