Ninsorile au revenit în mai multe zone din România, în special în regiunile montane, însă precipitațiile sub formă de ninsoare au fost semnalate și în municipiul Brașov. Temperaturile scăzute și condițiile meteorologice au determinat apariția unor condiții de iarnă pe mai multe drumuri naționale din centrul țării, unde echipele de drumari au mobilizat utilaje pentru deszăpezire și prevenirea depunerilor de zăpadă pe carosabil.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat, sâmbătă, că ninge în mai multe sectoare de drum din zona sa de administrare. Printre acestea se numără DN1 și DN73, în zona Predeal, DN73 la Fundata, DN7C – Transfăgărășan, DN10 la Teliu și DN11, în pasul Oituz.

Reprezentanții instituției au transmis un avertisment privind condițiile de trafic din regiune: „NINGE ABUNDENT ÎN CENTRUL ŢĂRII! În acest moment se circulă în condiţii de iarnă pe DN1 şi pe DN73 la Predeal, pe DN73 la Fundata, pe DN7C – Transfăgărăşan, pe DN10 la Teliu, pe DN11 în pasul Oituz”.

Pentru menținerea circulației în condiții de siguranță, drumarii au scos pe traseu peste 50 de utilaje de deszăpezire. Acestea intervin atât în sectoarele unde ninsorile sunt deja prezente, cât și preventiv, pe drumurile unde temperaturile scăzute pot favoriza apariția unor condiții dificile de circulație.

Potrivit informațiilor comunicate de DRDP Brașov, la momentul transmiterii avertizării nu erau semnalate blocaje sau alte probleme de trafic pe sectoarele menționate. Cu toate acestea, șoferii sunt sfătuiți să țină cont de schimbările meteorologice și să nu pornească la drum fără să își pregătească în prealabil autovehiculele pentru sezonul rece.

„La această oră nu sunt blocaje sau probleme în trafic. Nu plecaţi la drum dacă nu aveţi maşina pregătită pentru iarnă!”, au anunțat cei de la DRDP Brașov.

Ninsorile nu au fost semnalate doar în centrul țării. Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova au intervenit și în zona montană Rânca, pe DN 67C, între localitățile Novaci și Rânca, unde au fost înregistrate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Drumarii din zona Craiova au anunțat că în stațiunea Rânca se înregistrează ninsoare măruntă. Pentru verificarea stării drumului și intervenția acolo unde situația o impune, echipele au utilizat două autoutilaje echipate cu lamă pentru îndepărtarea zăpezii și cu răspânditor de material antiderapant.

Conform informațiilor transmise de DRDP Craiova, carosabilul de pe sectorul Novaci – Rânca era curat și umed, în condițiile în care precipitațiile din zona montană se manifestau sub formă de lapoviță și ninsoare.

„Ninsoare măruntă în zona Rânca! Pe DN 67C, între Novaci şi Rânca, colegii noştri efectuează revizii ale sectorului de drum şi intervin, acolo unde este necesar, cu două utilaje dotate cu lamă şi răspânditor de material antiderapant. În zona montană se înregistrează precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar partea carosabilă este curată şi umedă”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.

În contextul condițiilor meteorologice, reprezentanții DRDP Craiova le reamintesc șoferilor că legislația rutieră impune echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă atunci când circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Drumarii atrag atenția că starea carosabilului se poate modifica pe parcursul deplasării, în funcție de intensitatea precipitațiilor și de evoluția temperaturilor. Chiar dacă utilajele sunt mobilizate permanent pentru verificarea și întreținerea sectoarelor de drum, există posibilitatea ca zăpada să se depună pe partea carosabilă.

„Chiar dacă echipele noastre sunt permanent pe traseu şi acţionează pentru menţinerea circulaţiei în condiţii de siguranţă, există riscul depunerii zăpezii pe carosabil, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice. Adaptaţi viteza la condiţiile de drum şi circulaţi cu prudenţă!”, au mai transmis reprezentanții DRDP Craiova.

Ninsoarea a fost surprinsă și în municipiul Brașov, dar și în stațiunea Poiana Brașov, potrivit imaginilor publicate de utilizatori pe rețelele de socializare. Precipitațiile au fost observate inclusiv în zonele urbane, nu doar pe drumurile montane unde condițiile de iarnă au impus intervenția utilajelor de deszăpezire.