Cheltuielile mărunte. Salariul intră în cont, facturile sunt achitate, iar după câteva săptămâni banii disponibili încep să se împuțineze. Deși nu au fost făcute achiziții importante și nici nu au existat cheltuieli excepționale, bugetul ajunge din nou sub presiune înainte de următoarea zi de plată. Explicația poate fi găsită în numeroasele cumpărături mici care se repetă de-a lungul lunii, din acest motiv, potrivit moneysmart.gov.au., este foarte util să vă controlați cheltuielile.

O cafea luată în drum spre serviciu, ceva de mâncare cumpărat în pauză, o băutură de la magazin sau o comandă făcută seara sunt cheltuieli care, privite individual, nu par să afecteze prea mult veniturile. Problema apare atunci când aceste obiceiuri devin constante și sunt repetate aproape în fiecare zi.

Cheltuielile mărunte pot ocupa astfel o parte importantă din buget, fără ca persoana care le face să observe imediat efectul. Nu este nevoie de cumpărături extravagante pentru ca banii să dispară rapid din cont. Uneori, tocmai plățile de valoare redusă, dar numeroase, ajung să genereze cele mai mari surprize la final de lună.

Diferența se vede atunci când toate tranzacțiile sunt adunate. O cafea de 15 lei, un sandviș de 30 de lei și câteva cumpărături suplimentare pe parcursul zilei pot transforma o rutină aparent banală într-o cheltuială de sute de lei lunar.

Înainte ca programul de lucru să înceapă, multe persoane își cumpără cafeaua din oraș. Prețurile diferă în funcție de local și de produs: un espresso poate costa între 10 și 11 lei, un cappuccino sau un latte ajunge la 15-19 lei, iar o matcha poate avea un preț de aproximativ 20 de lei.

Dacă alegerea obișnuită este o cafea de 15 lei, cumpărată în fiecare zi lucrătoare, cheltuiala ajunge la aproximativ 300 de lei pe lună. Calculul are în vedere 20 de zile de lucru și nu include eventualele produse cumpărate alături de băutură.

Apa, un croissant sau o altă gustare pot ridica valoarea bonului încă de la prima oră a dimineții. În plus, aceste achiziții nu sunt singurele făcute pe parcursul zilei, ci doar începutul unei serii de plăți care se repetă.

Un alt obicei frecvent este cumpărarea alimentelor în timpul programului. Sandvișurile, produsele de patiserie, batoanele proteice, biscuiții, ciocolata și chipsurile sunt soluții rapide pentru cei care nu își pregătesc mâncarea de acasă.

Un sandviș de 30 de lei cumpărat în fiecare dintre cele 22 de zile lucrătoare înseamnă 660 de lei lunar. Dacă sunt adăugate băuturile, cafeaua sau gustările dintre mese, suma destinată alimentelor cumpărate în timpul serviciului poate crește semnificativ.

Masa de prânz poate deveni una dintre cele mai costisitoare categorii ale bugetului personal, mai ales pentru cei care aleg frecvent restaurantele. O salată Caesar și o apă pot ajunge la aproximativ 70 de lei, fără bacșiș, iar un prânz obișnuit poate depăși 100 de lei, în funcție de local și de preparate.

Pentru o persoană care mănâncă în oraș de luni până vineri, diferența dintre o singură masă și totalul lunar este considerabilă. Chiar și atunci când restaurantul este înlocuit în unele zile cu un sandviș cumpărat de la magazin sau de la automat, cheltuielile continuă să se adune.

Un exemplu de calcul pentru o săptămână include trei prânzuri la restaurant, cu un cost total de 300 de lei, și două sandvișuri, care mai adaugă 60 de lei. Pentru apă sunt estimate alte 60 de lei, iar cumpărăturile suplimentare ajung la aproximativ 10 lei.

Totalul este de 430 de lei pe săptămână. Raportată la patru săptămâni, suma ajunge la aproximativ 1.720 de lei, bani cheltuiți exclusiv pentru mâncarea și apa consumate la serviciu.

O altă cheltuială care poate avea un impact asemănător este reprezentată de comenzile cu livrare. Atunci când timpul pentru gătit lipsește sau apare dorința de a mânca altceva decât preparatele disponibile acasă, aplicațiile de livrare devin o alternativă frecventă.

Costul unei comenzi nu se limitează însă la prețul produselor. Taxele de livrare, tarifele de serviciu și bacșișul pot ridica suma achitată. Dacă o comandă ajunge la cel puțin 100 de lei și este făcută de 20 de ori într-o lună, totalul ajunge la 2.000 de lei.

Fumatul poate reprezenta o altă categorie importantă de cheltuieli recurente. La un preț de 33,50 lei pentru un pachet, o persoană care cumpără zilnic țigări ajunge să plătească 1.005 lei într-o lună de 30 de zile.

Spre deosebire de o achiziție importantă, care presupune de obicei o decizie atentă, cumpărarea zilnică a unui pachet de țigări este un obicei integrat în rutina unor consumatori. Costul fiecărei achiziții este suportat separat, însă suma lunară devine considerabilă.

Ieșirile la terasă au și ele un rol în calculul cheltuielilor. O întâlnire spontană după serviciu, o seară petrecută cu prietenii sau o aniversare în weekend pot presupune mai multe comenzi decât cele avute inițial în vedere.

O băutură poate fi urmată de alta, iar după câteva ore petrecute în oraș poate apărea și dorința de a comanda mâncare. În astfel de situații, nota finală este diferită de suma la care persoana se gândea înainte să iasă de acasă.

Pe lângă aceste plăți, bugetul este influențat și de abonamentele digitale. Serviciile de streaming, platformele de inteligență artificială, Google, YouTube și publicațiile online pot retrage automat bani din cont în fiecare lună, inclusiv atunci când sunt utilizate foarte rar.

Verificarea acestor plăți poate scoate la iveală abonamente care nu mai sunt necesare sau care au fost păstrate din obișnuință. Chiar dacă fiecare serviciu presupune o sumă individuală, mai multe abonamente active pot genera costuri recurente.

Cafeaua de dimineață, prânzul luat cu colegii și ieșirile de după serviciu nu sunt doar achiziții făcute din necesitate. Pentru multe persoane, ele reprezintă momente de pauză, relaxare și socializare, integrate în programul obișnuit.

Aceste obiceiuri pot face zilele de lucru mai ușor de parcurs și oferă ocazii de a petrece timp cu alte persoane. De aceea, renunțarea completă la toate micile plăceri nu este neapărat o variantă realistă pentru cei care încearcă să își gestioneze mai atent banii.

Mai dificil de observat este faptul că multe dintre cumpărături sunt făcute spontan. O oprire de câteva minute la magazin, o gustare luată între două activități sau o comandă după o zi aglomerată nu par să necesite o planificare financiară.

În plus, valoarea redusă a fiecărei tranzacții poate crea impresia că impactul asupra bugetului este nesemnificativ. Abia după adunarea tuturor plăților devine vizibilă suma direcționată către aceste obiceiuri.

Cheltuielile pentru timpul liber se adaugă și ele totalului lunar. Un spectacol de teatru, un concert la Ateneu sau o carte cumpărată ocazional presupun costuri care nu apar neapărat în fiecare zi, dar care trebuie luate în calcul atunci când sunt analizate veniturile și plățile.

Pregătirea mâncării acasă este una dintre variantele prin care pot fi reduse achizițiile repetate din timpul programului. Un sandviș realizat cu ingredientele preferate, o sticlă reutilizabilă pentru apă sau o gustare pregătită din timp pot înlocui o parte dintre cumpărăturile făcute zilnic.

O altă posibilitate este organizarea meselor pentru mai multe zile. Pregătirea unor caserole în weekend poate reduce numărul prânzurilor cumpărate de la restaurant și al comenzilor făcute în timpul săptămânii.

Planificarea cumpărăturilor alimentare ajută și la limitarea achizițiilor spontane. Atunci când există deja ingredientele necesare pentru pregătirea unor mese, scade nevoia de a cumpăra mâncare în grabă sau de a apela la livrare.

Abonamentele online pot fi verificate periodic pentru a identifica serviciile care nu mai sunt utilizate. Renunțarea la cele inutile elimină plăți automate care continuă să afecteze contul, chiar dacă beneficiile lor nu mai sunt folosite.

Prin combinarea acestor schimbări, economiile pot ajunge, potrivit estimării prezentate, la 3.000-4.000 de lei. Valoarea depinde de obiceiurile de consum și de frecvența cumpărăturilor, precum și de sumele care erau alocate anterior pentru mese în oraș, livrări, băuturi și alte achiziții repetate.